السلة يختتم معسكره في القاهرة تأهبا لبطولتي كأس الملك والنافذة الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، معسكره التدريبي في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، في إطار تحضيراته لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025).
وخاض "صقور الأردن" أربع مباريات
ودية على هامش معسكره التحضيري، حيث تعادل في مباراته الأولى مع القناة المصري (61-61)، بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة، قبل أن يخسر على الترتيب أمام فرق، الجزيرة (58-63)، الأهلي (55-77) والزمالك (67-80).
وغاب لاعب
الارتكاز محمد شاهر عن المشاركة في المباريات الودية كافة نتيجة إصابته على مستوى الفخذ، حيث ينتظر أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على تفاصيل إصابته وتقييم حالته ومدى جاهزيته للمشاركة.
في المقابل، عاد صانع الألعاب فريدي إبراهيم ولاعب الجناح أمين أبو حواس إلى صفوف المنتخب الوطني بعد تعافيهما من الإصابة، فيما ينتظر أن ينخرط اللاعبان هاشم عباس وأشرف الهندي في تدريبات الصقور مجددا، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة الطفيفة التي تعرضا لها على مستوى الكاحل خلال المعسكر التدريبي.
وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان أمس، والتي تضم كلا من اللاعبين: أمين أبو حواس، فريدي إبراهيم، أحمد حمارشة، محمد شاهر، أشرف الهندي، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، هاشم عباس، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان والمجنس دار تاكر، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات محمد الدباس.
ويستأنف "صقور الأردن" تدريباته اليوم، تأهبا لخوض النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، حيث يلتقي المنتخب الوطني على الترتيب منتخبات: فلسطين، سورية وقطر أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وبتوقيت ثابت عند الساعة 7:30 مساء.
وتأتي البطولة الدولية – التي تصل المنتخبات المشاركة فيها كافة، بعد غد - في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الآسيوية الثانية، والتي يستقبل فيها المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، في صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض".
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
"الفلسطيني" يعسكر في المملكة
وصل المنتخب الفلسطيني إلى المملكة، أول من أمس، لإقامة معسكر تدريبي مغلق يمتد حتى بعد غد، تمهيدا لمشاركته في بطولة كأس الملك وخوض النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية.
ويضم الفريق في صفوفه كلا من اللاعبين: سليم سكاكيني، جمال ميالي، محمد موسى، أحمد سنجق، أحمد يونس، ويوسف البعبيش وإدوارد خروقة ورمزي قميصة وبراين هالمز أمين سلمان، صلاح حلواني، محمد قاق، تامر حبش، وحسن دويكات، محمد أبو شمسية وإلياس مرعي، بقيادة المدير الفني يوانيس دايمانتاكوس ومساعديه سليم الحصري وبافلي ميلوجفيتش.
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