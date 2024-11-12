إيقاع الطبول.. صوت مشؤوم يهدد موسم مانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة
عمان- رأينا مانشستر سيتي يعاني من خلل ما في هذه المرحلة من قبل. لكن مع ذلك، فإن الهزيمة أمام برايتون يوم السبت تعني أنه لأول مرة في مسيرته كمدرب، يخسر بيب جوارديولا أربع مباريات متتالية.
سيكون من السابق لأوانه القول إن الإمبراطورية تنهار، ولكن في الوقت نفسه، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، هناك شعور بأن هالة سيتي قد بدأت في التضاؤل.
لوضع الأمور في سياقها الصحيح، يجب استعراض طبيعة هذه الهزائم. واحدة في كأس الرابطة أدت لخروج من المسابقة، وأخرى في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل سيتي المركز العاشر في ترتيب الدور الأول؛ وحتى لو فشل في الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل أصحابها إلى دور الستة عشر تلقائيا، خصوصا في وجود مباريات صعبة أمام فينورد (على أرضه) ويوفنتوس وباريس سان جيرمان (خارج أرضه)، فمن المؤكد أنه سيكون على الأقل في الدور التكميلي. لكن اثنتين من الهزائم الأخيرة كانتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خارج أرضه أمام بورنموث ثم برايتون، ونتيجة لذلك يتأخر سيتي بخمس نقاط عن المتصدر ليفربول.
ليس غريبا أن يمر مانشستر سيتي بفترة من التذبذب في هذه المرحلة من الموسم. يحب جوارديولا أن تصل فرقه إلى ذروتها خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، عندما يحين موعد المباريات الحاسمة في أوروبا، ولهذا السبب، فإن النمط المميز لنجاحات مانشستر سيتي والفوز بالألقاب، يتمثل في الوصول إلى مستويات متقدمة في الربيع. وهذا يعني أنه في بعض الأحيان، لا يكون مانشستر سيتي في أفضل حالاته في الخريف، وربما هناك أيضا شعور بأن جوارديولا يعمل الآن على إيجاد أفضل طريقة لاستثمار موارده وتطوير ابتكاراته.
في هذه المرحلة من الموسم الماضي، مر مانشستر سيتي بفترة صعبة، حيث خاض ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان فوزه الوحيد غير مقنع بنتيجة 2-1 على لوتون تاون. وبعد المباراة الأخيرة من تلك السلسلة، التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام كريستال بالاس، جمع مانشستر سيتي 34 نقطة من 17 مباراة. وفي هذا الموسم، جمع 23 نقطة من 11 مباراة. وهذا يعني أنه عند منتصف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي بعد 19 مباراة، من المحتمل تماما أن يحصل سيتي على ما يقرب من 40 نقطة كما حدث الموسم الماضي.
ربما يكون ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، الذي رفع فارق الصدارة إلى خمس نقاط بفوزه 2-0 على أستون فيلا يوم السبت، منافساً أكثر قوة من آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا (ستعطي زيارة سيتي إلى أنفيلد في 1 كانون الأول - ديسمبر مؤشراً أكثر وضوحاً)، ولكن من حيث الأرقام، لا يوجد سبب يدعو سيتي للذعر.
كما أن الأداء لم يكن سيئاً. كان سيتي الجانب الأفضل في الشوط الأول ضد سبورتنج وبرايتون وكان من الممكن أن يتقدم بسهولة بهدفين في الشوط الأول. وفي يوم آخر، كانت هجماتهم المتأخرة ضد بورنموث وتوتنهام ستجلب التعادل.
جوارديولا موجود لفترة طويلة لدرجة أن العيوب في فريقه أصبحت مألوفة. يفضل المدرب الإسباني الخط الدفاعي العالي، ما يعني أنه إذا أخطأ في الضغط، يمكن أن تنهار فرقه غالباً من خلال كرات بسيطة خلف خط الدفاع. لهذا السبب يقضي وقتا طويلا في التركيز على السيطرة وعدم التخلي عن الكرة في المواقف التي قد تؤدي إلى هجمة مرتدة. والضغط في الوقت الحالي، ربما بسبب غياب رودري، لا يعمل بشكل مثالي.
لا ينبغي أن تكون الإصابات عذراً أبداً، فأفضل الفرق تجد طريقة للتعامل مع الغيابات، لكنها ربما تكون تفسيراً لما حدث في المباريات الأربع الأخيرة. عاد كيفن دي بروين للتو، وغاب روبن دياز وجون ستونز في الخلف، وقلل غياب جاك جريليش وجيريمي دوكو وأوسكار بوب من إبداع الفريق.
