مؤشرات انخفاض طاقة الجسم في فصل الشتاء وكيفية التعامل معها

يصاحب التغيير في الطقس مع قدوم فصل الشتاء انخفاض ملحوظ في مستويات الطاقة لدينا.



وبينما يصبح من الطبيعي الشعور بالتعب في هذه الفترة من العام، إلا أن هناك حالات قد تشير إلى أن الإرهاق الذي تشعر به ليس مجرد نتيجة لتغيير الفصول، بل قد يكون مرتبطا بمشاكل صحية أو نمط حياة غير صحي.



الشعور بالتعب عند الاستيقاظ رغم النوم الكافي



قد تظن أنك نمت لفترة كافية تصل إلى 8 ساعات، ومع ذلك تشعر بالتعب الشديد عند الاستيقاظ. يقول الخبراء إن جودة النوم أكثر أهمية من عدد الساعات. ووفقا لروب هوبسون، خبير التغذية المسجل، هناك حالات مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق قد تعيق الوصول إلى النوم العميق، ما يجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالخمول.



وينصح هوبسون الأشخاص الذين يعانون من هذا الشعور باستشارة الطبيب.

صباحات مليئة بالانزعاج والغضب>



إذا كنت تستيقظ وأنت سريع الانفعال رغم نومك الجيد، قد يكون ذلك نتيجة لما يسمى بـ "سكر النوم"، وهو خمول يحدث عند الاستيقاظ بعد فترة طويلة من النوم أو الاستيقاظ أثناء النوم العميق. ووفقا للدكتورة سارة بروير، يمكن أن يستمر هذا الشعور المزعج من بضع دقائق إلى ساعة.



لذا، ينصح بتجنب القيلولة الطويلة والاهتمام بنوعية نومك.



النوم العميق وارتفاع مستويات الطاقة



إذا كنت تشعر بالإرهاق مع حلول الساعة 11 صباحا على الرغم من تناولك القهوة، فقد تكون هذه علامة على انخفاض مستويات الطاقة بعد تأثير الكافيين.

ويشير هوبسون إلى أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يمنحك دفعة مؤقتة من الطاقة، لكن سرعان ما ينتهي هذا التأثير ويشعر الشخص بالخمول.



ويكمن الحل الأمثل في تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف للحفاظ على مستويات طاقة مستقرة.



النعاس بعد الغداء: هل هو طبيعي؟



من الشائع أن يشعر الإنسان بالخمول بعد الغداء، خاصة في فترة ما بعد الظهر، لكن تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات البسيطة قد يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، يليه انخفاض حاد في الطاقة.



لذلك، يوصي الخبراء بتناول وجبات غداء تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة، مثل السلمون مع الأرز البني أو الدجاج مع المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، لضمان طاقة مستمرة طوال اليوم.



النعاس المبكر في المساء



يعود ذلك غالبا إلى نقص التعرض للضوء الطبيعي خلال اليوم. وينصح بالاستفادة من الضوء الطبيعي، خاصة في الصباح، لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. كما يجب تجنب الشاشات الساطعة قبل النوم، لأنها قد تؤثر على نوعية النوم.



وإذا كنت تشعر بالتعب المستمر رغم محاولاتك لتحسين نمط حياتك، فقد يكون هذا علامة على مشكلة صحية. ويمكن أن تكون عوامل الإجهاد أو اضطرابات الغدة الدرقية وفقر الدم أو حتى السكري من الأسباب المحتملة للتعب المزمن.



وإذا استمرت الأعراض أو ترافق معها أعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو ألم في الصدر، من المهم استشارة الطبيب للكشف عن السبب. RT