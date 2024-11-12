البقعة يتجاوز جرش ويستعيد صدارة دوري الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - استعاد فريق البقعة صدارة دوري أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وخطا خطوة مهمة نحو العودة لدوري المحترفين، بتغلبه على جرش بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جرش، ضمن منافسات الأسبوع التاسع.
البقعة رفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما تراجع جرش للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 16نقطة.
وحقق فريق صما فوزا صعبا على نظيره فريق أم القطين بهدف من رد، في اللقاء الذي جمعتهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
وارتفع رصيد صما إلى 8 نقاط بالمراكز الثاني عشر، فيما اصبح ام القطين بالمركز الحادي عشر وظل عند 9 نقاط.
وتختتم المباريات الأربعاء، بلقاء عمان FC مع اتحاد الرمثا عند الثالثة والنصف مساء على ملعب جرش، بينما يواجه الهاشمية نظيره الكرمل عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
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