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الهدهد الأزرق للكاتب عبد الخالق.. تجارب توثيقية في حقل الأدب الرقمي

11/12/2024 2:55:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في عمان، صدر للكاتب والأكاديمي الدكتور غسان عبد الخالق كتاب (الهدهد الأزرق نحو مختبر تطبيقي في الأدب الرقمي)، الذي جاء في 250 صفحة من القطع الكبير.
واشتمل الكتاب على إهداء نصه: "إلى مجلات الحائط المنسية في مدارسنا العتيقة"، وإشارة استحضرت قصيدة محمود درويش: "يغتالني النقاد أحيانًا، وأنجو من قراءَتهم، وأشكرهم على سوء التفاهم، ثم أبحث عن قصيدتي الجديدة!"، ومقدمة، وتمهيد، وتوقيعات، وملحقين؛ وخاتمة.
ومما جاء في المقدمة: "لقد قيض لي سابقا، أن أقارب التأثير الحاسم لوسائل التواصل الاجتماعي، في أبرز أبحاثي "معجم ألفاظ الربيع العربي"، الذي صدرت به كتابي "بلاغة الشارع؛ دراسات تطبيقية في ضوء النقد الثقافي". وها أناذا أفي بالوعد الذي قطعته على نفسي أكثر من مرة لقرائي وأصدقائي، وأعني به التصدي لتوثيق تجربتي في "فيسبوك"، سياقاً ونصاً. ومع أنني أدرك تمام الإدراك حقيقية أن الانشغال بهذا الشأن، يثير استهجان أو استغراب بعض المتزمتين، فإنني أقدم عليه بكل اطمئنان، لأنني عودت قرّائي الأعزاء ودربتهم، على التعامل معي بوصفي ناقدا ثقافيا مهجوسا بخطاب الجمهور في المقام الأول، ومن واجبي – لذلك - أن أشتبك مع كل نسق ثقافي معلن أو مضمر، بلا هوادة ومن دون مجاملة، ولأنني أعد النقد الثقافي التزاما شاملا، وليس (بريستيجا) أكاديميا أو نقديا، أفعله هنا ولا أفعله هناك، لغاية في نفسي أو لغاية في نفس غيري).
التمهيد للكتابن مثل تشخيصا للأنساق المضمرة في "فيسبوك"، وخاصة على صعيد نسق الدوافع السياسية الذاتية أو الجمعية: (فليس سرا القول إن كثيراً من المغامرين السياسيين، نقلوا مهاتراتهم وآمالهم وطموحاتهم السياسية، من الشارع إلى شاشة الحاسوب المحمول أو الهاتف المحمول، وراحوا يصبون جام غضبهم وإحباطاتهم وتطلعاتهم عبر "فيسبوك". وأشاع كثير منهم حالة من الابتذال السياسي المكشوف، المصحوب بمظاهر التنمر والعدمية والعبث والضحك الأسود، وتطبيع ثقافة التخوين والاتهام والتجريح).
وفيما شغلت التوقيعات - التي سبق للكاتب أن نشرها في صفحاته ما بين العامين (2012 - 2020)، مائة وخمس وستون صفحة؛ فقد ضم الملحق الأول أبرز ما أهدي للكاتب من قصائد شعرية "فيسبوكية"، كما ضم الملحق الثاني مقالات للكاتب تابع من خلالها تطورات موقفه من وسائل الاتصال الاجتماعي. علما أن الكاتب حدد سمات التوقيع بـ"الفكرة، المفارقة، اللغة الشعرية، الإيجاز، البساطة".
وختم المؤلف كتابه قائلاً: "حينما عرضت هذا الكتاب على ثلة من الزملاء والأصدقاء الذين أثق بآرائهم؛ بادر الأكاديميون منهم لتأكيد قناعتهم أنه فاتحة لعدد من التجارب التوثيقية الإبداعية والدراسات الثقافية الجادة في حقل الأدب الرقمي". وأضاف بعضهم قائلاً: "إذا أحسن توجيه طلاب الدراسات العليا إلى بعض المدونات النوعية في الفضاء الأزرق، الأدبية الاجتماعية والسياسية - ومن منظور النقد الثقافي - فإن الحصاد سيكون وفيراً، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار، حقيقية أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن، تمثل المنابر الأولى للجمهور، على اختلاف مرجعياته وتوجهاته، وأن هذه الوسائل توفر للباحثين فرصاً ذهبية، لرصد التفاعلات الموثقة بين المرسل والمستقبل بالسنة والشهر واليوم والساعة!".
الكاتب والناقد والأكاديمي الأردني الدكتور غسان عبد الخالق، يعمل الآن عميدا لكلية الآداب والعلوم التربوية وأستاذا للأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا التي التحق بها العام 1996 مدرسا، ثم تدرج بعد ذلك فأصبح مساعدًا لعميد الآداب، ثم مساعدًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ثم عميدًا لشؤون الطلبة، ثم عميدًا لكلية الآداب والفنون. كما ترأس اللجنة المنظمة لمهرجان فيلادلفيا للمسرح الجامعي العربي (2003-2009)، اللجنة المنظمة لمؤتمر فيلادلفيا الدولي وهيئة تحرير مجلة فيلادلفيا الثقافية (2012-2019). وسبق لعبد الخالق أن شغل منصب أمين الشؤون الخارجية في رابطة الكتاب الأردنيين ورئيس جمعية النقاد الأردنيين لدورتين متتاليتين، كما عمل مستشارا ثقافياً لمؤسسة عبد الحميد شومان. وقد صدر له حتى الآن، خمسة وثلاثون كتابًا في الفكر العربي، النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة والسيرة الذاتية.

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