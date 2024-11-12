Tuesday, 12 November 2024 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 من عائلة الكواري يشاركون في باها الأردن العالمي

11/12/2024 2:56:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يشارك 3 سائقين من عائلة الكواري القطرية في باها الأردن العالمي، وهم عبد العزيز ووشقيقه ناصر وأحمد الكواري حيث تنطلق فعاليات الرالي يوم غد الخميس بمشاركة واسعة.
وحقق عبد العزيز الكواري أخيرا، لقب الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، ليؤكد تفوقه في هذه السباقات.
وتعد عائلة سعدون الكواري بطل سباقات السيارات السابق هي من أوصلت أكثر من بطل للعالمية، فكانت بحق عائلة رياضية نموذجية، جمعت المجد من أطرافه والتفوق بمعظم مجالاته، حيث إنه لا يوجد أحد ينتمي إلى المنظومة الرياضية لا يعرف أن أفراد العائلة توارثوا حب الرياضة أبا عن جد، حيث إنها عائلة متعددة المواهب، ليس في الراليات فقط، ولكن تشعبت إلى التنس ولها أصول من كرة القدم أيضاً، عن طريق أشقاء الأب مهنا ومحمد وأحمد وعبدالله الكواري، والذين مثلوا فريق نادي قطر في مختلف المراحل السنية.
وفي قمة عطاء عبدالعزيز في عالم الراليات كان الشقيق الآخر ناصر يبدأ مشواره مع الرياضة، واختار أيضاً ((الرالي))، فنجح في ذلك بعد أن خاض سلسلة من البطولات ((كملاح مساعد))، والتي عززت من تواجده إلى جانب شقيقه عبدالعزيز، فشكلا قوة إضافية جعلت عائلة الكواري تواصل تألقها وسيطرتها على ألقاب البطولات.
وقال عبدالعزيز الكواري في حديث لـ"الغد" :" شاركنا بداية الشهر الحالي في باها قطر العالمي، واكتسبنا خبرات ، وأشارك في باها الأردن العالمي إلى جانب شقيقي أحمد، نتطلع لتحقيق نتائج مميزة على متن سيارة (توروس تي 3 ماكس)، مؤخرا حققت لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات، وكنت أشارك في بطولة الأردن للراليات، وأنا على اطلاع بالصحراء الأردنية، إلا أن صحراء وادي رم لها طابع خاص، نعتز بمشاركتنا في باها الأردن العالمي، إلى جانب أبطال عالميين وعرب، وهدفنا التقدم نحو الأمام، كما يشارك ابن عمي أحمد فهد الكواري في باها الأردن وهو متصدر بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية كروس كاونتري - فيا برصيد 81 نقطة، نتطلع أنا وشقيقي ناصر لتعزيز رصيدنا من النقاط في بطولة الشرق الأوسط للباها من خلال باها الأردن، حيث يحتل شقيقي المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 69 نقطة".
وقال ناصر الكواري:" بدأت المشاركة في الراليات منذ سنوات طويلة، وما زلت حتى الآن، شاركت في راليات عديدة ضمن بطولة الشرق الأوسط،، وسأخوض يوم غد الخميس إلى جانب شقيقي عبد العزيز منافسات باها الأردن كملاح، نتطلع لتحقيق مركز متقدم في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية، والتقدم نحو المركز الثلاثة الأولى، احتل الآن المركز الرابع، والمنافسة ستكون قوية بيني وبين مانويل لوكيسه وستيفن دبليه وفهد سليمان، واوريل مينا، نحن الآن جاهزون لخوض منافسات باها الأردن ونتمنى السلامة للجميع".

MENAFN12112024000072011014ID1108878288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث