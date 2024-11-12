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أجيال الحوارية تناقش دور الفن والإبداع بإحداث التغيير

11/12/2024 2:55:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في عالم يسوده الانقسام بسبب انعدام الثقة ونقص التعاطف، تبرز الحاجة إلى إجراء حوارات هادفة تشكل مفاهيمنا. تقدم مؤسسة الدوحة للأفلام في مهرجان أجيال السينمائي 2024 جلسات أجيال الحوارية بمشاركة فنانين رائدين يستخدمون فنهم لتحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز التفاهم الثقافي. وسيشارك هؤلاء الفنانين العالميين، الذين يجسدون روح العزيمة والإبداع، كيفية استخدامهم لفنهم في إلهام وتمكين الجمهور.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان: "نحن فخورون بالفنانين الذين أظهروا التزامهم بتحقيق التغيير الإيجابي من خلال فنهم، ومشاركتهم المؤثرة في جلسات أجيال الحوارية. تعد هذه الجلسات فرصة فريدة للحصول على رؤى عميقة من قادة مبدعين يعملون على تغيير العديد من المفاهيم في مجالهم، خصوصا وأنهم وراء العديد من أبرز الأعمال الإبداعية المؤثرة اليوم. إنهم مثال على قدرة التعبير الفني على أن يكون أداة قوية للتغيير الاجتماعي والحوار الثقافي، مما يساهم في توسيع الأفكار، وإثارة الفضول، وإلهام قادة المستقبل".
تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "أصوات عبر الفن: إحداث التغيير وإلهام المبادرات" بمشاركة غادة الخاطر، الفنانة القطرية متعددة المواهب، وخالد البيه، الفنان والناشط السوداني المعروف، بإدارة المتخصص في رواية القصص نادر نهدي. وتبحث الجلسة في كيفية قيام الفنانين، ومنهم غادة وخالد، بتسخير التعبير الإبداعي لزيادة الوعي الاجتماعي الذي يساهم في تمكين الجمهور.
وتستعرض الجلسة كيف يستخدم كل من غادة الخاطر وخالد البيه أسلوبهما الفريد كوسيلة للتغيير ومواجهة الظلم المجتمعي وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل. تتعاطى أعمال الخاطر ومنحوتاتها مع قضايا اجتماعية وسياسية معقدة، بينما يستلهم خالد رسوماته الكاريكاتيرية السياسية من تجربته كفنان سوداني يعيش في المنفى، حيث تعبر عن قضايا حقوق الإنسان وتدافع عن الحريات. معاً، يظهر الفنانان قوة الفن المستدامة وقدرته على إطلاق شرارة الحوار، وقيادة التغيير الهادف، وتوسيع التمثيل في الإعلام العالمي.
أما الجلسة الثانية تحت عنوان "الريادة في الموسيقا: رحلة المسارات غير التقليدية"، فتأتي بمشاركة سيلفيا م. زخاري، وهي رائدة أعمال إبداعية مصرية أميركية، وأنيس، وهو فنان وموسيقي مستقل يهوى تطويع مختلف القوالب الموسيقية. تناقش الجلسة المسيرة الحافلة لهاتين الشخصيتين المبدعتين، وكيف رسمت كل منهما أسلوبه الخاص والفريد في عالم الموسيقا.
تتمتع سيلفيا برؤية قيادية وتشغل حالياً منصب المؤسس لمجموعة ماماج (Mamag Group) التي تدعم السرد القصصي عبر السينما والتلفزيون والموسيقا. أما أنيس، فيمزج بين الهيب هوب والآر آند بي(hip-hop and R&B) التي يسمعها الملايين من عشاق الموسيقا حول العالم. وتمكن الاثنان من مجابهة تحديات صناعة الموسيقا بفضل أصالتهما الفنية وتركيزهما على أهدافهما. في هذه الجلسة، سيناقشان أهمية الموسيقا كوسيلة للتعبير عن الذات وكأداة مؤثرة للتغيير والتواصل الاجتماعي. بعد الجلسة، سيشارك الفنان أنيس جمهوره مجموعة مختارة من مقاطعه الموسيقية في أداء حي وضمن أجواء ساحرة.
يعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلما من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع. كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، إضافة إلى "جيك-إند"، أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. ستقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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