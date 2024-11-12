مباريات منتخب النشامى تعيد الهيبة للمقاهي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – مع دخول مباريات
المنتخب الوطني لكرة القدم، مراحل مهمة وحاسمة في منافسات التأهل إلى مونديال 2026، بدأت المقاهي في جميع أنحاء المملكة، تستعيد عافيتها وبريقها وهيبتها، من خلال الجماهير التي تحرص على زيارة المقاهي لحضور مباريات المنتخب وتشجيع اللاعبين بشكل جماعي وسط الصرخات والآهات.
ويترقب أصحاب المطاعم والمقاهي في المملكة، حلول مواعيد مباريات المنتخب الوطني، لتجهيز مقاهيهم لاستقبال حشد كبير من الرواد الذين يحرصون على التواجد لحضور المباريات، ما يساهم في زيادة دخل
تلك المنشآت بشكل لافت وكبير.
وتنتظر المقاهي بفارغ الصبر، حلول يومي الخميس والثلاثاء المقبلين، لاستقبال المشجعين الذين سيحضرون المباراة بشكل جماعي لتشجيع المنتخب أمام نظيريه العراقي والكويتي، ما يدر دخلا ماليا كبيرا على أصحاب هذه المنشآت التي تستفيد كثيرا من جماهير كرة القدم في المنافسات المحلية أو الخارجية، ما يساعدها على تفادي الكثير من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها.
وبدأت مجموعة من المقاهي والمطاعم، ببث دعايات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشجع فيها الجمهور على ارتياد المطعم أو المقهى لحضور المباريات وتشجيع النشامى، بل إن بعض المقاهي بدأت بعمل عروض تشجيعية لجذب الجماهير التي تترقب مواعيد مباريات المنتخب.
وبدأت مظاهر التحضيرات والاستعدادات بشكل واضح في العاصمة عمان والمدن الأخرى، من خلال رفع الأعلام الأردنية وصورة منتخب النشامى ولاعبوه وسط دعوات للجماهير بمساندة المنتخب، والاستمتاع بأداء اللاعبين من خلال الحضور الجماعي في المقاهي.
وأكد مسؤولو المقاهي في تصريحات لـ"الغد"، أنهم ينتظرون المباراتين أمام العراق والكويت بفارغ الصبر، لإعادة الحياة إلى المقاهي والكوفي شوبات بعد فترة ركود صعبة غابت فيها اللقاءات الجماعية من الرواد، لمتابعة المباريات المحلية والعالمية.
وبينوا أن مشاركة منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا أنعشت هذا القطاع وشهدت مباريات المنتخب ازدحما من الرواد وحجوزات فاقت السعة الطبيعية.
وقال أبو أحمد المصري صاحب أحد المقاهي في منطقة مرج الحمام ويملك خبرة واسعة في إدارة المقاهي: "الآمال كبيرة وعريضة على مباريات منتخب النشامى في إعادة هيبة المقاهي لمتابعة المباريات، وأصحاب المقاهي ينتظرون الخميس والثلاثاء المقبلين، لاستقطاب الجماهير التي تحرص على تشجيع المنتخب بكل روح رياضية".
وأضاف: "المقاهي أنجزت استعداداتها لاستقبال الأفواج الكبيرة المتوقعة من المشجعين خاصة في ظل العروض التي وفرتها للجماهير، إلى جانب الشاشات الكبيرة التي تعطي متعة للمشاهد".
ويرى فؤاد خالد صاحب أحد المقاهي في وسط البلد، أن المنتخب الوطني لكرة القدم بات يشكل تعويذة الرزق بالنسبة للمقاهي، وسيكون فال خير على هذا القطاع من خلال عودة الجماهير لمتابعة المباريات في قروبات جماعية وسط حالة فرحة واستعدادات جديدة، لتكون المباراتين سهرتين جميلتين للاستمتاع بأداء نجوم المنتخب، والفرح بالنتيجة بعد نهاية اللقاء.
وأردف: "حرصنا على توفير جلسات عائلية وسط عروض تناسب أصحاب الدخل المحدود، ونصب شاشات عملاقة داخل المقهى وفي محيطة، وأنجزنا الترتيبات الخاصة لتكون المباراتين بداية عودة مظفرة لرواد المقاهي من محبي الرياضة وخصوصا كرة القدم".
وأكد أبو سليم العلي الموظف في أحد كوفي شوبات منطقة عبدون، أن عددا من المواطنين الأردنيين والعراقيين بدأوا في حجز أماكن لمتابعة مباراة النشامى مع شقيقه المنتخب العراقي بعد غد، وأن الحضور من الجنسين.
مؤكدا أن المباراة ستعود بالخير إن شاء الله على أصحاب المحلات، الذين عانوا من ابتعاد الجماهير الرياضية عن متابعة المباريات في المقاهي منذ فترة طويلة.
وقال المشجع خالد الخرابشة: "إن متابعة منتخب النشامى في المقاهي يعطي أجواء من الحماس والمتعة، خصوصا أن التجمعات تكون عائلية وبين الأصدقاء".
وأضاف: "رغم ارتفاع أسعار المقاهي والظروف الاقتصادية الصعبة، يعد حضور مباراة الأردن والعراق التي تقام بأجواء شتوية مناسبة رائعة، للاحتفال مع الجماهير عقب انتصار النشامى إن شاء الله".
واعتبر المشجع عبد الوهاب العمر، أن التحضيرات والاستعدادات العالية للمقاهي في المحافظات خارج العاصمة، من أجل توفير حضور مباريات النشامى في أجواء ممتعة، نقطة مهمة.
وقال: "المطلوب من أصحاب المقاهي تخفيض الأسعار، وعدم فرض ارتفاعا بسبب حضور المباراة، وهذا يزيد عدد الرواد".
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