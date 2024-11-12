أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الجمعة

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الثلاثاء ، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على الارتفاعات العالية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



ويبقى الطقس يوم الجمعة، خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 10، وفي مرتفعات الشراة 18 - 9, وفي مناطق البادية 25 - 11, وفي مناطق السهول 23 - 13, وفي الأغوار الشمالية 30 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 20، وفي خليج العقبة 31 - 18 درجة مئوية.-(بترا)