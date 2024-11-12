5000 تذكرة للجماهير الأردنية لحضور مباراة النشامى مع العراق بالبصرة

كشف السفير الأردني في العراق، ماهر سالم الطراونة، عن تخصيص 5000 تذكرة للجماهير الأردنية لحضور منتخبي الأردن والعراق الخميس المقبل، في البصرة.



وقال الطراونة، في تصريح نشرته السفارة الأردنية في العراق: إنه "جرى الاتفاق على تخصيص 5000 تذكرة، للجمهور الأردني لحضور مباراة منتخبنا الوطني، مع شقيقه العراقي، والمقررة الخميس المقبل".

وأوضح أن شراء تذاكر الحضور ستكون من خلال الشركات بداخل المملكة، وستوفر الوسائل الفندقية والمواصلات لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباراة المنتخب، ويمكن شراء تذاكر الحضور مباشرة عبر مواقع متخصصة في البصرة، بدون الشركات السياحية، مشيرا إلى وجود شقق سياحية وفندقية للأفراد، الراغبين في البقاء.

وقال إن بعثة المنتخب الأردني ستصل إلى العراق غدا الأربعاء، على متن الخطوط الملكية الأردنية، لملاقاة المنتخب العراقي الخميس، الساعة السابعة مساءً.-(بترا)