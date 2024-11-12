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جلسة ثقافية تناقش إعادة إنتاج الحكاية الشعبية بين الإبداع والتشويه

11/12/2024 2:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت الشاعرة والباحثة في التراث الإماراتي، الدكتورة عائشة بالغيص، أن الحكايات الشعبية تمثل الإرث الذي نشأنا عليه؛ فهذه الحكايات هي التي تشكل الوعي العام للأمة، ومن خلالها تترسخ القيم والعادات، فحينما كنا صغاراً كنا نترقبها بشغف، لافتة إلى أن الحكايات لم تكن فقط للأطفال لكن الأمهات والجدات كذلك كن يجتمعن بعد العشاء وتقوم امرأة صاحبة خبرة وثقافة وموروث، بإلقاء تلك الحكايات.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "إعادة إنتاج الحكاية الشعبية بين الإبداع والتشويه"، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأدارها الدكتور سالم الطنيجي. وقالت عائشة بالغيص: "إن بعض الحكايات ارتبطت بتخويف الأطفال، وبعضها ارتبط بالغرائب والعجائب، لكن أكثر ما يميز تلك الحكايات هو أنه لا توجد لها نسخ ثابتة أو معتمدة، وهذا الأمر يتيح لنا حرية التدخل في الحكاية إيجابياً، فلا أحد يستطيع القول، إن نسخة الحكاية ثابتة لكن يتم تناقلها شفهيا عبر الأزمان، فقد تتغير مفاهيم الحكاية من بيئة إلى أخرى.
التدخل الحذر
وأوضحت أن عدم وجود نسخة أصلية ثابتة لكل حكاية يعد أمراً إيجابياً، وبالتالي نستطيع التدخل فيها أو الاقتباس منها، لكن من الضروري أن يتم ذلك بحذر؛ فالتدخل يكون لدواع اجتماعية أو تربوية أو أخلاقية مثلما حدث مع شركة "ديزني".
وأشارت بالغيص إلى أن من سمات الحكايات الشعبية أنها مجهولة المؤلف، وبالتالي لا يجب أن ينسبها أحد لنفسه باعتباره مؤلفها، وهذا خطأ شائع. ولفتت إلى أن المفهوم الأعمق هو أن نستلهم من الحكايات الشعبية حكايات جديدة، لكن بصورة لا تؤثر على الثوابت الوطنية، خاصة أن التدخل في الحكايات الشعبية هو تدخل في الوعي الجمعي للأمة، يمكن أن يكون إيجابي أو سلبي.
التجديد من دون المساس بالجوهر
وتطرقت الدكتورة عائشة بالغيص في حديثها إلى جوهر الحكاية الشعبية، قائلة: "حين أتدخل في الحكاية لابد أن أتأكد من عدم تدخلي في الجوهر، لأنني أقدم إرثا ثقافيا للبلد، ومن ثم فإنه حينما أقدم حكاية شعبية إماراتية، لابد أن تعكس شكل المجتمع من ملابس وبيئة بما يعزز المفاهيم ويشكل لدى الطفل ثقافة هوية وطنية".
وأوضحت أن بعض المفاهيم تتغير مع مرور الزمن وبالتالي نتعامل معها مثل بعض الأمثال الشعبية، حيث يصبح من الضروري معالجة بعض المفاهيم الموجودة في حكايات تحض على العنف وحكايات عن الجن، حتى لا تترسخ تلك المفاهيم لدى الطفل.
وأشارت إلى أنها بحثت مؤخرا، في كتابات المنفلوطي وألف ليلة وليلة، ووجدتها خالدة لأنها كتبت بطريقة مسجوعة تطرب لها الأذن؛ فبدأت تعيد كتابة الحكايات بهذه الطريقة، حيث تكون سهلة الفهم وتستقر في وجدان من يسمعها.

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