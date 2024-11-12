Tuesday, 12 November 2024 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرقام تثبت قوة وحضور الحسين إربد ببطولة الدرع

11/12/2024 2:56:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – أثبتت أرقام الدور الأول من بطولة درع الاتحاد لموسم 2024/2025، قوة منظومة فريق الحسين إربد الفنية والبدنية، وامتلاكه دكة محلية مميزة من عنصري الخبرة والشباب، وحسن التخطيط من الإدارة والجهاز الفني في استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب، وتميز الصفقات التي أبرمتها مع عدد من اللاعبين الشباب.
وتفرد "الأصفر" عن بقية الفرق المشاركة وفي المجموعتين، فهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة خلال مشوار الدور الأول، وتأهل رسميا كأول المتأهلين للدور تصف النهائي، محققا 5 انتصارات، ويعد فريق الحسين الأقوى من الناحية الهجومية بعدما سجل لاعبوه 13 هدفا، كما شارك الصريح والسلط في أفضل الفرق من الناحية الدفاعية، بعدما دخل مرمى كل فريق هدفين فقط.
وعمل المدير الفني لفريق الحسين البرتغالي جواو موتا على إشراك عدد كبير من اللاعبين في آخر مباراتين وإراحة اللاعبين الأجانب وأدخلهم كبدلاء، وظهر أن معظم اللاعبين على المستويين الفني والبدني نفسهما، ولم يظهر تأثر الفريق بغياب 10 لاعبين سواء مع المنتخب الوطني أو اللاعبين المصابين، علما أن البطولة تقام هذا الموسم من دون مشاركة لاعبي المنتخب الوطني.
وسيكون الحسين على موعد مع مواجهة السلط في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، عند الساعة السادسة من مساء بعد غد على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، الذي يستضيف لقاءات البطولة كافة، على أن تقام المباراة النهائية مساء الأربعاء المقبل.
وقدم السلط خلال مباريات الدرع عروضا فنية جيدة توجها بالانتصار المهم على فريق الرمثا بهدفين الذي قدمه للدور نصف النهائي، ولعب السلط في البطولة تحت جهازين فنيين بقيادة ديان صالح قبل أن يستقيل ويتولى هيثم الشبول إكمال المشوار، وتأهل الفريق من دون تذوق طعم الخسارة بعد 4 تعادلات وفوز ثمين، وسجل لاعبوه 4 أهداف ودخل مرماه هدفين.
ونجح الوحدات في التأهل بعدما نفد من كمين فريق شباب الأردن في آخر مواجهات الدور الأول، وقبل بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وضرب موعدا مع فرق الصريح عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل في الدور قبل النهائي، بعدما حل "الأخضر" ثانيا برصيد 10 نقاط، وبعدما سجل 3 انتصارات وخسارة أمام الحسين إربد، وعانى الفريق من ضعف الناحية الدفاعية عقب دخول مرماه 6 أهداف، فيما سجل لاعبوه 9 أهداف، ورغم الغياب المحدود بتواجد 4 لاعبين فقط في تشكيلة النشامى، لم يرض الأداء العام للفريق جماهيره.
من جانبه، بين فريق الصريح تحسنه الفني مع المدير الفني الجديد أسامة قاسم الذي أكمل المسيرة مع المدرب السابق ماهر العجلوني، ونجح الفريق في خطف الصدارة من الرمثا والفيصلي والتأهل من خلال فوزين و3 تعادلات، وأظهر توازنا في الجانبين الدفاعي والهجومي، حيث سجل 4 أهداف ودخل مرماه هدفين.
وكشفت مباريات البطولة أيضا معاناة فريق الفيصلي، فقد لقبه الذي فاز به في آخر بطولتين، وودع البطولة من الدور الأول على يد فريق الصريح الذي فاز عليه بهدف وحيد، علما أن "الأزرق"، لعب بفرصتي الفوز والتعادل، وكان متصدرا للفرق قبل الجولة الأخيرة. وفشلت فرق الجزيرة، معان "المجموعة الأولى" والأهلي "المجموعة الثانية"، في تحقيق أي انتصار خلال مباريات الدور الأول، وسجلت الفرق كافة، باستثناء الحسين إربد نتيجة التعادل في مبارياتها، فيما كان فريقا الجزيرة ومعان الأضعف من الناحية الهجومية بتسجيله 3 أهداف.
وعانت البطولة من غياب الحضور الجماهير بسبب ضعف المستوى الفني، وبعد ملعب الأمير محمد، والتوقيت المتأخر للمباريات، فيما لم تستغل الفرق البطولة بالشكل المطلوب لتصويب الأخطاء وتجريب أكبر عدد من اللاعبين تحضيرا للمهمة الأصعب في دوري المحترفين، الذي يشهد هذا الموسم هبوط 4 فرق نحو الدرجة الأولى.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد التي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، حيث ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

MENAFN12112024000072011014ID1108878295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث