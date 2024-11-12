إيقاع الطبول.. صوت مشؤوم يهدد موسم مانشستر سيتي

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن أبو حجلة

عمان- رأينا مانشستر سيتي يعاني من خلل ما في هذه المرحلة من قبل. لكن مع ذلك، فإن الهزيمة أمام برايتون يوم السبت تعني أنه لأول مرة في مسيرته كمدرب، يخسر بيب جوارديولا أربع متتالية.

سيكون من السابق لأوانه القول إن الإمبراطورية تنهار، ولكن في الوقت نفسه، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، هناك شعور بأن هالة سيتي قد بدأت في التضاؤل.

لوضع الأمور في سياقها الصحيح، يجب استعراض طبيعة هذه الهزائم. واحدة في كأس الرابطة أدت لخروج من المسابقة، وأخرى في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل سيتي المركز العاشر في ترتيب الدور الأول؛ وحتى لو فشل في الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل أصحابها إلى دور الستة عشر تلقائيا، خصوصا في وجود مباريات صعبة أمام فينورد (على أرضه) ويوفنتوس وباريس سان جيرمان (خارج أرضه)، فمن المؤكد أنه سيكون على الأقل في الدور التكميلي. لكن اثنتين من الهزائم الأخيرة كانتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خارج أرضه أمام بورنموث ثم برايتون، ونتيجة لذلك يتأخر سيتي بخمس نقاط عن المتصدر ليفربول.

ليس غريبا أن يمر مانشستر سيتي بفترة من التذبذب في هذه المرحلة من الموسم. يحب جوارديولا أن تصل فرقه إلى ذروتها خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، عندما يحين موعد المباريات الحاسمة في أوروبا، ولهذا السبب، فإن النمط المميز لنجاحات مانشستر سيتي والفوز بالألقاب، يتمثل في الوصول إلى مستويات متقدمة في الربيع. وهذا يعني أنه في بعض الأحيان، لا يكون مانشستر سيتي في أفضل حالاته في الخريف، وربما هناك أيضا شعور بأن جوارديولا يعمل الآن على إيجاد أفضل طريقة لاستثمار موارده وتطوير ابتكاراته.

في هذه المرحلة من الموسم الماضي، مر مانشستر سيتي بفترة صعبة، حيث خاض ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان فوزه الوحيد غير مقنع بنتيجة 2-1 على لوتون تاون. وبعد المباراة الأخيرة من تلك السلسلة، التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام كريستال بالاس، جمع مانشستر سيتي 34 نقطة من 17 مباراة. وفي هذا الموسم، جمع 23 نقطة من 11 مباراة. وهذا يعني أنه عند منتصف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي بعد 19 مباراة، من المحتمل تماما أن يحصل سيتي على ما يقرب من 40 نقطة كما حدث الموسم الماضي.

ربما يكون ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، الذي رفع فارق الصدارة إلى خمس نقاط بفوزه 2-0 على أستون فيلا يوم السبت، منافساً أكثر قوة من آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا (ستعطي زيارة سيتي إلى أنفيلد في 1 كانون الأول - ديسمبر مؤشراً أكثر وضوحاً)، ولكن من حيث الأرقام، لا يوجد سبب يدعو سيتي للذعر.

كما أن الأداء لم يكن سيئاً. كان سيتي الجانب الأفضل في الشوط الأول ضد سبورتنج وبرايتون وكان من الممكن أن يتقدم بسهولة بهدفين في الشوط الأول. وفي يوم آخر، كانت هجماتهم المتأخرة ضد بورنموث وتوتنهام ستجلب التعادل.

جوارديولا موجود لفترة طويلة لدرجة أن العيوب في فريقه أصبحت مألوفة. يفضل المدرب الإسباني الخط الدفاعي العالي، ما يعني أنه إذا أخطأ في الضغط، يمكن أن تنهار فرقه غالباً من خلال كرات بسيطة خلف خط الدفاع. لهذا السبب يقضي وقتا طويلا في التركيز على السيطرة وعدم التخلي عن الكرة في المواقف التي قد تؤدي إلى هجمة مرتدة. والضغط في الوقت الحالي، ربما بسبب غياب رودري، لا يعمل بشكل مثالي.

لا ينبغي أن تكون الإصابات عذراً أبداً، فأفضل الفرق تجد طريقة للتعامل مع الغيابات، لكنها ربما تكون تفسيراً لما حدث في المباريات الأربع الأخيرة. عاد كيفن دي بروين للتو، وغاب روبن دياز وجون ستونز في الخلف، وقلل غياب جاك جريليش وجيريمي دوكو وأوسكار بوب من إبداع الفريق.

