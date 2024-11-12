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أحمد عز وأحمد مراد يكشفان أسرار كيرة والجن

11/12/2024 2:55:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة-الغد- التقى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 43 التي انطلقت تحت شعار "هكذا نبدأ" بالنجم المصري أحمد عز، والروائي كاتب السيناريو أحمد مراد، في جلسة حوارية ممتعة، شارك فيها النجمان تفاصيل كثيرة عن تعاونهما المثمر معاً في فيلم "كيرة والجن"، وتحدث عز عن تحوله إلى شخصية عبدالقادر شحاتة الجن في الفيلم، وتفاصيل هذا التحول الدرامي، وكذلك شارك مراد الكثير من التفاصيل الفنية المهمة عن ظروف تحويله رواية 1919 التي تقع في 400 صفحة تقريبا لفيلم مدته ساعتين ونصف تقريبا.
من فكرة بسيطة لعمل كامل
استهل أحمد مراد الجلسة بحديث عن ظروف كتابته رواية 1919 التي حولت فيما بعد لفيلم "كيرة والجن"، وفي هذا الصدد قال: "وأنا أكتب تراب الماس قمت بعمل بحثي طويل ومضن، وخلال البحث عثرت على شخصية حقيقية في التاريخ اسمها عبدالقادر شحاته، مكتوب عنه سطور قليلة جدا، أنه رمى قنبلة على الإنجليز، ثم قُبض عليه، وأعجبت امرأة بفعلته البطولية، فحاولت إنقاذه، وبعد أن خرج من السجن ظل يبحث عنها.. هذه القصة البسيطة ألهمتني فكتبتُ روايتي. وبالمناسبة وأنا أكتب الرواية لا أفكر إطلاقا في السينما".
الجن يفتن عز
من جانبه تحدث الفنان أحمد عز عن كواليس تعاونه مع أحمد مراد واختياره لتمثيل شخصية عبدالقادر شحاته، بالقول: "قبل أن يُعرض الفيلم عليّ كنتُ قد قرأتُ الرواية، وكانت من أمتع ما قرأت، ثم رأيتُ شخصية الجنّ تتقافز وتتحرك أمامي، وقتها فُتنتْ بها، لذلك عندما هاتفوني للقيام بهذه الشخصية فرحت جداً، وأريد أن أصارحكم أني إن لم أر نفسي في أي سيناريو يعرض عليّ، لا أقبله إطلاقا".
سر تحويل الرواية لفيلم
وخلال الجلسة شارك أحمد مراد جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب تفاصيل عن كيفية تحويل رواياته لأفلام، بالقول: "عندما أريد تحويل رواية لفيلم أفككها تماماً، وأختار ما يصلح منها للفيلم، وأتجاهل ما لا يصلح، حتى أنني أغير العناوين، مثلا عنوان كيرة والجن تجاري أكثر من 1919 الذي لن يفهم الكثير من الجمهور خارج مصر رمزيته".
بإمكاننا تقديم أعمال عالمية
تحدث أحمد عز عن عشقه للفن وما يمكن أن يقدمه من أجل الفن، وقال في هذا الصدد: " من بداية ظهوري كنجم في عام 2004 في فيلم ملاكي الإسكندرية وأنا لم أتقاض أبداً أجري كاملا، وقبلتُ هذا وما زلتُ أقبله عشقاً مني لما أفعله، والأجر أصلاً آخر ما أفكرُ فيه"، وعن الوضع الفني في الوطن العربي قال: "نحن بإمكاننا كعرب تقديم أعمال تصبحُ عالمية، سواءً في المجال الثقافي، أو الرياضي، أو السينمائي، أو العلمي، فقط علينا أن نؤمن أننا قادرون على فعل هذا".
أمنية أحمد عز
في ختام الجلسة الحوارية التي أمتعت الجمهور على مدار ساعة ونصف، شارك أحمد عز جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 أمنيته التي تشغل باله كثيراً، بالقول: "دائماً أحلمُ أن أشتغل على شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي العظيمة، ما أنتجناه في هذا النوع قليل، وعلينا أن نقدم هذه الشخصيات للعالم، بإنتاج كبير تساعدنا فيه دول".

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