مشروع الحسين إربد نموذج للأندية المحلية في عصر المال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- "الحلم أصبح حقيقة"، هذا هو حال لسان جمهور الحسين إربد ومحبيه في كل مكان، بعد أن قدم النادي برئاسة عامر أبوعبيد نموذجا يصلح ليكون في مناهج الأندية الباحثة عن قتل المستحيل، والإيمان بالقدرة على التطور وتحقيق النتائج المميزة.
وتوثق نتائج فريق الحسين إربد محليا وآسيويا، نجاحات النادي خلال موسمين أثبت فيهما النادي دقة نهجه وسلامة خطواته التي قادت الفريق ليحقق لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، قبل أن يسيطر في الموسم الحالي على المنافسات المحلية حتى الآن نتيجة وأداء، وبفارق عن بقية الأندية.
الحسين إربد الذي يتصدر دوري المحترفين مع التوقف عند الجولة التاسعة برصيد 22 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع مغير السرجان، تصدر مجموعته الأولى بالدرع بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ليواجه السلط بالدور نصف النهائي بعد غد الجمعة، ويحتاج إلى نقطة من مبارتيه المقبلتين في البطولة الآسيوية للعبور إلى الدور التالي، وهو يتصدر مجموعته الرابعة التي تضم أهلي دبي، الكويت الكويتي، وناساف الأوزبكي برصيد 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات متتالية وخسارة وحيدة في أول المشوار.
ويؤكد مساعد المدرب عصام محمود، الذي يعايش المشروع منذ إياب الموسم الماضي، على "أنه مخطئ من لا يجزم بأن كرة القدم تتكلم بلغة المال، وبالتأكيد مشروع الحسين إربد أثبت واقعية، وقدم نموذجا للأندية الأخرى، بأن المال عصب الاستقرار وتحقيق النتائج الإيجابية محليا وآسيويا، ولعل عقد مقارنة بسيطة بين ما يعيشه الحسين إربد من استقرار مالي، وبين ما تعيشه بقية الأندية المحلية من أزمات مالية يفسر ذلك".
وأضاف، "المال وفر للحسين إربد التعاقد مع خيرة لاعبين البلد، وتقديم البديل الجاهز، والمال جعله وجهة لأفضل اللاعبين والمحترفين، والمال ذلل الصعوبات المستحيلة، والمال وفر الاستقرار الفني على مستوى الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وغلف أضلاع مثلث المهمة في أي فريق كروي، الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، بالجاهزية النفسية التي تعتبر وقود العطاء بدنيا وفنيا وتكتيكا وذهنيا على أرض الملعب، ومنها جمع الحسين إربد المجد من أطرافه، بصدارة الدوري ودرع اتحاد الكرة والبطولة الآسيوية".
وتابع، " مشروع الحسين إربد بدأ بقيادة رئيس النادي وإدارته المتناغمة منذ عدة سنوات، وصعد سلم الطموحات بتقديم نفسه تنافسيا بالموسم الأول، ومعالجته الأخطاء وتعزيز الإيجابيات بفكر احترافي تحركه السيولة المالية، والإغداق على ركائز المشروع ليتقدم الأندية المحلية، واستطاع بالموسم الماضي الظفر بكأس الدوري لأول مرة في تاريخه، وعايشنا وزميلي المدير الفني جمال محمود، وكنا ركنا فيه، وتقدم خطوة مهمة الحسين إربد على طريق إنجاز المشروع، ووفر كافة الأسباب التي منحتنا التفوق محليا وآسيويا".
وأكمل، " مشروع الحسين إربد يحتاج إلى الاستمرارية، ويحتاج إلى وقفة صادقة من رجال الأعمال والداعمين من أبناء الوطن وإربد على وجه الخصوص، خاصة وأن المشروع يثبت نجاحه من موسم إلى آخر، بما يمنح مشروع الحسين إربد نفس الاستمرارية لسنوات طويلة".
وفي ذات السياق، قال نجم الفريق أدهم القريشي: " أنا كلاعب وكغيري من اللاعبين، نعيش أجواء نفسية تفوق الوصف، ويغمرنا الارتياح بالتعامل الاحترافي من إدارة النادي، وتغلفنا الأجواء الأسرية كجهاز فني وإداري ولاعبين، وأنا الذي وقعت دون تردد، لإيماني العميق بمشروع الحسين إربد، الذي يؤكد نجاحه من موسم إلى آخر".
أما كبير مشجعي الحسين إربد ماهر موسى فقد قال: " نحن كجماهير "الملكي" والذي عايشناه منذ سنوات طويلة، كان الفريق ينافس من دون الحصول على لقب الدوري، وإن توج فريقنا بكأس الكؤوس والدرع، إلا أننا لم نعش الذي نعيشه حاليا، ونقف تحت كنف مشروع الحسين إربد بقيادة رئيس النادي عامر أبوعبيد، ونحن كلنا ثقة بعد أن عايشنا انطلاقته، وعشنا الفرحة الهسترية بأول ألقاب الدوري في تاريخ الكرة الأردنية، بمشروع الحسين إربد الذي نعيش نجاحته، ونشعر بأن النادي بأيدي أمينة لسنوات طويلة".
وزاد، " أصبح لدينا ثقة كبيرة بالجهاز الفني بقيادة البرتغالي موتا، دون أن نغفل الجهود الخارقة لإداي الفريق أسامة طلال، والقوة الفنية النوعية لأمهر اللاعبين المحليين والمحترفين، بأن فريق الحسين إربد يقترب أكثر من أي وقت سابق، نحو سدة جميع الألقاب المحلية، منطلقين من قوة النتائج سواء بالدوري أو درع الاتحاد، والذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية التي نتصدر مجموعتنا عن جدارة واستحقاق، مما يؤكد واقعية مشروع الحسين إربد الذي يحتدى به محليا، ويجزم أن توفير المال يقود إلى النجاحات الكروية".
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