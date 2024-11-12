علماء روس يتوصلون إلى طريقة جديدة لحماية البطاطا من الأمراض

اقترح علماء من سيبيريا الفيدرالية في روسيا، طريقة جديدة صديقة للبيئة لمعالجة درنات البطاطا، والتي تقلل بشكل كبير من خطر تعرض الشتلات والنباتات الصغيرة للتلف بسبب الالتهابات الفطرية.

تشمل الأمراض الفطرية الأكثر شيوعًا التي تصيب البطاطا داء الجذور، وداء البديل، واللفحة المتأخرة، والفيوزاريوم. وقالت جامعة سيبيريا الفيدرالية، إن جميعها أكثر خطورة خلال فترة إنبات البطاطا ويمكن أن تؤدي إلى توقف النمو والتطور، فضلا عن موت النبات.



طور علماء التكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية طريقة لمعالجة الدرنات قبل الزراعة، حيث يتم رشها بمحلول بوليمر طبيعي تنتجه بعض البكتيريا (بولي-3-هيدروكسي بوتيرات) مع إضافة الآزوكسيتروبين الذي أثبت أنه علاج فعال ضد الفطريات (مبيد الفطريات).



ويلعب البوليمر الحيوي دور "القميص" أو "الفيلم"، الذي يضمن تفككه الإطلاق التدريجي للمادة الفعالة.

تقول رئيسة الدراسة، وأستاذة قسم التكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، سفيتلانا برودنيكوفا: "يترك مبيد الفطريات "قشرة" البوليمر ببطء، ويحمي الجذور والشتلات. ويتحلل البوليمر نفسه، الذي يعمل كحامل لمبيد الفطريات، إلى الماء وثاني أكسيد الكربون بواسطة بكتيريا خاصة، والتي تعيش عادة باستمرار في التربة المحلية بكميات معينة، هذا البوليمر غير ضار بالبيئة على الإطلاق، كما يتضح من أكثر من عشر سنوات من الاختبار".



وأضافت برودنيكوفا، أن ميزة الطريقة المقترحة مقارنة بالطرق التقليدية لتجهيز البطاطا في الحيازات الزراعية هي انخفاض استهلاك مبيدات الفطريات. بدلاً من معالجة النباتات عدة مرات، يتم إضافة الدواء المضاد للفطريات مرة واحدة إلى محلول البوليمر الحيوي. وهذا يضمن الإطلاق التدريجي للمادة الفعالة والحماية المستمرة لشجيرات البطاطا طوال موسم النمو.



الطريقة الجديدة، وفقا للعلماء مهمة للغاية، فهي يمكن أن تساعد، على سبيل المثال، في مكافحة الحشرات التي تضر البطاطا والمحاصيل الأخرى. وتعمل هذه الطريقة على زيادة إنتاجية البطاطا بمقدار 5.6 طن للهكتار الواحد.



وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "سبرينغر"، فإنه في المستقبل، يخطط العلماء للدخول في الإنتاج الضخم لـ"بولي-3-هيدروكسي بوتيرات". وتجري بالفعل أبحاث تهدف إلى خفض التكلفة وإدخال "حاملات" البوليمر الحيوي للمادة الفعالة في المؤسسات الزراعية. سبوتنيك

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