عندما تسوء الأمور بالنسبة لفرق جوارديولا، فإنها تميل إلى استقبال الأهداف في نوبات مفاجئة، كما لو أن الطريقة التي يجب على اللاعبين عبرها تنفيذ مطالب النظام، تعني أنه لا يوجد أحد لديه الشخصية للتقدم واستعادة السيطرة عندما يكون هذا النظام مهدداً.
في مواجهة سبورتنج، استقبلت شباك سيتي هدفين في ثلاث دقائق؛ وفي مواجهة برايتون، تلقى مرماه هدفين في خمس دقائق. وربما كان رودري، مثل فنسان كومباني من قبل، قائداً كافياً لمنع هذا الخلل في الآليات.
لكن هذا الجانب يعاني أيضاً بطرق غير مألوفة. كايل ووكر، الذي كانت سرعته بمثابة عامل كبير في نجاحه، يبدو فجأة مفتقدا للسرعة. قد تكون مشكلة لياقة بدنية، ولكن في الوقت نفسه، قد يكون الأمر مجرد أن تقدمه في العمر بدأ يستنزفه. ثم هناك قضية أكثر عمومية وهي التعب، التي بدأ جوارديولا يتحدث عنها بصراحة. يلعب جميع لاعبي النخبة كثيراً، ولكن ربما يشعرون بذلك أكثر عندما يكونون قد حققوا الكثير بالفعل.
ويعد الحفاظ على النهم، أحد التحديات الكبرى للمدربين الناجحين، ومن يدري ما التأثير الذي خلفته اتهامات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد سيتي بشأن انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف؟
حقق سيتي فوزين في سبع مباريات خلال هذه المرحلة قبل خمس سنوات، وهو ما أعطى إشارة إلى أن سيتي سيتنازل عن لقب الدوري لصالح ليفربول، لكن هذه هي المرة الوحيدة التي لم يجد فيها جوارديولا طريقة للعودة. قد يفعل ذلك مرة أخرى، لكن إعادة سيتي إلى القمة من هنا قد تكون التحدي الأكبر في مسيرته.
تجاهل بطل عظيم وإعلان بداية تراجعه أمر تنطوي عليه مغامرة كبيرة، ولكن إذا ألقى جوارديولا نظرة خاطفة على الأشهر الأخيرة، فستكون المؤشرات موجودة.
قال جوارديولا للصحفيين بعد الهزيمة أمام برايتون: "في المؤتمر الصحفي اليوم، سُئلت عما إذا كانت هذه نهاية الحقبة. أعلم أن الناس يريدون ذلك. أشعر بذلك منذ سنوات عديدة. ما فعلناه في هذه السنوات، قال الناس إنه صعب للغاية، ولكن إذا أراد شخص ما أن يهزمنا، فسيحدث ذلك لأنه في السنوات الخمسين المقبلة، لن نفوز بجميع بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه أمر مستحيل".
وبمعزل عن ذلك، فإن المشاكل التي مرت على مانشستر سيتي لن تكون كافية لزعزعة استقرار الفريق وإثارة التساؤلات حول قدرته على التعافي. ولكن بمجرد أن تبدأ في التكدس، تبدو الضغوط والمشتتات التي يسببها كل منها مؤثرة إلى حد كبير.
كانت المعركة خارج الملعب ضد 115 تهمة من الدوري الإنجليزي الممتاز لانتهاك القواعد المالية، التي ينفيها مانشستر سيتي بشدة، بمثابة سحابة فوق النادي لأشهر عدة، وهو ما أدى للحد من قدرته على جذب لاعبين جدد إلى ملعب "الاتحاد"، لأنه لا يوجد لاعب كبير يخاطر بالتوقيع لناد يواجه عقوبات مالية غير مسبوقة محتملة، أو خصم نقاط ضخم، أو حتى الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
الإعلان الشهر الماضي عن ترك تشيكي بيجيريستين منصبه كمدير لكرة القدم في الصيف المقبل، بعد 13 عاماً في النادي، كان بمثابة ضربة قوية لجوارديولا، الذي عمل جنباً إلى جنب مع صديقه المقرب وزميله السابق في برشلونة طوال فترة تواجده كمدرب لمانشستر سيتي.
