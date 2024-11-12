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التشكيلية النجار.. لوحات تعكس أبعاد الزمان وتفاصيل المكان

11/12/2024 2:55:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- تستوحي الفنانة التشكيلية والشاعرة الأردنية إيلاف يحيى النجار موضوعاتها من وحي الواقع الذي تعيشه، وتبرزها في أعمالها الفنية التي تقدمها في معارض فردية وجماعية، داخل الأردن وخارجه.
تضيف إيلاف لمساتها الإبداعية لتتناول قضايا إنسانية متنوعة بأسلوب المدرسة الواقعية التي تعتمدها في أعمالها، لكنها تميل إلى المدرسة التكعيبية وتجد فيها مصدر إلهام قوي.
دعمت الفنانة إيلاف موهبتها بألوان مستمدة من الطبيعة. إذ تؤمن بوجود علاقة وثيقة بين طبيعة المكان والفنان، حيث يستمد الفنان طبيعته من البيئة المحيطة به، لينعكس مخزونه البصري على أعماله. وتعتمد في ذلك على عالميها الداخلي والخارجي ومشاعرها، فتترجم ما يختلج في دواخلها إلى لوحات فنية.
تقول التشكيلية إيلاف: "إن الفن التشكيلي هو أحد الفنون الإبداعية التي تعتمد على الواقع، لكن يصاغ بطريقة مبتكرة وبتشكيل فريد. ويستلهم الفنان التشكيلي أعماله من محيطه وواقعه، مستخدما رؤيته ونهجه الخاص. وعلى مر السنين، ظهر العديد من الفنانين الذين قدموا إبداعا تشكيليا، وابتكروا طرقا متنوعة في صياغة ومعالجة أعمالهم الفنية".
وتشير إلى أن ما يثير اهتمامها في الفن هو قدرتها على إيجاد عالم أجمل، أكثر عدلاً وسعادة وحرية، حيث يمكنها التعبير عما بداخلها. فمرسمها هو فضاؤها المفتوح، الذي تنطلق فيه ألوانها لتكسر القيود وتفتح لها أبواب الحرية. ترى إيلاف الألوان بشكل مختلف، وتعيش معها في كل لحظة حتى تكتمل اللوحة وتنتهي بنشوة الإنجاز.
تؤكد الفنانة إيلاف أن اختيار اللون هو أساس في تحضير اللوحات التي تستعد لرسمها، وتحرص على أن يكون الجو المحيط بها هادئ، بعيداً عن الإرهاق، بالفكرة والزمان والمكان، لتحقيق الصورة التي تطمح إليها. وترى أن هناك تفاعلا وتواصلاً بين الفنان التشكيلي والجمهور.
وتشير إلى أن الانفتاح على الفن بات أفضل اليوم بفضل الإنترنت، حيث أصبحت اللوحة حاملة لفكرة يرسلها الفنان عبر الريشة واللون، والتي تكون واضحة للعيان أو قابلة لتأويلات متعددة، ليبقى على الفنان بعد ذلك، توضيح فكرته وتأكيدها.
وحول أعمالها الفنية، تقول الفنانة إيلاف، عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين: "إن أعمالها هي ثمرة موهبتها وخبرتها ودراستها الأكاديمية، حيث صقلت موهبتها وأثرت تجربتها، وزودتها بالمعرفة البصرية وأيضا الفكرية".
اطلعت على المدارس الفنية التي شكلت مراحل تطور الفن التشكيلي بجميع أشكاله، سواء في التصوير أو النحت أو التصميم. هذا التأثر باتجاهات فنية معينة أسهم في تطوير أسلوبها الخاص، وأضاف إلى تجربتها الذاتية ما ساعدها على رسم طريق فني فريد يميزها عن غيرها من الفنانين. وتؤكد أن الخبرة والتجربة تلعبان دورا كبيرا في صقل حرفيتها وفهمها للأسلوب والتقنيات التي تعتمدها في معالجة العمل الفني.
وترى أن تأثر الفنان بمن حولها هو جزء مهم من الإبداع، هذه الرؤية تكون لها احتمالات وأفكار جديدة يستطيع من خلالها تكوين مادة مبدعة تحل مشكلة ما، ويستطيع من خلالها أن يوصل فكرة ما صعب عليه أن يوصلها، وتكون أكثر وقعا من الكتابة والكلام.
تقول الفنانة إيلاف: "إن لكل فن جماليته وتأثيره وإبداعه، وإن الفن هو الذي يختار الفنان وفق تأثره بالواقع والحاضر الذي يعيشه، وهذا عنصر مهم في المجتمعات، حيث يحاكي الفن أزمنة مختلفة ماضيها وحاضرها. وتشير إلى أن الطابع الواقعي يغلب على لوحاتها، لكنها تجد نفسها أيضاً في الأسلوب التكعيبي، وترى فيه وسيلة لبناء وتشكيل جديد يعبر عن المجتمع والفرد بعمق خاص.
وتضيف أن الفن هو مساحة لا محدودة من الحرية والإبداع والابتكار، حيث يكسر القيود والتقاليد التي تحد من جمال الفكر والروح. وتعتقد إيلاف أنه إن لم يكن الإنسان حرا في الفن، فلن يكون حرا أبداً.
واختتمت حديثها بالقول: "إن الطبيعة، الأرض، المرأة والقضايا الإنسانية تشكل المحاور الأساسية لأعمالها، سواء في الرسم أو النحت أو الأدب والشعر"، إذ تسعى إلى توظيف هذه المواضيع الحياتية في جميع أعمالها.
تعمل ايلاف معلمة فنون تشكيلية، دخلت موسوعة (مبدعي الفن التشكيلي العرب في القرن الحادي والعشرين)، وفازت في المرتبة الأولى.
أقامت بدولة مصر معرضين دوليين بعنوان رؤى عربية، وارسم لونك، كما شاركت في المعرض الدولي في توركو في فنلندا لصالح مؤسسة جذور الثقافية الدولية الفلسطينية دعماً لأطفال غزة، وشاركت بمعرض في روسيا وحصلت على دبلوم المشاركة، وكما فازت في عضوية آرت فرنسا من صحيفة الوصيف الفرنسية العالمية.
كما نظمت مهرجانا فنيا في المسرح الثقافي الملكي، بالتعاون مع جمعية سما الثقافة والفنون بدعم من وزارة الثقافة بعنوان (للأردن نضيء شموع الفرح). ورسمت جداريات في مدارس حكومية عدة. إلى جانب مشاركتها بتنظيم معارض محلية ودولية.

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