عندما تسوء الأمور بالنسبة لفرق جوارديولا، فإنها تميل إلى استقبال الأهداف في نوبات مفاجئة، كما لو أن الطريقة التي يجب على اللاعبين عبرها تنفيذ مطالب النظام، تعني أنه لا يوجد أحد لديه الشخصية للتقدم واستعادة السيطرة عندما يكون هذا النظام مهدداً.

في مواجهة سبورتنج، استقبلت شباك سيتي هدفين في ثلاث دقائق؛ وفي مواجهة برايتون، تلقى مرماه هدفين في خمس دقائق. وربما كان رودري، مثل فنسان كومباني من قبل، قائداً كافياً لمنع هذا الخلل في الآليات.

لكن هذا الجانب يعاني أيضاً بطرق غير مألوفة. كايل ووكر، الذي كانت سرعته بمثابة عامل كبير في نجاحه، يبدو فجأة مفتقدا للسرعة. قد تكون مشكلة لياقة بدنية، ولكن في الوقت نفسه، قد يكون الأمر مجرد أن تقدمه في العمر بدأ يستنزفه. ثم هناك قضية أكثر عمومية وهي التعب، التي بدأ جوارديولا يتحدث عنها بصراحة. يلعب جميع لاعبي النخبة كثيراً، ولكن ربما يشعرون بذلك أكثر عندما يكونون قد حققوا الكثير بالفعل.

ويعد الحفاظ على النهم، أحد التحديات الكبرى للمدربين الناجحين، ومن يدري ما التأثير الذي خلفته اتهامات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد سيتي بشأن انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف؟

حقق سيتي فوزين في سبع مباريات خلال هذه المرحلة قبل خمس سنوات، وهو ما أعطى إشارة إلى أن سيتي سيتنازل عن لقب الدوري لصالح ليفربول، لكن هذه هي المرة الوحيدة التي لم يجد فيها جوارديولا طريقة للعودة. قد يفعل ذلك مرة أخرى، لكن إعادة سيتي إلى القمة من هنا قد تكون التحدي الأكبر في مسيرته.

تجاهل بطل عظيم وإعلان بداية تراجعه أمر تنطوي عليه مغامرة كبيرة، ولكن إذا ألقى جوارديولا نظرة خاطفة على الأشهر الأخيرة، فستكون المؤشرات موجودة.

قال جوارديولا للصحفيين بعد الهزيمة أمام برايتون: "في المؤتمر الصحفي اليوم، سُئلت عما إذا كانت هذه نهاية الحقبة. أعلم أن الناس يريدون ذلك. أشعر بذلك منذ سنوات عديدة. ما فعلناه في هذه السنوات، قال الناس إنه صعب للغاية، ولكن إذا أراد شخص ما أن يهزمنا، فسيحدث ذلك لأنه في السنوات الخمسين المقبلة، لن نفوز بجميع بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه أمر مستحيل".

وبمعزل عن ذلك، فإن المشاكل التي مرت على مانشستر سيتي لن تكون كافية لزعزعة استقرار الفريق وإثارة التساؤلات حول قدرته على التعافي. ولكن بمجرد أن تبدأ في التكدس، تبدو الضغوط والمشتتات التي يسببها كل منها مؤثرة إلى حد كبير.

كانت المعركة خارج الملعب ضد 115 تهمة من الدوري الإنجليزي الممتاز لانتهاك القواعد المالية، التي ينفيها مانشستر سيتي بشدة، بمثابة سحابة فوق النادي لأشهر عدة، وهو ما أدى للحد من قدرته على جذب لاعبين جدد إلى ملعب "الاتحاد"، لأنه لا يوجد لاعب كبير يخاطر بالتوقيع لناد يواجه عقوبات مالية غير مسبوقة محتملة، أو خصم نقاط ضخم، أو حتى الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإعلان الشهر الماضي عن ترك تشيكي بيجيريستين منصبه كمدير لكرة القدم في الصيف المقبل، بعد 13 عاماً في النادي، كان بمثابة ضربة قوية لجوارديولا، الذي عمل جنباً إلى جنب مع صديقه المقرب وزميله السابق في برشلونة طوال فترة تواجده كمدرب لمانشستر سيتي.

