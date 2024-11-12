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الأردن ضيف شرف بالدورة 29 لمهرجان سينما المؤلف بالرباط

11/12/2024 2:55:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حلت المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف على الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما المؤلف، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط، تحت الرئاسة الشرفية لوزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.

وشاركت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط جمانة غنيمات، التي أكدت في كلمتها على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية التعاون الثقافي بينهما. وأعربت عن سعادتها بأن تُعرض الأفلام الأردنية أمام الجمهور المغربي، ما يتيح فرصة للتعرف على التجربة السينمائية الأردنية ومضمونها الإنساني والثقافي، وأكدت غنيمات على أهمية التعاون في المجال الثقافي والسينمائي لما له من دور في تعزيز التفاهم المشترك وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

كما شهد المهرجان مشاركة وفد أردني من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، برئاسة المدير العام للهيئة مهند البكري، الذي ألقى كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بمشاركة الأردن كضيف شرف في هذا المهرجان المرموق، مؤكداً أن“السينما الأردنية تعكس قصصاً إنسانية وتجارب حية تتناول قضايا مجتمعية هامة، وتسعى لبناء جسور ثقافية بين الأردن والدول الشقيقة”.

وأضاف البكري أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم صناع الأفلام الأردنيين وتوفير منصة لإبداعاتهم على الساحة العربية والدولية، مشيداً بحفاوة الاستقبال والتنظيم الذي شهده المهرجان.

وقد تميزت مشاركة الأردن في هذه الدورة بتقديم باقة من الأعمال السينمائية التي تجسد عمق وتنوع المشهد السينمائي الأردني، حيث سعت المملكة من خلال هذا الحضور إلى عرض إنتاجاتها السينمائية أمام الجمهور والتواصل مع المخرجين والنقاد والجمهور بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعاون في مجالات السينما بين البلدين.

كما ضم برنامج المشاركة الأردنية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية الموازية، التي من شأنها التعريف بالصناعة السينمائية الأردنية وإبراز الإمكانيات الواعدة في هذا القطاع، بما في ذلك ورش عمل وحلقات نقاش تناولت تجارب صناعة الأفلام في الأردن والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير البنية التحتية والدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع.

من جانبه، رحب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي والرئيس الشرفي للمهرجان، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن استضافة الأردن كضيف شرف هو تكريم للسينما الأردنية التي أصبحت تمثل صوتًا معبرًا عن قضايا المنطقة وملامحها الثقافية المتنوعة. وأكد أن هذه الشراكة الثقافية مع الأردن تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات الفنية ودعم الإبداع السينمائي في كلا البلدين.

يُذكر أن المهرجان الدولي لسينما المؤلف في الرباط يعد من بين أبرز المهرجانات السينمائية في المغرب، حيث يستقطب نخبة من المخرجين والمنتجين والنقاد من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تسليط الضوء على سينما المؤلف التي تعبر عن الرؤى الفنية للمخرجين وتطرح قضايا إنسانية واجتماعية بطرق مبتكرة وملهمة.

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