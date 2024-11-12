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النشامى يحلقون إلى البصرة بمعنويات عالية

11/12/2024 2:56:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفد اتحاد الإعلام الرياضي – عمر الزعبي






البصرة - يتوجه المنتخب الوطني لكرة القدم صباح الأربعاء، إلى مدينة البصرة العراقية؛ لملاقاة نظيره العراقي عند الساعة السابعة والربع من مساء يوم الخميس على ملعب جذع النخلة في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.
بعثة النشامى التي يرأسها عضو مجلس اتحاد الكرة وائل الشقيرات ستحلق إلى البصرة عبر طائرة خاصة على أن يجري المدرب سلامي حصة تدريبية على ملعب المباراة في الساعة السابعة والربع مساء اليوم، بهدف التأقلم على الملعب وأجواء البصرة، حيث تتراوح درجات الحرارة في المدينة ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية.
وكان منتخب النشامى وضع التجهيزات الأخيرة لمواجهة العراق المهمة من خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في العاصمة عمان، حيث أكد المدير الفني للنشامى المغربي جمال سلامي على أهمية مواجهة العراق خلال حديثه لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن نقاط مباراة العراق تشكل خطوة مهمة نحو التأهل المباشر إلى كأس العالم، لكن بنفس الوقت لا تعتبر ثأرية أو مفصلية. كما شدد سلامي على صعوبة المواجهة كون المنتخب العراقي يلعب على أرضه وبين جماهيره، لكنه على ثقة باللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.
سلامي يتحدث في المؤتمر الصحفي
قبل انطلاق الحصة التدريبية المسائية للنشامى، سيتوجه سلامي لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الذي يقام مساء حضورا إعلاميا واسعا من أردني وعراقي وعربي، بينما سيعقد مدرب منتخب العراق كاساس المؤتمر الصحفي في العاشرة والنصف صباحا على أن يتجه لخوض التدريب الأخير لمنتخبه على ملعب المباراة ظهرا. كما سيقام الاجتماع التنسيقي للمباراة ظهر اليوم بحضور إداريي المنتخبين الأردني والعراقي.
وكان المدير الإداري للمنتخب الوطني محمد منكو قد وصل إلى البصرة أمس، لترتيب الأمور اللوجستية والإدارية للمنتخب الوطني، حيث عمل على ترتيب آلية دخول الوفد إلى مطار البصرة ونقلهم إلى مقر إقامتهم في الفندق، بالإضافة إلى تجهيز الأمور الخاصة بمكان وتوقيت تدريبات المنتخب.
أكثر من نصف مليون عراقي يبحث عن تذاكر
أكد المسؤول الإعلامي في اتحاد الكرة العراقي محمد عماد لموفد اتحاد الإعلام الرياضي أن هنالك اكثر من 600 ألف طلب من قبل الجماهير العراقية للحصول على تذاكر مباراة الأردن والعراق. وأشار إلى أن تذاكر المباراة نفذت بالكامل، وتم بيع 58 ألف تذكرة للجمهور العراقي، مع منح الجماهير الأردني 8 % من المدرجات. وأكد عماد أن المدرجات الأردنية في حال لم تمتلئ ستبقى خالية، ولن يدخل إليها سوى الأردنيين.
وأشار المسؤول الإعلامي محمد عماد إلى أن الاتحاد العراقي بشكل خاص والعراقيين بشكل عام سعداء باستضافة النشامى، وأنها فرصة لتقديم كل ما يستطيع من أجل توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف، العراقيون يثمنون دائما دور اتحاد الكرة الأردني برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وهذا ليس بغريب عن الأردن والأردنيين، مجددا التأكيد على حرص الجميع على إخراج المباراة بالشكل الذي يليق بعمق العلاقات بين البلدين.

الجماهير الأردنية حاضرة في البصرة
بدأت الجماهير الأردنية تتوافد إلى البصرة من أجل حضور مواجهة منتخبنا المهمة أمام العراق، وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال قد خصص أكثر من خمسة آلاف تذكرة للجماهير الأردنية. وفضلت بعض الجماهير حضور اللقاء في الملعب نظرا لأهميتها في تحقيق حلم وصول المنتخب إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه.
وقال المشجع محمد النجار لموفد اتحاد الإعلام، إنه بالرغم من انشغاله في الأردن إلا أنه لن يفوت الفرصة في حضور قمة كروية عربية خالصة، مؤكداً أنها أيضا تعد فرصة لزيارة البصرة والتعرف عليها بشكل أكبر.
تحضيرات في الطائرة
في الطائرة الملكية للطيران التي توجهت إلى البصرة فجر الثلاثاء وعلى متنها كل من مدير منتخبنا الوطني محمد منكو ومساعد المدرب مصطفى الخلفي، استغل كلا الجانبين الوقت أثناء الإقلاع وخلال الطيران بالتحضير للترتيبات المنتظرة للمنتخب، حيث استخدم الخلفي جهازه المحمول "Ipad” للوقوف على آخر التحضيرات الفنية، متصفحاً بشاشته أبرز الجوانب التكتيكية التي ركز عليها الجهاز الفني للنشامى تحضيراً لمواجهة العراق.
تبادل التحايا بين الجماهير
تبادل عدد من مشجعي المنتخب الوطني الذين تواجدوا على متن الطائرة التحايا والأغاني والأهازيج الأردنية، التي تشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في هذه المباراة.
كما حيا الجمهور الأردني نظيره العراقي من خلال أهازيج معبرة تساهم في تعزيز الروح الرياضية بين الجانبين، بانتظار أن ينعكس ذلك على مدرجات ملعب جذع النخلة.
البصرة تعيش أجواء استثنائية
تعيش محافظة البصرة العراقية أجواء استثنائية مع اقتراب انطلاق مباراة العراق مع النشامى، في إطار السباق على الظفر ببطاقة تأهل مباشرة إلى كأس العالم.
البصرة بدأت تشهد توافد الآلاف من الجماهير من مختلف المحافظات العراقية؛ مما أدى لزيادة الطلب على الفنادق والمطاعم هناك. كما تشهد المباراة حضورا إعلاميا واسعا، حيث أكد الإعلامي الرياضي الأردني لطفي الزعبي أن الأجواء الرياضية في البصرة تدل على مدى عشق العراقيين لكرة القدم، وأن ذلك الاهتمام يعود لجاهزية الفريقين وحضورهم الآسيوي المميز.
كما توقع الزعبي أن تحظى هذه القمة العربية بالمشاهدة والاهتمام الأعلى في أسبوع الفيفا الحالي.
يذكر أن الزعبي تلقى دعوة خاصة من رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال لحضور قمة العراق والأردن تقديرا لجهوده في المبادرة التي قدمها من خلال رسائل محبيه بين نجوم رياضيين عراقيين وأردنيين تم تداولها عبر منصات السوشال ميديا والقنوات العربية.

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