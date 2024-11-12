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هل تتحدث في نومك؟.. لاتهمل هذه الحالة

11/12/2024 2:55:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشير الدكتورة يلينا تساريوفا أخصائية علم النوم، إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من حالة التحدث أثناء نومهم أن يكونوا حذرين.

عادات تحسن نوعية النوم
ووفقا للدكتورة يلينا، تعتمد هذه الحالة على عمر الشخص، حيث قد يزول دون علاج قبل سن 14 عاما، ولكن لدى البالغين يثير القلق، لذلك عليهم استشارة الطبيب.

وتقول: "بعد سن 14 عاما نحاول العثور على السبب لأنه لم يعد بإمكاننا تفسير ذلك بأن هياكل الدماغ لم تتشكل أو بشيء آخر، لذلك كقاعدة عامة، عادة نستبعد الإصابة بالصرع أو حالات أخرى متعلقة بالنوم من شأنها "إيقاظ" الشخص، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو حركة الساقين أثناء النوم. ونبحث ونحدد بالتعاون مع أطباء الأعصاب، ما إذا كان هناك سبب آخر".

وتضيف: "نوصي بتحسين جودة النوم ومدته، وتقليل التوتر والاضطراب وما شابه ذلك، ولكن إذا ظهرت هذه الحالة بصورة فجائية فعليه مراجعة الطبيب. وإذا كانت مشكلة دائمة أي منذ الطفولة مثلا، فإنها تستحق المتابعة، مع أن الاحتمال ضعيف باكتشاف المرض المسبب".
RT

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