وأعلن مانشستر سيتي أن هوجو فيانا سيحل مكان بيجيريستين قادما من سبورتنج لشبونة، لكن رحيل المدير الرياضي الإسباني، أثار المزيد من الأسئلة حول مستقبل جوارديولا بعد نهاية عقده الذي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل.

منذ بداية الموسم الماضي، وحتى مباراة آرسنال التي تعرض فيها رودري لقطع في الرباط الصيليبي للركبة، لعب الدولي الإسباني 53 مباراة مع سيتي في جميع المسابقات وخسر مباراة واحدة فقط، وهي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد. وعندما يلعب رودري، تكون نسبة فوز سيتي 73.6 %؛ ومن دونه تنخفض النسبة إلى 58.3 %.

ومع ذلك، فاز سيتي بست مباريات وتعادل في واحدة من المباريات السبع التي أعقبت إصابة رودري مباشرة، لذلك وجدوا طريقة للعب من دون الدولي الإسباني. لكن الإصابات التي تعرض لها لاعبون أساسيون آخرون فيما بعد، أثرت عليهم بشدة.

هناك من يقول إن مانشستر سيتي يدفع ثمن التخلي عن المهاجم جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في الصيف دون استبداله. بعد التعاقد فقط مع الجناح سافينيو، من نادي جيرونا الشريك، وقائد خط الوسط السابق إلكاي جوندوجان هذا الصيف، فشل مانشستر سيتي في تجديد صفوفه بشكل كافٍ، ما تركه بعدد أقل من لاعبي الفريق الأول مقارنة بغيره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يضاف إلى ذلك حقيقة أن عدداً من الشخصيات الرئيسية في فريق جوارديولا يقتربون من نهاية مسيراتهم: دي بروين (33 عاما)، كايل ووكر (34 عاما)، ماتيو كوفاسيتش (30 عاما)، جوندوجان (34 عاما)، برناردو سيلفا (30 عاما) وإيدرسون (31 عاما) سيحتاجون جميعا إلى الاستبدال عاجلاً وليس آجلاً.

كان ذلك أحد العوامل التي أدت إلى تراجع مانشستر يونايتد المثير للقلق بعد اعتزال السير أليكس فيرجسون في العام 2013، بعد 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون 20 عاماً، حيث فشل النادي في التخطيط للمستقبل من خلال عدم إيحاد البديل المناسب لكل من باتريس إيفرا وريو فرديناند ونيمانيا فيديتش ومايكل كاريك وبول سكولز.

بلغ متوسط أعمار لاعبي يونايتد الذين اختارهم فيرجسون لخوض مباراته الأخيرة على أرضه كمدرب 27.54 عام؛ بينما بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية التي بدأت هزيمة سيتي أمام برايتون في نهاية هذا الأسبوع 25.72 عام. إلا أن هذا الرقم منخفض بسبب وجود لاعبين يبلغان من العمر 19 عاماً هما ريكو لويس وجاهماي سيمبسون-بوسي.

هناك عمل ضخم ينتظر جوارديولا في فترة التوقف الدولية الحالية، خصوصا وأن رهانه على بعض التغييرات في التشكيلة خلال المباريات الأربع الأخيرة لم تؤت ثمارها.

في الخسارة الأخيرة أمام برايتون، دفع جوارديولا بسيمبسون-بوسي، في المركز الوحيد الذي كان من المفترض أن يكون فيه عمق. وطلب من جوسكو جفارديول، أفضل ظهير أيسر في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يتحرك إلى الجانب الآخر لدعم المدافع الشاب.

أما ماثيوس نونيز، الذي تحسن مستواه ولكنه ما يزال غير ملحوظ على نطاق واسع، فقد لعب العديد من الدقائق على الجناح الأيسر، بينما استعان المدرب بماتيو كوفاسيتش بشكل مكثف في وسط الملعب بهدف المشاركة في صناعة الألعاب بدلا من تغطية فراغ رودري، وهو ما أدى في النهاية إلى استثمار برايتون لهذه الثغرات.

