النشامى يحلقون إلى البصرة بمعنويات عالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفد اتحاد الإعلام الرياضي
– عمر الزعبي
البصرة - يتوجه المنتخب الوطني لكرة القدم
صباح الأربعاء، إلى مدينة البصرة العراقية؛ لملاقاة نظيره العراقي عند الساعة السابعة والربع من مساء يوم الخميس على ملعب جذع النخلة في إطار مباريات
الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.
بعثة النشامى التي يرأسها عضو مجلس اتحاد الكرة وائل الشقيرات ستحلق إلى البصرة عبر طائرة خاصة على أن يجري المدرب سلامي حصة تدريبية على ملعب المباراة في الساعة السابعة والربع مساء اليوم، بهدف التأقلم على الملعب وأجواء البصرة، حيث تتراوح درجات الحرارة في المدينة ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية.
وكان منتخب النشامى وضع التجهيزات الأخيرة لمواجهة العراق المهمة من خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في العاصمة عمان، حيث أكد المدير الفني للنشامى المغربي جمال سلامي على أهمية مواجهة العراق خلال حديثه لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن نقاط مباراة العراق تشكل خطوة مهمة نحو التأهل المباشر إلى كأس العالم، لكن بنفس الوقت لا تعتبر ثأرية أو مفصلية. كما شدد سلامي على صعوبة المواجهة كون المنتخب العراقي يلعب على أرضه وبين جماهيره، لكنه على ثقة باللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.
سلامي يتحدث في المؤتمر الصحفي
قبل انطلاق الحصة التدريبية المسائية للنشامى، سيتوجه سلامي لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الذي يقام مساء حضورا إعلاميا واسعا من أردني وعراقي وعربي، بينما سيعقد مدرب منتخب العراق كاساس المؤتمر الصحفي في العاشرة والنصف صباحا على أن يتجه لخوض التدريب الأخير لمنتخبه على ملعب المباراة ظهرا. كما سيقام الاجتماع التنسيقي للمباراة ظهر اليوم بحضور إداريي المنتخبين الأردني والعراقي.
وكان المدير الإداري للمنتخب الوطني محمد منكو قد وصل إلى البصرة أمس، لترتيب الأمور اللوجستية والإدارية للمنتخب الوطني، حيث عمل على ترتيب آلية دخول الوفد إلى مطار البصرة ونقلهم إلى مقر إقامتهم في الفندق، بالإضافة إلى تجهيز الأمور الخاصة بمكان وتوقيت تدريبات المنتخب.
أكثر من نصف مليون عراقي يبحث عن تذاكر
أكد المسؤول الإعلامي في اتحاد الكرة العراقي محمد عماد لموفد اتحاد الإعلام الرياضي أن هنالك اكثر من 600 ألف طلب من قبل الجماهير العراقية للحصول على تذاكر مباراة الأردن والعراق. وأشار إلى أن تذاكر المباراة نفذت بالكامل، وتم بيع 58 ألف تذكرة للجمهور العراقي، مع منح الجماهير الأردني 8 % من المدرجات. وأكد عماد أن المدرجات الأردنية في حال لم تمتلئ ستبقى خالية، ولن يدخل إليها سوى الأردنيين.
وأشار المسؤول الإعلامي محمد عماد إلى أن الاتحاد العراقي بشكل خاص والعراقيين بشكل عام سعداء باستضافة النشامى، وأنها فرصة لتقديم كل ما يستطيع من أجل توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف، العراقيون يثمنون دائما دور اتحاد الكرة الأردني برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وهذا ليس بغريب عن الأردن والأردنيين، مجددا التأكيد على حرص الجميع على إخراج المباراة بالشكل الذي يليق بعمق العلاقات بين البلدين.
الجماهير الأردنية حاضرة في البصرة
بدأت الجماهير الأردنية تتوافد إلى البصرة من أجل حضور مواجهة منتخبنا المهمة أمام العراق، وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال قد خصص أكثر من خمسة آلاف تذكرة للجماهير الأردنية. وفضلت بعض الجماهير حضور اللقاء في الملعب نظرا لأهميتها في تحقيق حلم وصول المنتخب إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه.
وقال المشجع محمد النجار لموفد اتحاد الإعلام، إنه بالرغم من انشغاله في الأردن إلا أنه لن يفوت الفرصة في حضور قمة كروية عربية خالصة، مؤكداً أنها أيضا تعد فرصة لزيارة البصرة والتعرف عليها بشكل أكبر.
تحضيرات في الطائرة
في الطائرة الملكية للطيران التي توجهت إلى البصرة فجر الثلاثاء وعلى متنها كل من مدير منتخبنا الوطني محمد منكو ومساعد المدرب مصطفى الخلفي، استغل كلا الجانبين الوقت أثناء الإقلاع وخلال الطيران بالتحضير للترتيبات المنتظرة للمنتخب، حيث استخدم الخلفي جهازه المحمول "Ipad” للوقوف على آخر التحضيرات الفنية، متصفحاً بشاشته أبرز الجوانب التكتيكية التي ركز عليها الجهاز الفني للنشامى تحضيراً لمواجهة العراق.
تبادل التحايا بين الجماهير
تبادل عدد من مشجعي المنتخب الوطني الذين تواجدوا على متن الطائرة التحايا والأغاني والأهازيج الأردنية، التي تشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في هذه المباراة.
كما حيا الجمهور الأردني نظيره العراقي من خلال أهازيج معبرة تساهم في تعزيز الروح الرياضية بين الجانبين، بانتظار أن ينعكس ذلك على مدرجات ملعب جذع النخلة.
البصرة تعيش أجواء استثنائية
تعيش محافظة البصرة العراقية أجواء استثنائية مع اقتراب انطلاق مباراة العراق مع النشامى، في إطار السباق على الظفر ببطاقة تأهل مباشرة إلى كأس العالم.
البصرة بدأت تشهد توافد الآلاف من الجماهير من مختلف المحافظات العراقية؛ مما أدى لزيادة الطلب على الفنادق والمطاعم هناك. كما تشهد المباراة حضورا إعلاميا واسعا، حيث أكد الإعلامي الرياضي الأردني لطفي الزعبي أن الأجواء الرياضية في البصرة تدل على مدى عشق العراقيين لكرة القدم، وأن ذلك الاهتمام يعود لجاهزية الفريقين وحضورهم الآسيوي المميز.
كما توقع الزعبي أن تحظى هذه القمة العربية بالمشاهدة والاهتمام الأعلى في أسبوع الفيفا الحالي.
يذكر أن الزعبي تلقى دعوة خاصة من رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال لحضور قمة العراق والأردن تقديرا لجهوده في المبادرة التي قدمها من خلال رسائل محبيه بين نجوم رياضيين عراقيين وأردنيين تم تداولها عبر منصات السوشال ميديا والقنوات العربية.
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