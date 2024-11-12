أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الثلاثاء ، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على الارتفاعات العالية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
ويبقى الطقس يوم الجمعة، خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 10، وفي مرتفعات الشراة 18 - 9, وفي مناطق البادية 25 - 11, وفي مناطق السهول 23 - 13, وفي الأغوار الشمالية 30 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 20، وفي خليج العقبة 31 - 18 درجة مئوية.-(بترا)
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