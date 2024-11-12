الحديقة الإلكترونية.. ورشة إبداعية تمزج الفن بالعلم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في أجواء من الإبداع والمرح، اجتمع الأطفال في ورشة "الحديقة الإلكترونية"، ليصمموا حدائق متوهجة بلمسة فنية وعلمية، حيث أضاءت أزهارهم الورقية بمصابيح LED، ليعيشوا تجربة مليئة بالدهشة والخيال. وخلال الورشة، تعرف الأطفال على أساسيات الكهرباء بأسلوب عملي ممتع، ساعدهم على إتقان مهارات جديدة، مع إشراف نخبة من الخبراء الذين وجهوا خطواتهم نحو تحقيق تصاميمهم الفريدة.
وتأتي هذه الورشة، التي نظمها معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، لتجمع بين مفاهيم الفن والعلم، ولتشعل في نفوس الأطفال شغف الاكتشاف وإبداعهم اللامحدود. وقال مشرف الورشة، محمد علي حريري: "تهدف الورشة إلى منح الأطفال تجربة تجمع بين الخيالين العلمي والفني، حيث ينطلقون برسم لوحات حية بحدائق مضيئة، وفي الوقت نفسه، نتعرف على مفاهيم فيزيائية بطريقة مبسطة عبر صنع دائرة كهربائية".
وأكد حريري أن الورشة تستهدف الفئة العمرية 9 سنوات فما فوق، باعتبارها الفئة التي يبدأ فيها الأطفال مرحلة الاستكشاف العلمي، حيث تتيح لهم التعرف على العلوم بأسلوب مرح ومشوق، يحفز فضولهم ويعزز مهاراتهم.
ويأتي هذا النشاط ضمن رؤية معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتعزيز مهارات الأطفال وتقديم تجارب تعليمية تفاعلية، حيث تستمر فعاليات المعرض في مركز إكسبو الشارقة، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "هكذا نبدأ" حتى 17 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
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