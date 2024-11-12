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وزير الثقافة يفتتح مركز الفنون في مادبا

11/12/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يوم أمس الاثنين، مركز الفنون في مديرية ثقافة مادبا، الذي يختص بالتدريب على فنون الخط العربي والموسيقى والفن التشكيلي.

وقال الرواشدة، إن الوزارة تعول على مراكز تدريب الفنون لاكتشاف المواهب وتنميتها، والاهتمام بالحقول الثقافية، والارتقاء بالمنتسبين إليها ليصبحوا لاحقًا أعلامًا في تخصصاتهم.

وأضاف، إن تجربة مراكز تدريب الفنون تسعى الوزارة لتوسيعها في مختلف المحافظات، حيث توجد مراكز فنون في العاصمة، والزرقاء، وإربد، ومادبا، التي تخدم المجتمع المحلي بالتعاون مع الهيئات الثقافية، وقد برزت من خلال هذه المراكز العديد من المواهب التي نعتز بها.

وأوضح أن هذه المراكز تشكل تدريبًا لامنهجيًا للطلبة مجانا بهدف الارتقاء بالثقافة المجتمعية وتعزيز الذائقة الجمالية بشكل عام، مشيرا، إلى أن مركز الفنون الذي تم افتتاحه في مديرية ثقافة مادبا، هو إنجاز جديد لخدمة المجتمع في مادبا، ويضاف إلى إنجازات وزارة الثقافة التي تتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

من جانبه، بين مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، أن مركز الفنون في مادبا فتح أبوابه لأبناء المدينة، ويشهد إقبالًا لافتًا، حيث انخرط 25 شخصًا في مركز التدريب على الفن التشكيلي، و30 متدربًا على آلة البيانو، و15 متدربًا في الخط العربي، بإشراف مدربين متخصصين في هذه المجالات.

وأضاف، إن الدورات التدريبية ستستمر عاما كاملا، ومن شأنها الكشف عن المواهب، ونشر ثقافة وفنون الخط العربي، والفن التشكيلي، والموسيقى.

وتجول الوزير والحضور في مرافق المركز واطلع على أعمال المتدربين، وسلم الشهادات للمشاركين في مسابقة الإبداع الطفولي 2024، التي نظمتها مديرية ثقافة مادبا وشارك فيها 19 طالبًا.


وعلى هامش افتتاح المركز، زار الوزير الرواشدة، مكتبة (الزماكان) ومكتبة دار القنصل، اللتين أنشأهما مواطنون من مادبا، واطلع على محتوياتهما وجهود القائمين عليهما في نشر ثقافة القراءة.

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