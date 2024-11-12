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سوزارا: سعداء بانضمام الأميرة آية بنت فيصل إلى أسرة الطائرة الآسيوية

11/12/2024 2:56:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان – أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الفلبيني رامون سوزارا عن سعادته البالغة بانضمام رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل إلى أسرة الاتحاد الآسيوي نظرا لما تملكه سموها من خبرات واسعة في مجال اللعبة، وقدرتها على المساهمة مع الاتحاد الآسيوي في تطوير اللعبة في مختلف المجالات، خصوصا أن سموها لديها الأفكار الجيدة، التي تتوافق مع برامج وخطط الاتحاد الآسيوي، تصب جميعها في خدمة اللعبة بالقارة الكبرى في العالم.
وأضاف سوزارا: "عندما تقدمت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا بدعم وترشيح سمو الأميرة آية بنت فيصل لتكون ضمن مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي في الدورة الانتخابية المقبلة 2024-2028، زادت سعادتنا بهذا القرار، مثلما حظي القرار بترحيب كبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها الانتخابي الذي عقد في بانكوك مؤخرا، وهو القرار الذي أسعدنا جميعا، ووضعنا أمام مسؤوليات كبيرة لتنفيذ وإنجاح البرامج التطويرية كافة، التي سنركز عليها في المرحلة المقبلة مع الاستفادة من خبرات سمو الأميرة آية سواء أكانت الفنية ومعرفتها بتفاصيل اللعبة وما تحتاجه، أو الإدارية كونها ترأس الاتحاد الأردني، وأيضا عضو في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية والمكتب التنفيذي للجنة".
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح خاص لـ"الغد"، خلال حضوره البطولة العربية الـ23 للرجال، التي أقيمت في مملكة البحرين قبل أيام: "كان لنا الشرف في لقاء سمو الأميرة آية بنت فيصل، ونائبها جهاد قطيشات في بانكوك، وتحدثنا عن الكثير من الأمور التي تهم اللعبة في قارة آسيا، وستتواصل مثل هذه اللقاءات في المرحلة المقبلة، وسنعمل معا على وضع الخطط والبرامج التي تكفل إحداث نقلات نوعية في الدول التي تحتاج إلى التطوير والدعم الكامل".
وأكد سوزارا أن الحضور الكبير لسمو الأميرة آية ودعمها للعبة الكرة الطائرة، ونشاطاتها الواسعة، جعل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، تختارها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وهذا أيضا يعزز تواجد الكرة الطائرة النسوية في الاتحاد الدولي، ويدعم الطائرة النسوية بشكل كبير، ولن نتوانى عن دعم سموها وإنجاح أفكارها، التي حتما ستخدم اللعبة، وهذا ما نتطلع إليه. معربا عن مباركته لأسرة الطائرة الأردنية هذا التميز والنجاح".
ولفت سوزارا إلى أهمية تواجد العنصر النسوي في الاتحاد الآسيوي، مضيفا: "أعتقد أن سمو الأميرة آية هي المرأة الوحيدة في الوطن العربي التي تدخل في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، وهذا يشكل دعما كبيرا لرياضة المرأة العربية، كما أن تواجد سموها يتوافق مع تطلعات ورؤية اللجنة الأولمبية الدولية في دعم المرأة والرياضة النسوية بشكل عام، وسنسعى بالتعاون والتنسيق مع سموها إلى تقديم البرامج والخطط وتنفيذها على أرض الواقع، خصوصا أن القارة الآسيوية لديها الكثير من الكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل كافة، في الاتحاد الآسيوي".
وشدد على أهمية دعم الإعلام ومساندته للاتحاد الآسيوي في دعم برامجه ونشاطاته، مؤكدا أن الاتحاد الآسيوي لديه العديد من النشاطات التي تخص الإعلام الرياضي وما لحق به من تطور تكنولوجي، لافتا إلى أن الإعلام يعتبر أكبر المساندين للاتحاد، وهذا ما لمسه من خلال تجاربه السابقة، في الوقت الذي أكد فيه الدعم الإعلامي الذي تحظى به لعبة الكرة الطائرة في الوطن العربي.

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