التشكيلية النجار.. لوحات تعكس أبعاد الزمان وتفاصيل المكان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- تستوحي الفنانة
التشكيلية والشاعرة الأردنية إيلاف يحيى النجار موضوعاتها من وحي الواقع الذي تعيشه، وتبرزها في أعمالها الفنية التي تقدمها في معارض فردية وجماعية، داخل الأردن وخارجه.
تضيف إيلاف لمساتها الإبداعية لتتناول قضايا إنسانية متنوعة بأسلوب المدرسة
الواقعية التي تعتمدها في أعمالها، لكنها تميل إلى المدرسة التكعيبية وتجد فيها مصدر إلهام قوي.
دعمت الفنانة إيلاف موهبتها بألوان مستمدة من الطبيعة. إذ تؤمن بوجود علاقة وثيقة بين طبيعة المكان والفنان، حيث يستمد الفنان
طبيعته من البيئة المحيطة به، لينعكس مخزونه البصري على أعماله. وتعتمد في ذلك على عالميها الداخلي والخارجي ومشاعرها، فتترجم ما يختلج في دواخلها إلى لوحات فنية.
تقول التشكيلية إيلاف: "إن الفن التشكيلي هو أحد الفنون الإبداعية التي تعتمد على الواقع، لكن يصاغ بطريقة مبتكرة وبتشكيل فريد. ويستلهم الفنان التشكيلي أعماله من محيطه وواقعه، مستخدما رؤيته ونهجه الخاص. وعلى مر السنين، ظهر العديد من الفنانين الذين قدموا إبداعا تشكيليا، وابتكروا طرقا متنوعة في صياغة ومعالجة أعمالهم الفنية".
وتشير إلى أن ما يثير اهتمامها في الفن هو قدرتها على إيجاد عالم أجمل، أكثر عدلاً وسعادة وحرية، حيث يمكنها التعبير عما بداخلها. فمرسمها هو فضاؤها المفتوح، الذي تنطلق فيه ألوانها لتكسر القيود وتفتح لها أبواب الحرية. ترى إيلاف الألوان بشكل مختلف، وتعيش معها في كل لحظة حتى تكتمل اللوحة وتنتهي بنشوة الإنجاز.
تؤكد الفنانة إيلاف أن اختيار اللون هو أساس في تحضير اللوحات التي تستعد لرسمها، وتحرص على أن يكون الجو المحيط بها هادئ، بعيداً عن الإرهاق، بالفكرة والزمان والمكان، لتحقيق الصورة التي تطمح إليها. وترى أن هناك تفاعلا وتواصلاً بين الفنان التشكيلي والجمهور.
وتشير إلى أن الانفتاح على الفن بات أفضل اليوم بفضل الإنترنت، حيث أصبحت اللوحة حاملة لفكرة يرسلها الفنان عبر الريشة واللون، والتي تكون واضحة للعيان أو قابلة لتأويلات متعددة، ليبقى على الفنان بعد ذلك، توضيح فكرته وتأكيدها.
وحول أعمالها الفنية، تقول الفنانة إيلاف، عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين: "إن أعمالها هي ثمرة موهبتها وخبرتها ودراستها الأكاديمية، حيث صقلت موهبتها وأثرت تجربتها، وزودتها بالمعرفة البصرية وأيضا الفكرية".
اطلعت على المدارس الفنية التي شكلت مراحل تطور الفن التشكيلي بجميع أشكاله، سواء في التصوير أو النحت أو التصميم. هذا التأثر باتجاهات فنية معينة أسهم في تطوير أسلوبها الخاص، وأضاف إلى تجربتها الذاتية ما ساعدها على رسم طريق فني فريد يميزها عن غيرها من الفنانين. وتؤكد أن الخبرة والتجربة تلعبان دورا كبيرا في صقل حرفيتها وفهمها للأسلوب والتقنيات التي تعتمدها في معالجة العمل الفني.
وترى أن تأثر الفنان بمن حولها هو جزء مهم من الإبداع، هذه الرؤية تكون لها احتمالات وأفكار جديدة يستطيع من خلالها تكوين مادة مبدعة تحل مشكلة ما، ويستطيع من خلالها أن يوصل فكرة ما صعب عليه أن يوصلها، وتكون أكثر وقعا من الكتابة والكلام.
تقول الفنانة إيلاف: "إن لكل فن جماليته وتأثيره وإبداعه، وإن الفن هو الذي يختار الفنان وفق تأثره بالواقع والحاضر الذي يعيشه، وهذا عنصر مهم في المجتمعات، حيث يحاكي الفن أزمنة مختلفة ماضيها وحاضرها. وتشير إلى أن الطابع الواقعي يغلب على لوحاتها، لكنها تجد نفسها أيضاً في الأسلوب التكعيبي، وترى فيه وسيلة لبناء وتشكيل جديد يعبر عن المجتمع والفرد بعمق خاص.
وتضيف أن الفن هو مساحة لا محدودة من الحرية والإبداع والابتكار، حيث يكسر القيود والتقاليد التي تحد من جمال الفكر والروح. وتعتقد إيلاف أنه إن لم يكن الإنسان حرا في الفن، فلن يكون حرا أبداً.
واختتمت حديثها بالقول: "إن الطبيعة، الأرض، المرأة والقضايا الإنسانية تشكل المحاور الأساسية لأعمالها، سواء في الرسم أو النحت أو الأدب والشعر"، إذ تسعى إلى توظيف هذه المواضيع الحياتية في جميع أعمالها.
تعمل ايلاف معلمة فنون تشكيلية، دخلت موسوعة (مبدعي الفن التشكيلي العرب في القرن الحادي والعشرين)، وفازت في المرتبة الأولى.
أقامت بدولة مصر معرضين دوليين بعنوان رؤى عربية، وارسم لونك، كما شاركت في المعرض الدولي في توركو في فنلندا لصالح مؤسسة جذور الثقافية الدولية الفلسطينية دعماً لأطفال غزة، وشاركت بمعرض في روسيا وحصلت على دبلوم المشاركة، وكما فازت في عضوية آرت فرنسا من صحيفة الوصيف الفرنسية العالمية.
كما نظمت مهرجانا فنيا في المسرح الثقافي الملكي، بالتعاون مع جمعية سما الثقافة والفنون بدعم من وزارة الثقافة بعنوان (للأردن نضيء شموع الفرح). ورسمت جداريات في مدارس حكومية عدة. إلى جانب مشاركتها بتنظيم معارض محلية ودولية.
MENAFN12112024000072011014ID1108878268