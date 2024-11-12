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مشروع الحسين إربد نموذج للأندية المحلية في عصر المال

11/12/2024 2:56:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- "الحلم أصبح حقيقة"، هذا هو حال لسان جمهور الحسين إربد ومحبيه في كل مكان، بعد أن قدم النادي برئاسة عامر أبوعبيد نموذجا يصلح ليكون في مناهج الأندية الباحثة عن قتل المستحيل، والإيمان بالقدرة على التطور وتحقيق النتائج المميزة.
وتوثق نتائج فريق الحسين إربد محليا وآسيويا، نجاحات النادي خلال موسمين أثبت فيهما النادي دقة نهجه وسلامة خطواته التي قادت الفريق ليحقق لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، قبل أن يسيطر في الموسم الحالي على المنافسات المحلية حتى الآن نتيجة وأداء، وبفارق عن بقية الأندية.
الحسين إربد الذي يتصدر دوري المحترفين مع التوقف عند الجولة التاسعة برصيد 22 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع مغير السرجان، تصدر مجموعته الأولى بالدرع بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ليواجه السلط بالدور نصف النهائي بعد غد الجمعة، ويحتاج إلى نقطة من مبارتيه المقبلتين في البطولة الآسيوية للعبور إلى الدور التالي، وهو يتصدر مجموعته الرابعة التي تضم أهلي دبي، الكويت الكويتي، وناساف الأوزبكي برصيد 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات متتالية وخسارة وحيدة في أول المشوار.
ويؤكد مساعد المدرب عصام محمود، الذي يعايش المشروع منذ إياب الموسم الماضي، على "أنه مخطئ من لا يجزم بأن كرة القدم تتكلم بلغة المال، وبالتأكيد مشروع الحسين إربد أثبت واقعية، وقدم نموذجا للأندية الأخرى، بأن المال عصب الاستقرار وتحقيق النتائج الإيجابية محليا وآسيويا، ولعل عقد مقارنة بسيطة بين ما يعيشه الحسين إربد من استقرار مالي، وبين ما تعيشه بقية الأندية المحلية من أزمات مالية يفسر ذلك".
وأضاف، "المال وفر للحسين إربد التعاقد مع خيرة لاعبين البلد، وتقديم البديل الجاهز، والمال جعله وجهة لأفضل اللاعبين والمحترفين، والمال ذلل الصعوبات المستحيلة، والمال وفر الاستقرار الفني على مستوى الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وغلف أضلاع مثلث المهمة في أي فريق كروي، الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، بالجاهزية النفسية التي تعتبر وقود العطاء بدنيا وفنيا وتكتيكا وذهنيا على أرض الملعب، ومنها جمع الحسين إربد المجد من أطرافه، بصدارة الدوري ودرع اتحاد الكرة والبطولة الآسيوية".
وتابع، " مشروع الحسين إربد بدأ بقيادة رئيس النادي وإدارته المتناغمة منذ عدة سنوات، وصعد سلم الطموحات بتقديم نفسه تنافسيا بالموسم الأول، ومعالجته الأخطاء وتعزيز الإيجابيات بفكر احترافي تحركه السيولة المالية، والإغداق على ركائز المشروع ليتقدم الأندية المحلية، واستطاع بالموسم الماضي الظفر بكأس الدوري لأول مرة في تاريخه، وعايشنا وزميلي المدير الفني جمال محمود، وكنا ركنا فيه، وتقدم خطوة مهمة الحسين إربد على طريق إنجاز المشروع، ووفر كافة الأسباب التي منحتنا التفوق محليا وآسيويا".
وأكمل، " مشروع الحسين إربد يحتاج إلى الاستمرارية، ويحتاج إلى وقفة صادقة من رجال الأعمال والداعمين من أبناء الوطن وإربد على وجه الخصوص، خاصة وأن المشروع يثبت نجاحه من موسم إلى آخر، بما يمنح مشروع الحسين إربد نفس الاستمرارية لسنوات طويلة".
وفي ذات السياق، قال نجم الفريق أدهم القريشي: " أنا كلاعب وكغيري من اللاعبين، نعيش أجواء نفسية تفوق الوصف، ويغمرنا الارتياح بالتعامل الاحترافي من إدارة النادي، وتغلفنا الأجواء الأسرية كجهاز فني وإداري ولاعبين، وأنا الذي وقعت دون تردد، لإيماني العميق بمشروع الحسين إربد، الذي يؤكد نجاحه من موسم إلى آخر".
أما كبير مشجعي الحسين إربد ماهر موسى فقد قال: " نحن كجماهير "الملكي" والذي عايشناه منذ سنوات طويلة، كان الفريق ينافس من دون الحصول على لقب الدوري، وإن توج فريقنا بكأس الكؤوس والدرع، إلا أننا لم نعش الذي نعيشه حاليا، ونقف تحت كنف مشروع الحسين إربد بقيادة رئيس النادي عامر أبوعبيد، ونحن كلنا ثقة بعد أن عايشنا انطلاقته، وعشنا الفرحة الهسترية بأول ألقاب الدوري في تاريخ الكرة الأردنية، بمشروع الحسين إربد الذي نعيش نجاحته، ونشعر بأن النادي بأيدي أمينة لسنوات طويلة".
وزاد، " أصبح لدينا ثقة كبيرة بالجهاز الفني بقيادة البرتغالي موتا، دون أن نغفل الجهود الخارقة لإداي الفريق أسامة طلال، والقوة الفنية النوعية لأمهر اللاعبين المحليين والمحترفين، بأن فريق الحسين إربد يقترب أكثر من أي وقت سابق، نحو سدة جميع الألقاب المحلية، منطلقين من قوة النتائج سواء بالدوري أو درع الاتحاد، والذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية التي نتصدر مجموعتنا عن جدارة واستحقاق، مما يؤكد واقعية مشروع الحسين إربد الذي يحتدى به محليا، ويجزم أن توفير المال يقود إلى النجاحات الكروية".

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