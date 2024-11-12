قابلة للتمدد والانحناء.. LG تكشف عن شاشة جديدة بقدرات خيالية

أعلنت شركة "إل جي ديسبلاي (LG Display)"، الرائدة عالمياً في تقنيات الشاشات، عن نموذج أولي جديد لشاشة قابلة للتمدد ويمكنها التوسع بنسبة تصل إلى 50%، محطمةً الرقم القياسي السابق البالغ 20% فقط.

وتُعد هذه الشاشة نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا والشاشات، إذ يمكنها التمدد والانحناء وإعادة تشكيلها دون التأثير على جودة الصورة، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطبيقات متعددة.



وتتيح الشاشة الجديدة استخدامات متعددة، بدءاً من الملابس الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، وصولاً إلى لوحات التحكم المرنة في السيارات.

وكشفت LG عن مشروع إدماج هذه الشاشة مباشرةً في زي رجال الإطفاء، بهدف توفير معلومات حية تُعرض لفرق الإنقاذ في الوقت الفعلي، مما يعزز كفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ.



قدرات خيالية

وقدمت LG النموذج الأولي للشاشة بقياس 12 إنشاً، مع دقة عرض تبلغ 100 بكسل لكل إنش ودعم كامل للألوان بنظام RGB، وتستطيع الشاشة التمدد لتصل إلى 18 بوصة عند سحبها، دون التأثير على جودة الصورة.



ويعتمد تصميم الشاشة على مادة خاصة من السيليكون تستخدم عادةً في العدسات اللاصقة، كما استخدمت الشركة تصميماً جديداً للأسلاك وهيكلاً بإضاءة micro-LED، مما يضمن متانة الشاشة وعدم التأثير في جودتها حتى بعد تمديدها أكثر من 10,000 مرة.



ويأتي هذا الابتكار كجزء من مشروع مدعوم من وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية (MOTIE) ومعهد التخطيط والتقييم للتكنولوجيا الصناعية، حيث أسهم هذا الدعم في بناء سلسلة توريد محلية تضم أكثر من 19 مؤسسة، مما يعزز فرص نجاح هذه التقنية تجارياً.

وتتوقع LG أن تصبح الشاشات القابلة للتمدد عنصراً رئيسياً في الأجهزة الإلكترونية المرنة والقابلة للارتداء مستقبلاً، مما يعزز استخدامها في تطبيقات الحياة اليومية ويغير من طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا. وكالات