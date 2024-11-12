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البقعة يتجاوز جرش ويستعيد صدارة دوري الأولى لكرة القدم

11/12/2024 2:56:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - استعاد فريق البقعة صدارة دوري أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وخطا خطوة مهمة نحو العودة لدوري المحترفين، بتغلبه على جرش بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جرش، ضمن منافسات الأسبوع التاسع.
البقعة رفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما تراجع جرش للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 16نقطة.
وحقق فريق صما فوزا صعبا على نظيره فريق أم القطين بهدف من رد، في اللقاء الذي جمعتهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
وارتفع رصيد صما إلى 8 نقاط بالمراكز الثاني عشر، فيما اصبح ام القطين بالمركز الحادي عشر وظل عند 9 نقاط.
وتختتم المباريات الأربعاء، بلقاء عمان FC مع اتحاد الرمثا عند الثالثة والنصف مساء على ملعب جرش، بينما يواجه الهاشمية نظيره الكرمل عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.

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