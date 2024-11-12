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مباريات منتخب النشامى تعيد الهيبة للمقاهي

11/12/2024 2:56:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – مع دخول مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، مراحل مهمة وحاسمة في منافسات التأهل إلى مونديال 2026، بدأت المقاهي في جميع أنحاء المملكة، تستعيد عافيتها وبريقها وهيبتها، من خلال الجماهير التي تحرص على زيارة المقاهي لحضور مباريات المنتخب وتشجيع اللاعبين بشكل جماعي وسط الصرخات والآهات.
ويترقب أصحاب المطاعم والمقاهي في المملكة، حلول مواعيد مباريات المنتخب الوطني، لتجهيز مقاهيهم لاستقبال حشد كبير من الرواد الذين يحرصون على التواجد لحضور المباريات، ما يساهم في زيادة دخل تلك المنشآت بشكل لافت وكبير.
وتنتظر المقاهي بفارغ الصبر، حلول يومي الخميس والثلاثاء المقبلين، لاستقبال المشجعين الذين سيحضرون المباراة بشكل جماعي لتشجيع المنتخب أمام نظيريه العراقي والكويتي، ما يدر دخلا ماليا كبيرا على أصحاب هذه المنشآت التي تستفيد كثيرا من جماهير كرة القدم في المنافسات المحلية أو الخارجية، ما يساعدها على تفادي الكثير من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها.
وبدأت مجموعة من المقاهي والمطاعم، ببث دعايات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشجع فيها الجمهور على ارتياد المطعم أو المقهى لحضور المباريات وتشجيع النشامى، بل إن بعض المقاهي بدأت بعمل عروض تشجيعية لجذب الجماهير التي تترقب مواعيد مباريات المنتخب.
وبدأت مظاهر التحضيرات والاستعدادات بشكل واضح في العاصمة عمان والمدن الأخرى، من خلال رفع الأعلام الأردنية وصورة منتخب النشامى ولاعبوه وسط دعوات للجماهير بمساندة المنتخب، والاستمتاع بأداء اللاعبين من خلال الحضور الجماعي في المقاهي.
وأكد مسؤولو المقاهي في تصريحات لـ"الغد"، أنهم ينتظرون المباراتين أمام العراق والكويت بفارغ الصبر، لإعادة الحياة إلى المقاهي والكوفي شوبات بعد فترة ركود صعبة غابت فيها اللقاءات الجماعية من الرواد، لمتابعة المباريات المحلية والعالمية.
وبينوا أن مشاركة منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا أنعشت هذا القطاع وشهدت مباريات المنتخب ازدحما من الرواد وحجوزات فاقت السعة الطبيعية.
وقال أبو أحمد المصري صاحب أحد المقاهي في منطقة مرج الحمام ويملك خبرة واسعة في إدارة المقاهي: "الآمال كبيرة وعريضة على مباريات منتخب النشامى في إعادة هيبة المقاهي لمتابعة المباريات، وأصحاب المقاهي ينتظرون الخميس والثلاثاء المقبلين، لاستقطاب الجماهير التي تحرص على تشجيع المنتخب بكل روح رياضية".
وأضاف: "المقاهي أنجزت استعداداتها لاستقبال الأفواج الكبيرة المتوقعة من المشجعين خاصة في ظل العروض التي وفرتها للجماهير، إلى جانب الشاشات الكبيرة التي تعطي متعة للمشاهد".
ويرى فؤاد خالد صاحب أحد المقاهي في وسط البلد، أن المنتخب الوطني لكرة القدم بات يشكل تعويذة الرزق بالنسبة للمقاهي، وسيكون فال خير على هذا القطاع من خلال عودة الجماهير لمتابعة المباريات في قروبات جماعية وسط حالة فرحة واستعدادات جديدة، لتكون المباراتين سهرتين جميلتين للاستمتاع بأداء نجوم المنتخب، والفرح بالنتيجة بعد نهاية اللقاء.
وأردف: "حرصنا على توفير جلسات عائلية وسط عروض تناسب أصحاب الدخل المحدود، ونصب شاشات عملاقة داخل المقهى وفي محيطة، وأنجزنا الترتيبات الخاصة لتكون المباراتين بداية عودة مظفرة لرواد المقاهي من محبي الرياضة وخصوصا كرة القدم".
وأكد أبو سليم العلي الموظف في أحد كوفي شوبات منطقة عبدون، أن عددا من المواطنين الأردنيين والعراقيين بدأوا في حجز أماكن لمتابعة مباراة النشامى مع شقيقه المنتخب العراقي بعد غد، وأن الحضور من الجنسين.
مؤكدا أن المباراة ستعود بالخير إن شاء الله على أصحاب المحلات، الذين عانوا من ابتعاد الجماهير الرياضية عن متابعة المباريات في المقاهي منذ فترة طويلة.
وقال المشجع خالد الخرابشة: "إن متابعة منتخب النشامى في المقاهي يعطي أجواء من الحماس والمتعة، خصوصا أن التجمعات تكون عائلية وبين الأصدقاء".
وأضاف: "رغم ارتفاع أسعار المقاهي والظروف الاقتصادية الصعبة، يعد حضور مباراة الأردن والعراق التي تقام بأجواء شتوية مناسبة رائعة، للاحتفال مع الجماهير عقب انتصار النشامى إن شاء الله".
واعتبر المشجع عبد الوهاب العمر، أن التحضيرات والاستعدادات العالية للمقاهي في المحافظات خارج العاصمة، من أجل توفير حضور مباريات النشامى في أجواء ممتعة، نقطة مهمة.
وقال: "المطلوب من أصحاب المقاهي تخفيض الأسعار، وعدم فرض ارتفاعا بسبب حضور المباراة، وهذا يزيد عدد الرواد".

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