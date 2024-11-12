صعود الدرج مفيد لأصحاب هذا المرض المزمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة Circulation، أن إضافة 5 دقائق فقط من التمارين البدنية يوميا، مثل صعود الدرج أو المشي في مناطق مرتفعة، يسهم في خفض ضغط الدم.
الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة سيدني وجامعة كوليدج لندن، اعتمدت على تحليل بيانات نحو 15 ألف شخص ارتدوا أجهزة تعقب للنشاط على مدار 24 ساعة.
وذكر تقرير لموقع "web md"، أن الباحثون ركّزو على 6 فئات من النشاط اليومي، شملت الآتي:
- النوم.
- السلوكيات المستقرة.
- المشي البطيء.
- المشي السريع.
- الوقوف.
- التمارين المكثفة، مثل الجري وركوب الدراجات.
تأثير النشاط البدني على ضغط الدم
أوضح الباحثون، أن استبدال 5 دقائق فقط من الأنشطة غير النشطة بتمارين رياضية من شأنه العمل على المساهمة في خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 0.68 نقطة، والانبساطي بمقدار 0.54 نقطة.
وبيّنوا أن زيادة مدة التمارين إلى 20-27 دقيقة يوميا يمكن أن تُحدث تحسينات ذات مغزى سريري في قراءات ضغط الدم.
فوائد صعود الدرج في خفض ضغط الدم
ووفق التقرير، تُشير نتائج الدراسة إلى أن التمارين المكثفة، مثل صعود الدرج، هي الأكثر فعالية في خفض ضغط الدم مقارنة بالمشي العادي، وحتى إذا كانت قدراتك البدنية محدودة، فإن إضافة هذه التمارين إلى يومك سيحقق نتائج إيجابية ملموسة.
يُذكر أن ارتفاع ضغط الدم يُعد أحد أبرز أسباب الوفاة المبكرة حول العالم، حيث يؤثر على 1.28 مليار شخص، ويزيد من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى. وكالات
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