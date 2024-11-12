الأردن ضيف شرف بالدورة 29 لمهرجان سينما المؤلف بالرباط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حلت المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف على الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما المؤلف، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط، تحت الرئاسة الشرفية لوزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
وشاركت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط جمانة غنيمات، التي أكدت في كلمتها على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية التعاون الثقافي بينهما. وأعربت عن سعادتها بأن تُعرض الأفلام الأردنية أمام الجمهور المغربي، ما يتيح فرصة للتعرف على التجربة السينمائية الأردنية ومضمونها الإنساني والثقافي، وأكدت غنيمات على أهمية التعاون في المجال الثقافي والسينمائي لما له من دور في تعزيز التفاهم المشترك وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.
كما شهد المهرجان مشاركة وفد أردني من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، برئاسة المدير العام للهيئة مهند البكري، الذي ألقى كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بمشاركة الأردن كضيف شرف في هذا المهرجان المرموق، مؤكداً أن“السينما الأردنية تعكس قصصاً إنسانية وتجارب حية تتناول قضايا مجتمعية هامة، وتسعى لبناء جسور ثقافية بين الأردن والدول الشقيقة”.
وأضاف البكري أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم صناع الأفلام الأردنيين وتوفير منصة لإبداعاتهم على الساحة العربية والدولية، مشيداً بحفاوة الاستقبال والتنظيم الذي شهده المهرجان.
وقد تميزت مشاركة الأردن في هذه الدورة بتقديم باقة من الأعمال السينمائية التي تجسد عمق وتنوع المشهد السينمائي الأردني، حيث سعت المملكة من خلال هذا الحضور إلى عرض إنتاجاتها السينمائية أمام الجمهور والتواصل مع المخرجين والنقاد والجمهور بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعاون في مجالات السينما بين البلدين.
كما ضم برنامج المشاركة الأردنية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية الموازية، التي من شأنها التعريف بالصناعة السينمائية الأردنية وإبراز الإمكانيات الواعدة في هذا القطاع، بما في ذلك ورش عمل وحلقات نقاش تناولت تجارب صناعة الأفلام في الأردن والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير البنية التحتية والدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع.
من جانبه، رحب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي والرئيس الشرفي للمهرجان، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن استضافة الأردن كضيف شرف هو تكريم للسينما الأردنية التي أصبحت تمثل صوتًا معبرًا عن قضايا المنطقة وملامحها الثقافية المتنوعة. وأكد أن هذه الشراكة الثقافية مع الأردن تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات الفنية ودعم الإبداع السينمائي في كلا البلدين.
يُذكر أن المهرجان الدولي لسينما المؤلف في الرباط يعد من بين أبرز المهرجانات السينمائية في المغرب، حيث يستقطب نخبة من المخرجين والمنتجين والنقاد من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تسليط الضوء على سينما المؤلف التي تعبر عن الرؤى الفنية للمخرجين وتطرح قضايا إنسانية واجتماعية بطرق مبتكرة وملهمة.
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