وأعلن مانشستر سيتي أن هوجو فيانا سيحل مكان بيجيريستين قادما من سبورتنج لشبونة، لكن رحيل المدير الرياضي الإسباني، أثار المزيد من الأسئلة حول مستقبل جوارديولا بعد نهاية عقده الذي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل.
منذ بداية الموسم الماضي، وحتى مباراة آرسنال التي تعرض فيها رودري لقطع في الرباط الصيليبي للركبة، لعب الدولي الإسباني 53 مباراة مع سيتي في جميع المسابقات وخسر مباراة واحدة فقط، وهي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد. وعندما يلعب رودري، تكون نسبة فوز سيتي 73.6 %؛ ومن دونه تنخفض النسبة إلى 58.3 %.
ومع ذلك، فاز سيتي بست مباريات وتعادل في واحدة من المباريات السبع التي أعقبت إصابة رودري مباشرة، لذلك وجدوا طريقة للعب من دون الدولي الإسباني. لكن الإصابات التي تعرض لها لاعبون أساسيون آخرون فيما بعد، أثرت عليهم بشدة.
هناك من يقول إن مانشستر سيتي يدفع ثمن التخلي عن المهاجم جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في الصيف دون استبداله. بعد التعاقد فقط مع الجناح سافينيو، من نادي جيرونا الشريك، وقائد خط الوسط السابق إلكاي جوندوجان هذا الصيف، فشل مانشستر سيتي في تجديد صفوفه بشكل كافٍ، ما تركه بعدد أقل من لاعبي الفريق الأول مقارنة بغيره في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يضاف إلى ذلك حقيقة أن عدداً من الشخصيات الرئيسية في فريق جوارديولا يقتربون من نهاية مسيراتهم: دي بروين (33 عاما)، كايل ووكر (34 عاما)، ماتيو كوفاسيتش (30 عاما)، جوندوجان (34 عاما)، برناردو سيلفا (30 عاما) وإيدرسون (31 عاما) سيحتاجون جميعا إلى الاستبدال عاجلاً وليس آجلاً.
كان ذلك أحد العوامل التي أدت إلى تراجع مانشستر يونايتد المثير للقلق بعد اعتزال السير أليكس فيرجسون في العام 2013، بعد 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون 20 عاماً، حيث فشل النادي في التخطيط للمستقبل من خلال عدم إيحاد البديل المناسب لكل من باتريس إيفرا وريو فرديناند ونيمانيا فيديتش ومايكل كاريك وبول سكولز.
بلغ متوسط أعمار لاعبي يونايتد الذين اختارهم فيرجسون لخوض مباراته الأخيرة على أرضه كمدرب 27.54 عام؛ بينما بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية التي بدأت هزيمة سيتي أمام برايتون في نهاية هذا الأسبوع 25.72 عام. إلا أن هذا الرقم منخفض بسبب وجود لاعبين يبلغان من العمر 19 عاماً هما ريكو لويس وجاهماي سيمبسون-بوسي.
هناك عمل ضخم ينتظر جوارديولا في فترة التوقف الدولية الحالية، خصوصا وأن رهانه على بعض التغييرات في التشكيلة خلال المباريات الأربع الأخيرة لم تؤت ثمارها.
في الخسارة الأخيرة أمام برايتون، دفع جوارديولا بسيمبسون-بوسي، في المركز الوحيد الذي كان من المفترض أن يكون فيه عمق. وطلب من جوسكو جفارديول، أفضل ظهير أيسر في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يتحرك إلى الجانب الآخر لدعم المدافع الشاب.
أما ماثيوس نونيز، الذي تحسن مستواه ولكنه ما يزال غير ملحوظ على نطاق واسع، فقد لعب العديد من الدقائق على الجناح الأيسر، بينما استعان المدرب بماتيو كوفاسيتش بشكل مكثف في وسط الملعب بهدف المشاركة في صناعة الألعاب بدلا من تغطية فراغ رودري، وهو ما أدى في النهاية إلى استثمار برايتون لهذه الثغرات.