وفي نهاية الموسم الماضي، بدا الأمر وكأن عصر فيل فودين مع مانشستر سيتي قد بدأ. فقد نجح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً آنذاك، في الفوز بجائزة لاعب الموسم، بفضل مجموعة رائعة من التسديدات بعيدة المدى، والتي بدت وكأنها تؤهله للعب دور متزايد الأهمية في إمبراطورية سيتي، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

حدت فترة الراحة الصيفية الطويلة والمرض عند عودته، من مشاركة فودين كأساسي، مع تمريرة حاسمة واحدة في 461 دقيقة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ربما كان السبب أيضا في انخفاض مستوى فودين هو تغير مركزه. بعد أن أثبت نفسه في الجناح الأيمن مع اقتراب الموسم 2023-2024، تم تكليف فودين بالتحرك إلى الداخل هذا الموسم لسد الفجوة التي خلفها كيفن دي بروين في الفريق، فأصبح يتمركز بشكل أشبه بدور اللاعب رقم 10 التقليدي الذي ينحرف إلى مساحة نصف الملعب الأيمن، على طريقة دي بروين.

من دون دي بروين، كان على فودين أن يعمل كمحرك إبداعي أكثر، ومن الجدير بالذكر أن تمريراته المتوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تبلغ 0.54 لكل 90 دقيقة هي الأفضل في الدوري الآن. ومع ذلك، إذا حذفنا الكرات الميتة من المعادلة، فإن إنتاج فودين ينخفض إلى 0.32.

كما أن حوالي 10 % أقل من تسديدات اللعب المفتوح، قد يشير إلى تساهل فودين في الجهود التي يبذلها. لم يخف جوارديولا استعداده لرؤية اللاعبين يكسرون رتم المباراة بالتسديد من مسافات بعيدة، وقد فعل فودين ذلك بشكل رائع الموسم الماضي.

وعندما تعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينج هالاند، كان من المنطقي تماماً أن يغيروا نهجهم لتسهيل مهمة المهاجم، وبالنظر إلى الألقاب التي فاز الفريق بها، سيكون من غير اللائق أن هذه السياسة فشلت. ومع ذلك، فإن العلامات المبكرة لهذا الموسم تشير إلى أن كل أهداف هالاند لا تسهم فيها كرة القدم التي تتمتع بالفعالية نفسها التي تمنح الاتنصارات بشكل مريح.

من بين 212 تسديدة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كان 55 منها نصيب هالاند. بمجرد دخول منطقة الجزاء، يصبح الحمل الأكبر؛ حيث إن 37 بالمائة من التسديدات ذهبت للمهاجم النرويجي.

لم يكن الأمر كذلك في أي من الموسمين الأخيرين لهالاند. سيتمكن لاعب مثل ألفاريز أو فودين أو إلكاي جوندوجان من الحصول على عدد جيد من التسديدات ونسبة الأهداف المتوقعة، لا يمكنك أن تجعل ماتيو كوفاسيتش ثاني أكثر لاعب تسديداً في فريقك.

إن توزيع تسديدات مانشستر سيتي هذا الموسم هو النوع الذي تتوقعه من فريق سيئ للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعتمد على مهاجم واحد يسدد مجموعة من ركلات الجزاء ويستحضر شيئاً سحرياً.

على الرغم من تألق هالاند، إلا أنه يحتاج إلى رفيق له في الجري. في كامل لياقته البدنية، يوفر الجناحان مع دي بروين ذلك. لكن لا يبدو جوندوجان كلاعب يمكنه القيام بتلك المحاولات نحو منطقة الجزاء كما فعل في فترته الأولى، لكن مع عودة دوكو ودي بروين، من المتوقع أن يحصل هداف بوروسيا دورتموند السابق على مساندة أكبر.

واستقبل مانشستر سيتي 13 هدفاً في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وهو أكثر من ضعف إجمالي الأهداف التي تلقاها ليفربول، كان هناك الكثير من الأهداف السهلة التي تلقاها الفريق نتيجة سوء تمركز المدافعين عند تعرضهم للضغط.

في السنوات الماضية، أطاح سيتي بهذه الهجمات من مصدرها. لم يمنح ضغطهم المنافسين أي وقت لالتقاط تمريراتهم عبر الخطوط. الآن، صحيح أن الفريق يضغط بالوتيرة نفسها التي كان عليها الموسم الماضي (10.28 تمريرة لكل جملة دفاعية مقابل 10.06)، لكنه أقل فعالية بكثير في استعادة الاستحواذ. انخفضت استعادتهم للكرة في الثلث الأخير من 7.5 كرة إلى 4.91 وزادت التمريرات الأمامية للخصم.

هذه القضايا تشبه إيقاع الطبول البطيء المشؤوم الذي يُسمع في الخلفية، لكن الأحداث على أرض الملعب ترفع الصوت الآن إلى مستوى غير مريح، يعدد تطلعات مانشستر سيتي هذا الموسم.









لاعب مانشستر سيتي فيل فودين -(من المصدر)