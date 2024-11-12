نوع صغير محدد من المكسرات يعزز صحة العين ويحميها

اكتشف علماء من تافتس في ماساتشوستس أن تناول نوع معين من المكسرات يوميا يمكن أن يكون مفتاحا للحفاظ على صحة العين.



ولطالما كان يُنظر إلى الجزر على أنه غذاء خارق لتعزيز البصر، لكن العلماء وجدوا الآن أن إضافة 57غ من الفستق يوميا إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة العين بشكل كبير لأنه يرفع مستويات اللوتين.



ويحتوي الفستق على مضاد للأكسدة يسمى اللوتين والذي يمكن أن يزيد من "كثافة الصبغة الضوئية البقعية" (MPOD)، ما يساعد في تصفية الضوء من الشاشات، ويحمي شبكية العين من التدهور المرتبط بالعمر.



وقالت الدكتورة تامي سكوت، أخصائية علم النفس العصبي التي قادت الدراسة: "تُظهر دراستنا أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة - فقد يكون رائعا لعينيك. تناول كمية صغيرة كل يوم يمكن أن يساعد في حماية بصرك، خاصة مع تقدمك في السن".



وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفستق لمدة ستة أسابيع، شهدوا زيادة كبيرة في كثافة الصبغة الضوئية البقعية (MPOD)، ما يعزز الحماية ضد أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي.



وأضافت الدكتورة سكوت: "الفستق عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية توفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية".



ويتوفر اللوتين في أطعمة أخرى، مثل البروكلي والخضروات الورقية، لكن الدهون الطبيعية في الفستق تسمح لمضاد الأكسدة بالامتصاص في الدم بسهولة أكبر.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Journal of Nutrition.