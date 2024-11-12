مجلس الوزراء يعقد ثاني جلساته بالمحافظات في إربد اليوم

مجلس الوزراء يعقد ثاني جلساته بالمحافظات في إربد اليوم
التاريخ
11/12/2024 2:55:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثُّلاثاء، ثاني جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة إربد.
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الأولى في المحافظات الشهر الماضي في الكرك.-(بترا)
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