وزير الثقافة يفتتح مركز الفنون في مادبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يوم أمس الاثنين، مركز الفنون في مديرية ثقافة مادبا، الذي يختص بالتدريب على فنون الخط العربي والموسيقى والفن التشكيلي.
وقال الرواشدة، إن الوزارة تعول على مراكز تدريب الفنون لاكتشاف المواهب وتنميتها، والاهتمام بالحقول الثقافية، والارتقاء بالمنتسبين إليها ليصبحوا لاحقًا أعلامًا في تخصصاتهم.
وأضاف، إن تجربة مراكز تدريب الفنون تسعى الوزارة لتوسيعها في مختلف المحافظات، حيث توجد مراكز فنون في العاصمة، والزرقاء، وإربد، ومادبا، التي تخدم المجتمع المحلي بالتعاون مع الهيئات الثقافية، وقد برزت من خلال هذه المراكز العديد من المواهب التي نعتز بها.
وأوضح أن هذه المراكز تشكل تدريبًا لامنهجيًا للطلبة مجانا بهدف الارتقاء بالثقافة المجتمعية وتعزيز الذائقة الجمالية بشكل عام، مشيرا، إلى أن مركز الفنون الذي تم افتتاحه في مديرية ثقافة مادبا، هو إنجاز جديد لخدمة المجتمع في مادبا، ويضاف إلى إنجازات وزارة الثقافة التي تتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.
من جانبه، بين مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، أن مركز الفنون في مادبا فتح أبوابه لأبناء المدينة، ويشهد إقبالًا لافتًا، حيث انخرط 25 شخصًا في مركز التدريب على الفن التشكيلي، و30 متدربًا على آلة البيانو، و15 متدربًا في الخط العربي، بإشراف مدربين متخصصين في هذه المجالات.
وأضاف، إن الدورات التدريبية ستستمر عاما كاملا، ومن شأنها الكشف عن المواهب، ونشر ثقافة وفنون الخط العربي، والفن التشكيلي، والموسيقى.
وتجول الوزير والحضور في مرافق المركز واطلع على أعمال المتدربين، وسلم الشهادات للمشاركين في مسابقة الإبداع الطفولي 2024، التي نظمتها مديرية ثقافة مادبا وشارك فيها 19 طالبًا.
وعلى هامش افتتاح المركز، زار الوزير الرواشدة، مكتبة (الزماكان) ومكتبة دار القنصل، اللتين أنشأهما مواطنون من مادبا، واطلع على محتوياتهما وجهود القائمين عليهما في نشر ثقافة القراءة.
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