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كيف تؤثر الانكسارات المادية على استقرار وتوازن العلاقات الأسرية؟

11/12/2024 2:55:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان- في ليلة وضحاها، انقلبت حياة عائلة سلطان رأسا على عقب، فقد كان يملك شركة صغيرة مختصة بالاستثمار، تزودهم بمصدر دخل مناسب لحياتهم المعيشية ومستواهم الاجتماعي. اعتادوا عيش حياة مرفهة ومستقرة، تمتع فيها هو وزوجته وأطفاله الثلاثة بقدر من الرفاهية، إلى أن تغيرت حياتهم تماما بعد أن تكبدت الشركة خسائر متلاحقة انتهت بفقدانه لها.
يتحدث سلطان أن شركته، التي كانت في قمة ازدهارها وتستعد للتوسع، تعرضت لخسائر كبيرة بفعل الأحداث العالمية والإقليمية التي أثرت بشدة على استثماراته، ما اضطره في النهاية إلى إعلان الإفلاس.
ويضيف: "في لحظة، وجدت نفسي وعائلتي وسط دوامة من الصدمة. كان علينا استيعاب التحول الجذري من الطموح والسعي نحو التوسع وتحقيق الأحلام إلى نفق مظلم مليء بالضبابية والشعور بالفشل". ويعبر عن ألمه الأكبر وخوفه على أطفاله الذين نشأوا في حياة مستقرة، وتعلموا في مدارس ممتازة، وكونوا صداقات قوية، ليجدوا أنفسهم اليوم مطالبين بتغيير جذري في حياتهم وبدء صفحة جديدة تختلف تماما عما عاشوه من قبل.
الكثير من العائلات وجدت نفسها أمام واقع مؤلم يتمثل في خسارة جزء كبير من دخلها المادي، وهذا التحول المفاجئ أثر بشكل كبير على حياتهم الاجتماعية ومستواهم المعيشي، وترك بصمات واضحة على حياتهم العائلية وعلى نفسية أفرادها، خصوصا الأبناء.
وأمام هذا التحدي الكبير، تسعى الكثير من الأسر لتجاوز الأزمة، ولكن هذا الطريق ليس سهلا ومنهم من يخسر ترابطهم الأسري.
تروي ربة المنزل أم أحمد، وهي أم لخمسة أبناء، كيف تغيرت حياتها جذريا بعد أن فقد زوجها عمله في قطاع السياحة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتبين أن أصعب قرار اتخذته في حياتها كان نقل أبنائها من مدرستهم إلى مدرسة حكومية بالقرب من منزلهم الجديد، في حي لم يعتادوا عليه. فقد اضطروا إلى بيع منزلهم وسياراتهم في محاولة لتفادي المزيد من الخسائر وتقليص مصاريفهم اليومية بشكل كبير، إضافة إلى سداد ما تمكنوا من الديون.
لكن هذه المحاولات لم تساعد في الحفاظ على علاقتها بزوجها، إذ انعكس التغيير الكبير في حياتهم كعائلة على استقرارهم النفسي والعاطفي. فقد سيطر على زوجها شعور بالفشل والعجز عن توفير احتياجات الأسرة، مما أثقل كاهلها وأثقل كاهل الأسرة بأكملها. ورغم محاولاتهم الدائمة لتخفيف العبء عنه بأنهم سيواجهون هذه الأزمة معا، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح في تهدئة مخاوفه، وباتت الأزمة عبئا إضافيا يؤثر عليهم.
تقول إن المنزل بات ساحة تشتعل بالغضب والحزن واللوم، وكأنهم يحملون أنفسهم مسؤولية هذه المأساة التي يعيشونها اليوم بعد خسارة عمل زوجها ودخله المادي المرتفع. دفعها ذلك للبحث عن عمل في مدرسة للمساهمة في مصاريف البيت وتحسين الوضع المالي. وتوضح أن هناك شيئا قد انكسر، ليس فقط من الناحية المادية، بل في العلاقة الجميلة التي كانت تجمعها بزوجها.
وتضيف أن أبناءها يعيشون اليوم حالة من العزلة، بعد أن فقدوا أصدقاءهم السابقين، وبدأت تظهر عليهم علامات الحزن، وهو ما يزيد من ثقل الأزمة على الأسرة.
قصة عائلة أبو فادي مع أزمتهم المالية والتوترات التي عاشوها تعكس ضغوطا نفسية كبيرة يشعر بها الآباء لتوفير احتياجات أبنائهم الأساسية، فيما يعاني الأطفال من فقدان الاستقرار والأمان الذي اعتادوا عليه، مما يجعل الوضع صعبا على الجميع. يعترف أبو فادي بأن هذا التغيير أثر بشكل كبير على علاقته بأسرته، وأدى إلى تكرار الشجارات بينهم.
يقول: "كنت أشعر بالغضب والعجز، وأحيانا أبنائي لا يدركون أن الوضع قد اختلف، فيطلبون أشياء لم أعد أستطيع توفيرها، وهذا يزيد من التوتر والضغط النفسي. عدم الاستقرار الذي تعاني منه العائلة أثر على الجميع".
