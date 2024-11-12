الأرقام تثبت قوة وحضور الحسين إربد ببطولة الدرع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – أثبتت أرقام الدور الأول من بطولة درع الاتحاد لموسم 2024/2025، قوة منظومة فريق الحسين إربد الفنية والبدنية، وامتلاكه دكة محلية مميزة من عنصري الخبرة والشباب، وحسن التخطيط من الإدارة والجهاز الفني في استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب، وتميز الصفقات التي أبرمتها مع عدد من اللاعبين الشباب.
وتفرد "الأصفر" عن بقية الفرق المشاركة وفي المجموعتين، فهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة خلال مشوار الدور الأول، وتأهل رسميا كأول المتأهلين للدور تصف النهائي، محققا 5 انتصارات، ويعد فريق الحسين الأقوى من الناحية الهجومية بعدما سجل لاعبوه 13 هدفا، كما شارك الصريح والسلط في أفضل الفرق من الناحية الدفاعية، بعدما دخل مرمى كل فريق هدفين فقط.
وعمل المدير الفني لفريق الحسين البرتغالي جواو موتا على إشراك عدد كبير من اللاعبين في آخر مباراتين وإراحة اللاعبين الأجانب وأدخلهم كبدلاء، وظهر أن معظم اللاعبين على المستويين الفني والبدني نفسهما، ولم يظهر تأثر الفريق بغياب 10 لاعبين سواء مع المنتخب الوطني أو اللاعبين المصابين، علما أن البطولة تقام هذا الموسم من دون مشاركة لاعبي المنتخب الوطني.
وسيكون الحسين على موعد مع مواجهة السلط في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، عند الساعة السادسة من مساء بعد غد على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، الذي يستضيف لقاءات البطولة كافة، على أن تقام المباراة النهائية مساء الأربعاء المقبل.
وقدم السلط خلال مباريات الدرع عروضا فنية جيدة توجها بالانتصار المهم على فريق الرمثا بهدفين الذي قدمه للدور نصف النهائي، ولعب السلط في البطولة تحت جهازين فنيين بقيادة ديان صالح قبل أن يستقيل ويتولى هيثم الشبول إكمال المشوار، وتأهل الفريق من دون تذوق طعم الخسارة بعد 4 تعادلات وفوز ثمين، وسجل لاعبوه 4 أهداف ودخل مرماه هدفين.
ونجح الوحدات في التأهل بعدما نفد من كمين فريق شباب الأردن في آخر مواجهات الدور الأول، وقبل بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وضرب موعدا مع فرق الصريح عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل في الدور قبل النهائي، بعدما حل "الأخضر" ثانيا برصيد 10 نقاط، وبعدما سجل 3 انتصارات وخسارة أمام الحسين إربد، وعانى الفريق من ضعف الناحية الدفاعية عقب دخول مرماه 6 أهداف، فيما سجل لاعبوه 9 أهداف، ورغم الغياب المحدود بتواجد 4 لاعبين فقط في تشكيلة النشامى، لم يرض الأداء العام للفريق جماهيره.
من جانبه، بين فريق الصريح تحسنه الفني مع المدير الفني الجديد أسامة قاسم الذي أكمل المسيرة مع المدرب السابق ماهر العجلوني، ونجح الفريق في خطف الصدارة من الرمثا والفيصلي والتأهل من خلال فوزين و3 تعادلات، وأظهر توازنا في الجانبين الدفاعي والهجومي، حيث سجل 4 أهداف ودخل مرماه هدفين.
وكشفت مباريات البطولة أيضا معاناة فريق الفيصلي، فقد لقبه الذي فاز به في آخر بطولتين، وودع البطولة من الدور الأول على يد فريق الصريح الذي فاز عليه بهدف وحيد، علما أن "الأزرق"، لعب بفرصتي الفوز والتعادل، وكان متصدرا للفرق قبل الجولة الأخيرة. وفشلت فرق الجزيرة، معان "المجموعة الأولى" والأهلي "المجموعة الثانية"، في تحقيق أي انتصار خلال مباريات الدور الأول، وسجلت الفرق كافة، باستثناء الحسين إربد نتيجة التعادل في مبارياتها، فيما كان فريقا الجزيرة ومعان الأضعف من الناحية الهجومية بتسجيله 3 أهداف.
وعانت البطولة من غياب الحضور الجماهير بسبب ضعف المستوى الفني، وبعد ملعب الأمير محمد، والتوقيت المتأخر للمباريات، فيما لم تستغل الفرق البطولة بالشكل المطلوب لتصويب الأخطاء وتجريب أكبر عدد من اللاعبين تحضيرا للمهمة الأصعب في دوري المحترفين، الذي يشهد هذا الموسم هبوط 4 فرق نحو الدرجة الأولى.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد التي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، حيث ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
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