صعود الدرج مفيد لأصحاب هذا المرض المزمن

أظهرت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة Circulation، أن إضافة 5 دقائق فقط من التمارين البدنية يوميا، مثل صعود الدرج أو المشي في مناطق مرتفعة، يسهم في خفض ضغط الدم.

الدراسة، التي أجراها باحثون من سيدني وجامعة كوليدج لندن، اعتمدت على تحليل بيانات نحو 15 ألف شخص ارتدوا أجهزة تعقب للنشاط على مدار 24 ساعة.



وذكر تقرير لموقع "web md"، أن الباحثون ركّزو على 6 فئات من النشاط اليومي، شملت الآتي:



- النوم.

- السلوكيات المستقرة.

- المشي البطيء.

- المشي السريع.

- الوقوف.

- التمارين المكثفة، مثل الجري وركوب الدراجات.





تأثير النشاط البدني على ضغط الدم

أوضح الباحثون، أن استبدال 5 دقائق فقط من الأنشطة غير النشطة بتمارين رياضية من شأنه العمل على المساهمة في خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 0.68 نقطة، والانبساطي بمقدار 0.54 نقطة.



وبيّنوا أن زيادة مدة التمارين إلى 20-27 دقيقة يوميا يمكن أن تُحدث تحسينات ذات مغزى سريري في قراءات ضغط الدم.



فوائد صعود الدرج في خفض ضغط الدم

ووفق التقرير، تُشير نتائج الدراسة إلى أن التمارين المكثفة، مثل صعود الدرج، هي الأكثر فعالية في خفض ضغط الدم مقارنة بالمشي العادي، وحتى إذا كانت قدراتك البدنية محدودة، فإن إضافة هذه التمارين إلى يومك سيحقق نتائج إيجابية ملموسة.



يُذكر أن ارتفاع ضغط الدم يُعد أحد أبرز أسباب الوفاة المبكرة حول العالم، حيث يؤثر على 1.28 مليار شخص، ويزيد من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى. وكالات

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