وفي نهاية الموسم الماضي، بدا الأمر وكأن عصر فيل فودين مع مانشستر سيتي قد بدأ. فقد نجح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً آنذاك، في الفوز بجائزة لاعب الموسم، بفضل مجموعة رائعة من التسديدات بعيدة المدى، والتي بدت وكأنها تؤهله للعب دور متزايد الأهمية في إمبراطورية سيتي، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
حدت فترة الراحة الصيفية الطويلة والمرض عند عودته، من مشاركة فودين كأساسي، مع تمريرة حاسمة واحدة في 461 دقيقة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ربما كان السبب أيضا في انخفاض مستوى فودين هو تغير مركزه. بعد أن أثبت نفسه في الجناح الأيمن مع اقتراب الموسم 2023-2024، تم تكليف فودين بالتحرك إلى الداخل هذا الموسم لسد الفجوة التي خلفها كيفن دي بروين في الفريق، فأصبح يتمركز بشكل أشبه بدور اللاعب رقم 10 التقليدي الذي ينحرف إلى مساحة نصف الملعب الأيمن، على طريقة دي بروين.
من دون دي بروين، كان على فودين أن يعمل كمحرك إبداعي أكثر، ومن الجدير بالذكر أن تمريراته المتوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تبلغ 0.54 لكل 90 دقيقة هي الأفضل في الدوري الآن. ومع ذلك، إذا حذفنا الكرات الميتة من المعادلة، فإن إنتاج فودين ينخفض إلى 0.32.
كما أن حوالي 10 % أقل من تسديدات اللعب المفتوح، قد يشير إلى تساهل فودين في الجهود التي يبذلها. لم يخف جوارديولا استعداده لرؤية اللاعبين يكسرون رتم المباراة بالتسديد من مسافات بعيدة، وقد فعل فودين ذلك بشكل رائع الموسم الماضي.
وعندما تعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينج هالاند، كان من المنطقي تماماً أن يغيروا نهجهم لتسهيل مهمة المهاجم، وبالنظر إلى الألقاب التي فاز الفريق بها، سيكون من غير اللائق أن هذه السياسة فشلت. ومع ذلك، فإن العلامات المبكرة لهذا الموسم تشير إلى أن كل أهداف هالاند لا تسهم فيها كرة القدم التي تتمتع بالفعالية نفسها التي تمنح الاتنصارات بشكل مريح.
من بين 212 تسديدة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كان 55 منها نصيب هالاند. بمجرد دخول منطقة الجزاء، يصبح الحمل الأكبر؛ حيث إن 37 بالمائة من التسديدات ذهبت للمهاجم النرويجي.
لم يكن الأمر كذلك في أي من الموسمين الأخيرين لهالاند. سيتمكن لاعب مثل ألفاريز أو فودين أو إلكاي جوندوجان من الحصول على عدد جيد من التسديدات ونسبة الأهداف المتوقعة، لا يمكنك أن تجعل ماتيو كوفاسيتش ثاني أكثر لاعب تسديداً في فريقك.
إن توزيع تسديدات مانشستر سيتي هذا الموسم هو النوع الذي تتوقعه من فريق سيئ للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعتمد على مهاجم واحد يسدد مجموعة من ركلات الجزاء ويستحضر شيئاً سحرياً.
على الرغم من تألق هالاند، إلا أنه يحتاج إلى رفيق له في الجري. في كامل لياقته البدنية، يوفر الجناحان مع دي بروين ذلك. لكن لا يبدو جوندوجان كلاعب يمكنه القيام بتلك المحاولات نحو منطقة الجزاء كما فعل في فترته الأولى، لكن مع عودة دوكو ودي بروين، من المتوقع أن يحصل هداف بوروسيا دورتموند السابق على مساندة أكبر.
واستقبل مانشستر سيتي 13 هدفاً في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وهو أكثر من ضعف إجمالي الأهداف التي تلقاها ليفربول، كان هناك الكثير من الأهداف السهلة التي تلقاها الفريق نتيجة سوء تمركز المدافعين عند تعرضهم للضغط.
في السنوات الماضية، أطاح سيتي بهذه الهجمات من مصدرها. لم يمنح ضغطهم المنافسين أي وقت لالتقاط تمريراتهم عبر الخطوط. الآن، صحيح أن الفريق يضغط بالوتيرة نفسها التي كان عليها الموسم الماضي (10.28 تمريرة لكل جملة دفاعية مقابل 10.06)، لكنه أقل فعالية بكثير في استعادة الاستحواذ. انخفضت استعادتهم للكرة في الثلث الأخير من 7.5 كرة إلى 4.91 وزادت التمريرات الأمامية للخصم.
هذه القضايا تشبه إيقاع الطبول البطيء المشؤوم الذي يُسمع في الخلفية، لكن الأحداث على أرض الملعب ترفع الصوت الآن إلى مستوى غير مريح، يعدد تطلعات مانشستر سيتي هذا الموسم.
لاعب مانشستر سيتي فيل فودين -(من المصدر)
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