مجلس الوزراء يعقد ثاني جلساته بالمحافظات في إربد اليوم

يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثُّلاثاء، ثاني جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة إربد.



وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الأولى في المحافظات الشهر الماضي في الكرك.-(بترا)