ويتابع، أنه على الرغم من كل الصعوبات، حاول هو وعائلته اتخاذ خطوات إيجابية للتكيف مع الوضع الجديد. وكانت أولى هذه الخطوات تعزيز التواصل بينهم؛ حيث قرروا الاجتماع بشكل دوري لمناقشة التحديات والاحتياجات وتحديد الأولويات. اتفق هو وزوجته على أن يكونا صريحين مع أبنائهما، فشرحا لهم الظروف التي يمرون بها كعائلة، وطلبا منهم المساعدة في التكيف مع هذه التغيرات للتغلب عليها معا.
هذه الطريقة خففت كثيرا من الضغط النفسي، وجعلته يشعر بأن أسرته أقوى من أي ظروف، فقد تبنوا معاً نظاما يعتمد على وضع ميزانية شهرية تشمل الضروريات فقط، كما بدأوا في البحث عن أنشطة ترفيهية غير مكلفة، مثل الخروج في نزهات بالحدائق العامة، وممارسة ألعاب منزلية تجمع أفراد الأسرة وتعيد لهم دفء الأجواء العائلية.
يوضح اختصاصي علم الاجتماع وخبير العلاقات الأسرية مفيد سرحان، أن المسألة المالية للأسر مهمة، فهي الأساس في إعالتهم وتوفير حياة مريحة، خاصة لمن اعتاد على مستوى معين من الرفاهية. ويشير إلى أن التغيير الجذري، كتخلي الأسرة عن كل شيء والبدء من جديد، ليس بالأمر السهل.
ومع ذلك، يؤكد سرحان أن العائلات الواعية والقوية تستطيع تحمل الصعاب وتجاوزها، بل ويمكنها أن تزيد من متانة علاقاتها. ويضيف أن هذا لا يعني أن مشاعر الحزن واليأس لن تتسلل إلى حياتهم، لكن الأهم هو قدرتهم على تجاوز هذه المشاعر، ودعم بعضهم بعضا، سواء كان هذا الدعم بين الزوجين أو من الأبناء، إذا كانوا على قدر من النضج والوعي.
ويقول: "ننصح بفتح قنوات التواصل بين جميع أفراد الأسرة؛ فهذا يساعد على تجاوز الأزمات النفسية، ويقلل من شعور الوحدة، ويقوي الروابط الأسرية. في هذه الحالة، ومن خلال الحوار وتفهم ما حدث والوضع الجديد، يمكن وضع خطة مالية محكمة تركز على الأولويات، مما يسهم في تقليل الضغوط المالية والنفسية".
ولا شك أن الانكسار المالي يشكل تحديا كبيرا لأي عائلة، لكنه قد يكون أحياناً فرصة لإعادة تقييم الحياة والاعتماد على ما هو جوهري في العلاقات الأسرية. من خلال الصبر، التخطيط السليم، وتقدير الأشياء البسيطة، تستطيع العائلات التغلب على المحن وتعزيز روابطها، مما يجعلها أكثر قوة وصلابة في مواجهة المستقبل، وفق سرحان.
المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني، تتحدث بأنه عندما تمر عائلة بتجربة فقدان المستوى المادي الذي كانت تعتمد عليه، تطرأ تغيرات كبيرة على نمط حياتها، مثل الانتقال إلى سكن أقل تكلفة، تقليص المصاريف على الأمور الترفيهية، وقد تضطر إلى تغيير المدارس لأطفالها لخفض التكاليف.
وتؤكد أن هذا التحول يضع العائلة أمام ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، خاصة إذا كانت في السابق تتمتع بمستوى اجتماعي مرتفع، ويشعر أفرادها بالخجل أو بالخوف من نظرة المجتمع لهم، فيجد الآباء أنفسهم تحت سعي مستمر للبحث عن مصادر دخل جديدة لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وتلفت الكيلاني إلى أن التغير في المستوى المادي يؤثر على العلاقات الاجتماعية للعائلة؛ إذ قد تجد نفسها مضطرة للانسحاب من أنشطة اجتماعية كانت قادرة على المشاركة فيها سابقا، مما قد يؤدي إلى شعور الأطفال والشباب خاصة بالخجل.
ومن الناحية النفسية، تؤكد الكيلاني أن القلق المستمر من المستقبل وانعدام الأمان المالي يسبب توتراً داخل الأسرة، وقد يؤدي إلى مشكلات مثل الاكتئاب، القلق، وأحيانا الغضب أو الشعور بالعجز، مما يؤثر على استقرار العلاقات الأسرية. ومع ذلك، ورغم التحديات، هناك طرق للتغلب على هذه الضغوط والحفاظ على تماسك العائلة. وترى الكيلاني أنه من المهم التركيز على الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة لدعم بعضهم بعضا في ظل الظروف الصعبة.
كما تنصح بتوجيه التركيز نحو الأمور التي لا تتأثر بالمال، مثل الحب، الدعم المتبادل، المشاركة في الأنشطة المنزلية الممتعة وتعليم الأطفال قيمة الرضا بالأشياء البسيطة، كقضاء الوقت معا أو ممارسة الهوايات، مما يساعد على التكيف مع الوضع الجديد من دون الشعور بالحرمان.
وتختتم بأن التغيرات المالية مؤلمة، لكنها ليست نهاية الحياة، فقد تمكنت العديد من العائلات من تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز روابطها وتعميق علاقاتها.

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