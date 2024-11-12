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الكواليس الانتخابية تبدأ بالظهور في نادي الوحدات

11/12/2024 2:56:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- بدأ العد التنازلي لاجتماع الهيئة العامة الانتخابي لنادي الوحدات، والذي حدده مجلس الإدارة الحالي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وبدأت معه "الكواليس" الانتخابية تحضيرا لانتخاب مجلس جديد للدورة الانتخابية 2025-2028، خلفا لمجلس الإدارة الحالي الذي يترأسه بشار الحوامدة.
وأكد مصدر مقرب من "كواليس" انتخابات الوحدات أن هناك حالة مد وجزر بين أعضاء المجلس الحالي، قد تؤدي إلى تغيير المشهد الانتخابي بالكامل، مشيرا إلى اجتماع جمع المتناقضين في وجهات النظر الانتخابية، والذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، في بيت أحد أضلاع العملية الانتخابية المهم، مشددا أن نتائج الاجتماع ستلقي بظلالها على توزيع مصادر القوى في العملية الانتخابية للدورة المقبلة، على تعبير المصدر.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد" : "الآن تدب الفوضى والاختلاف في كتلة "البطولات" التي ترأسها بشار الحوامدة في الانتخابات الماضية، واكتسحت الانتخابات بنتيجة 10-2، واجتماع أمس للوصول إلى صيغة توافقية، حيث إن المجموعة الأولى تضم زياد شلباية، مخلد الكوز، خالد العبسي، عبدالرحمن النجار، وليد السعودي وخالد أبو قوطة، وانشق عنهم بسام شلباية الذي انضم إلى فريق الحوامدة الذي يضم إلى جانبه غصاب خليل، وعوض الأسمر".
وعن نقطة الاختلاف بين فريق الحوامدة وشلباية واللذين تحالفا في الانتخابات الماضية، واكتسح الفريق مقاعد الإدارة، أجاب المصدر: " كانت هناك دعوة صريحة من فريق شلباية، بانضمام حوامدة وغصاب خليل فقط، إلى مجموعتهما الانتخابية، وهو الذي دار حوله اجتماع أمس بين الطرفين، وتبعا لذلك تتضح الرؤية لانتخابات المجلس الجديد، في الوقت الذي يعد فيه أن تصريح رئيس النادي الحوامدة، بأنه يفكر بعدم الترشح للدورة الحالية، وأجل الحسم إلى بعد أيام، يؤكد أنه يحتاج إلى جلسة نهائية لحسم موقفه".
وحول مديونية النادي التي تصل قرابة مليوني دينار، وتذبذب مستوى ونتائج فريق الكرة، تؤدي إلى عدم ترشح أعضاء إلى منصب الرئيس، وعضوية المجلس الجديد، قال: "صحيح أن مديونية النادي وصلت إلى رقم خيالي يقترب من حاجز المليوني دينار، وتذبذب نتائج فريق الكرة محليا، رغم صدارته الآسيوية، محبطة لـ"عمومية" الوحدات، إلا إن نادي الوحدات اعتاد على تجاوز الأزمات.. والمديونية التراكمية تنتقل إلى كل مجلس مع كل انتخابات، ونادي الوحدات "مرزوق" قادر على تجاوزها، بدعم محبيه وأنصاره من رجال الأعمال، إلى جانب خطة مالية محكمة من المجلس الجديد، قادر على ردم جزء كبير من فجوة المديونية".
وشدد المصدر على " أن باب الترشح مفتوح حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، لكن أجزم بأن اجتماع أمس حاسم، ومن الممكن أن تتجه الكفة نحو الرئيس السابق للنادي يوسف الصقور، الذي يلوح بالترشح وأعتقد أن هناك مفاجأة وحداتية بهذا الخصوص ستظهر خلال اليومين المقبلين، وإذا استطاع الصقور التوافق مع فريق شلباية باعتباره صاحب الثقل بأعضاء الهيئة العامة، سيكون التحالف مؤثرا على نتائج الانتخابات للدورة الانتخابية المقبلة".

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