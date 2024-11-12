سوزارا: سعداء بانضمام الأميرة آية بنت فيصل إلى أسرة الطائرة الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني
عمان – أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الفلبيني رامون سوزارا عن سعادته البالغة بانضمام رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل إلى أسرة الاتحاد الآسيوي نظرا لما تملكه سموها من خبرات واسعة في مجال اللعبة، وقدرتها على المساهمة مع الاتحاد الآسيوي في تطوير اللعبة في مختلف المجالات، خصوصا أن سموها لديها الأفكار الجيدة، التي تتوافق مع برامج وخطط الاتحاد الآسيوي، تصب جميعها في خدمة اللعبة بالقارة الكبرى في العالم.
وأضاف سوزارا: "عندما تقدمت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا بدعم وترشيح سمو الأميرة آية بنت فيصل لتكون ضمن مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي في الدورة الانتخابية المقبلة 2024-2028، زادت سعادتنا بهذا القرار، مثلما حظي القرار بترحيب كبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها الانتخابي الذي عقد في بانكوك مؤخرا، وهو القرار الذي أسعدنا جميعا، ووضعنا أمام مسؤوليات كبيرة لتنفيذ وإنجاح البرامج التطويرية كافة، التي سنركز عليها في المرحلة المقبلة مع الاستفادة من خبرات سمو الأميرة آية سواء أكانت الفنية ومعرفتها بتفاصيل اللعبة وما تحتاجه، أو الإدارية كونها ترأس الاتحاد الأردني، وأيضا عضو في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية والمكتب التنفيذي للجنة".
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح خاص لـ"الغد"، خلال حضوره البطولة العربية الـ23 للرجال، التي أقيمت في مملكة البحرين قبل أيام: "كان لنا الشرف في لقاء سمو الأميرة آية بنت فيصل، ونائبها جهاد قطيشات في بانكوك، وتحدثنا عن الكثير من الأمور التي تهم اللعبة في قارة آسيا، وستتواصل مثل هذه اللقاءات في المرحلة المقبلة، وسنعمل معا على وضع الخطط والبرامج التي تكفل إحداث نقلات نوعية في الدول التي تحتاج إلى التطوير والدعم الكامل".
وأكد سوزارا أن الحضور الكبير لسمو الأميرة آية ودعمها للعبة الكرة الطائرة، ونشاطاتها الواسعة، جعل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، تختارها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وهذا أيضا يعزز تواجد الكرة الطائرة النسوية في الاتحاد الدولي، ويدعم الطائرة النسوية بشكل كبير، ولن نتوانى عن دعم سموها وإنجاح أفكارها، التي حتما ستخدم اللعبة، وهذا ما نتطلع إليه. معربا عن مباركته لأسرة الطائرة الأردنية هذا التميز والنجاح".
ولفت سوزارا إلى أهمية تواجد العنصر النسوي في الاتحاد الآسيوي، مضيفا: "أعتقد أن سمو الأميرة آية هي المرأة الوحيدة في الوطن العربي التي تدخل في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، وهذا يشكل دعما كبيرا لرياضة المرأة العربية، كما أن تواجد سموها يتوافق مع تطلعات ورؤية اللجنة الأولمبية الدولية في دعم المرأة والرياضة النسوية بشكل عام، وسنسعى بالتعاون والتنسيق مع سموها إلى تقديم البرامج والخطط وتنفيذها على أرض الواقع، خصوصا أن القارة الآسيوية لديها الكثير من الكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل كافة، في الاتحاد الآسيوي".
وشدد على أهمية دعم الإعلام ومساندته للاتحاد الآسيوي في دعم برامجه ونشاطاته، مؤكدا أن الاتحاد الآسيوي لديه العديد من النشاطات التي تخص الإعلام الرياضي وما لحق به من تطور تكنولوجي، لافتا إلى أن الإعلام يعتبر أكبر المساندين للاتحاد، وهذا ما لمسه من خلال تجاربه السابقة، في الوقت الذي أكد فيه الدعم الإعلامي الذي تحظى به لعبة الكرة الطائرة في الوطن العربي.
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