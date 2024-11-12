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السلة يختتم معسكره في القاهرة تأهبا لبطولتي كأس الملك والنافذة الآسيوية

11/12/2024 2:56:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، معسكره التدريبي في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، في إطار تحضيراته لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025).
وخاض "صقور الأردن" أربع مباريات ودية على هامش معسكره التحضيري، حيث تعادل في مباراته الأولى مع القناة المصري (61-61)، بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة، قبل أن يخسر على الترتيب أمام فرق، الجزيرة (58-63)، الأهلي (55-77) والزمالك (67-80).
وغاب لاعب الارتكاز محمد شاهر عن المشاركة في المباريات الودية كافة نتيجة إصابته على مستوى الفخذ، حيث ينتظر أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على تفاصيل إصابته وتقييم حالته ومدى جاهزيته للمشاركة.
في المقابل، عاد صانع الألعاب فريدي إبراهيم ولاعب الجناح أمين أبو حواس إلى صفوف المنتخب الوطني بعد تعافيهما من الإصابة، فيما ينتظر أن ينخرط اللاعبان هاشم عباس وأشرف الهندي في تدريبات الصقور مجددا، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة الطفيفة التي تعرضا لها على مستوى الكاحل خلال المعسكر التدريبي.
وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان أمس، والتي تضم كلا من اللاعبين: أمين أبو حواس، فريدي إبراهيم، أحمد حمارشة، محمد شاهر، أشرف الهندي، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، هاشم عباس، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان والمجنس دار تاكر، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات محمد الدباس.
ويستأنف "صقور الأردن" تدريباته اليوم، تأهبا لخوض النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، حيث يلتقي المنتخب الوطني على الترتيب منتخبات: فلسطين، سورية وقطر أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وبتوقيت ثابت عند الساعة 7:30 مساء.
وتأتي البطولة الدولية – التي تصل المنتخبات المشاركة فيها كافة، بعد غد - في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الآسيوية الثانية، والتي يستقبل فيها المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، في صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض".
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
"الفلسطيني" يعسكر في المملكة
وصل المنتخب الفلسطيني إلى المملكة، أول من أمس، لإقامة معسكر تدريبي مغلق يمتد حتى بعد غد، تمهيدا لمشاركته في بطولة كأس الملك وخوض النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية.
ويضم الفريق في صفوفه كلا من اللاعبين: سليم سكاكيني، جمال ميالي، محمد موسى، أحمد سنجق، أحمد يونس، ويوسف البعبيش وإدوارد خروقة ورمزي قميصة وبراين هالمز أمين سلمان، صلاح حلواني، محمد قاق، تامر حبش، وحسن دويكات، محمد أبو شمسية وإلياس مرعي، بقيادة المدير الفني يوانيس دايمانتاكوس ومساعديه سليم الحصري وبافلي ميلوجفيتش.

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