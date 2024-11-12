الحديقة الإلكترونية.. ورشة إبداعية تمزج الفن بالعلم

في أجواء من الإبداع والمرح، اجتمع الأطفال في ورشة "الحديقة الإلكترونية"، ليصمموا حدائق متوهجة بلمسة فنية وعلمية، حيث أضاءت أزهارهم الورقية بمصابيح LED، ليعيشوا تجربة مليئة بالدهشة والخيال. وخلال الورشة، تعرف الأطفال على أساسيات الكهرباء بأسلوب عملي ممتع، ساعدهم على إتقان مهارات جديدة، مع إشراف نخبة من الخبراء الذين وجهوا خطواتهم نحو تحقيق تصاميمهم الفريدة.

وتأتي هذه الورشة، التي نظمها الشارقة الدولي للكتاب 2024، لتجمع بين مفاهيم الفن والعلم، ولتشعل في نفوس الأطفال شغف الاكتشاف وإبداعهم اللامحدود. وقال مشرف الورشة، محمد علي حريري: "تهدف الورشة إلى منح الأطفال تجربة تجمع بين الخيالين العلمي والفني، حيث ينطلقون برسم لوحات حية بحدائق مضيئة، وفي الوقت نفسه، نتعرف على مفاهيم فيزيائية بطريقة مبسطة عبر صنع دائرة كهربائية".



وأكد حريري أن الورشة تستهدف الفئة العمرية 9 سنوات فما فوق، باعتبارها الفئة التي يبدأ فيها الأطفال مرحلة الاستكشاف العلمي، حيث تتيح لهم التعرف على العلوم بأسلوب مرح ومشوق، يحفز فضولهم ويعزز مهاراتهم.



ويأتي هذا النشاط ضمن رؤية معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتعزيز مهارات الأطفال وتقديم تجارب تعليمية تفاعلية، حيث تستمر فعاليات المعرض في مركز إكسبو الشارقة، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "هكذا نبدأ" حتى 17 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.