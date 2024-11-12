3 من عائلة الكواري يشاركون في باها الأردن العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - يشارك 3 سائقين من عائلة الكواري القطرية في باها الأردن العالمي، وهم عبد العزيز ووشقيقه ناصر وأحمد الكواري حيث تنطلق فعاليات الرالي يوم غد الخميس بمشاركة واسعة.
وحقق عبد العزيز الكواري أخيرا، لقب الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، ليؤكد تفوقه في هذه السباقات.
وتعد عائلة سعدون الكواري بطل سباقات السيارات السابق هي من أوصلت أكثر من بطل للعالمية، فكانت بحق عائلة رياضية
نموذجية، جمعت المجد من أطرافه والتفوق بمعظم مجالاته، حيث إنه لا يوجد أحد ينتمي إلى المنظومة الرياضية لا يعرف أن أفراد العائلة توارثوا حب الرياضة أبا عن جد، حيث إنها عائلة متعددة المواهب، ليس في الراليات فقط، ولكن تشعبت إلى التنس ولها أصول من كرة القدم أيضاً، عن طريق أشقاء الأب مهنا ومحمد وأحمد وعبدالله الكواري، والذين مثلوا فريق نادي قطر في مختلف المراحل السنية.
وفي قمة عطاء عبدالعزيز في عالم الراليات كان الشقيق الآخر ناصر يبدأ مشواره مع الرياضة، واختار أيضاً ((الرالي))، فنجح في ذلك بعد أن خاض سلسلة من البطولات ((كملاح مساعد))، والتي عززت من تواجده إلى جانب شقيقه عبدالعزيز، فشكلا قوة إضافية جعلت عائلة الكواري تواصل تألقها وسيطرتها على ألقاب البطولات.
وقال عبدالعزيز الكواري في حديث لـ"الغد" :" شاركنا بداية الشهر الحالي في باها قطر العالمي، واكتسبنا خبرات ، وأشارك في باها الأردن العالمي إلى جانب شقيقي أحمد، نتطلع لتحقيق نتائج مميزة على متن سيارة (توروس تي 3 ماكس)، مؤخرا حققت لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات، وكنت أشارك في بطولة الأردن للراليات، وأنا على اطلاع بالصحراء الأردنية، إلا أن صحراء وادي رم لها طابع خاص، نعتز بمشاركتنا في باها الأردن العالمي، إلى جانب أبطال عالميين وعرب، وهدفنا التقدم نحو الأمام، كما يشارك ابن عمي أحمد فهد الكواري في باها الأردن وهو متصدر بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية كروس كاونتري - فيا برصيد 81 نقطة، نتطلع أنا وشقيقي ناصر لتعزيز رصيدنا من النقاط في بطولة الشرق الأوسط للباها من خلال باها الأردن، حيث يحتل شقيقي المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 69 نقطة".
وقال ناصر الكواري:" بدأت المشاركة في الراليات منذ سنوات طويلة، وما زلت حتى الآن، شاركت في راليات عديدة ضمن بطولة الشرق الأوسط،، وسأخوض يوم غد الخميس إلى جانب شقيقي عبد العزيز منافسات باها الأردن كملاح، نتطلع لتحقيق مركز متقدم في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية، والتقدم نحو المركز الثلاثة الأولى، احتل الآن المركز الرابع، والمنافسة ستكون قوية بيني وبين مانويل لوكيسه وستيفن دبليه وفهد سليمان، واوريل مينا، نحن الآن جاهزون لخوض منافسات باها الأردن ونتمنى السلامة للجميع".
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