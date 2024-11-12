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محافظة القدس: الوصاية الهاشمية الضامن الوحيد في وجه الاحتلال

11/12/2024 2:55:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وتهويدها بشكل متسارع بهدف التقسيم المكاني والزماني للمدينة المقدسة، إضافة لما تقوم به من انتهاكات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة في إطار تضييق الخناق على الفلسطينيين تحديدا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي اتخذته قوات الاحتلال مبررا لأعمال وحشية وهمجية ضد الفلسطينيين.
وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، أصدرت تقريرها السنوي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث إنّ هناك 60 ألفا و606 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

الوصاية الهاشمية
مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي قال لـ "المملكة" إن دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس هو الضامن الوحيد في وجه الاحتلال.

وأضاف الرفاعي، أنه لولا الموقف الأردني والوصاية الهاشمية في إدارة هذه المقدسات واعتراف العالم والمجتمع الدولي واعتراف إسرائيل نفسها بهذه الوصاية التي تمارس منذ أكثر من 200 عام لم يكن بالاستطاعة القيام بصيانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة التي يشرف عليها مجلس خاص بترميم المسجد الأقصى تابع لوزارة الأوقاف الأردنية.

وأكد أن المواقف السياسية والدبلوماسية للأردن هي التي تكبح جماح الجمعيات الاستيطانية وحكومة نتنياهو، من تصعيد الانتهاكات.

وتابع، أن "الموقف الأردني والجهود التي يقودها جلالة الملك ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تمنع حتى الآن تغول الجمعيات الاستيطانية من أن تبني لها كنيسا في المسجد الأقصى أو أن تقسم الأقصى مكانيا أو أن تغير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس".

طقوس جديدة خلال الاقتحام
أكّد الرفاعي أن هناك ازديادا ملحوظا في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين مستغلا انشغال العالم بالحرب على قطاع غزة ولبنان وانشغال المجتمع الدولي بالحرب في أوكرانيا، ويحاول الاحتلال سواء عن طريق المستوطنين أو الجمعيات الاستيطانية أو بلدية الاحتلال بأن يمرر المخططات الاستيطانية والتهويدية التي وضعها منذ احتلال القدس عام 1967 وحتى الآن لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ولوضع جديد على الأرض في محافظة القدس وخاصة البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح "لاحظنا أن هناك عملية تسارع كبيرة في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى وكذلك اختلاف في الطقوس الدينية والتلمودية التي تمارس في الأقصى عما كانت قبل السابع من (تشرين الأول) أكتوبر وكان على رأس هذه الاقتحامات وزراء ومسؤولون في الكنيست إضافة إلى تصريحات متطرفة عنصرية ضد المسجد الأقصى".

كما تم إدخال القرابين النباتية والنفخ في البوق وكذلك "السجود الملحمي"، وصلاة "المصاف" وهي الصلاة المصاحبة للقرابين النباتية، أو مزج القرابين النباتية بمياه نبع سلوان وهذا طقس جديد، أو السجود الملحمي الجماعي، وهناك تركيز على منطقة مصلى باب الرحمة الذي يمنع المسلمون من الوصول إليه منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر وحتى الآن، ويعتقد أن هناك ما يعرف بكنيس سري غير معلن عنه في المنطقة الواقعة شرق قبة الصخرة والمحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى ومدينة القدس القديمة، وفقا لمعروف.

ارتفاع حالات الاعتقال
وبحسب التقرير السنوي حول جرائم الاحتلال في مدينة القدس فإن 80 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ونصف عدد هؤلاء الشهداء هم من الأطفال، ولا يزال هناك جثامين شهداء مقدسيين محتجزين منذ عام 1986 حتى الآن، بحسب مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي.

فيما أصيب 273 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى اعتقال أكثر من 1947 فلسطينيا في المدينة المقدسة، وصدر 427 حكما بالسجن الفعلي ضد فلسطينيين، و107 قرارات بالحبس المنزلي إضافة إلى 123 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وكان هناك 11 قرارا بالمنع من السفر.

وأوضح الرفاعي أن هناك زيادة ملحوظة وكبيرة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في عمليات الاعتقال خاصة أن أسباب الاعتقال كانت تتعلق بالتضامن مع قطاع غزة أو بنشر موقف تضامني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هناك زيادة في حالات الحبس المنزلي لشخصيات دينية وسياسية والتي تعتبرهم إسرائيل يمثلون السيادة الفلسطينية في مدينة القدس كمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح والشيخ عكرمة صبري ونشطاء في العمل الوطني والإسلامي ومرابطين ومرابطات في المسجد الأقصى؛ حيث تم إبعادهم عن مدينة القدس وحبسهم منزليا، كما شمل القرار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما حيث إن القانون الإسرائيلي لا يسمح بحبس الأطفال لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما علما أن هناك مشروع قرار صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى قبل أيام عدة يسمح للقضاء الإسرائيلي بمحاكمة من تقل أعمارهم عن 12 عاما.

سيتضررون من قرارات الهدم
استمرارا لسياسات التهويد والاستيطان، قامت قوات الاحتلال بـ 368 عملية هدم وتجريف في المدينة وكل عملية هدم كانت تحتوي على منشآت سكنية وتجارية، وكان هناك أكثر من 40 ألف مقدسي متضرر نتيجة العدد الكبير من عمليات الهدم، وفقا لـ الرفاعي.

وأشار الرفاعي إلى أن الهدم أصبح يتم من دون الرجوع لبلدية الاحتلال أو دون انتظار قرارات المحاكم أو النظر في القضايا المرفوعة ضد إخطارات الهدم حيث هناك أكثر من 30 ألف إخطار هدم في مدينة القدس منذ عام 1967 حتى الآن، وأكثر من 7 آلاف إخطار هدم تم توزيعها بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن مما سيسبب ضررا لعائلات بأكملها لتصبح بلا مأوى في حال تمت عمليات الهدم فعليا سيصل عدد تلك العائلات إلى 150 ألف مقدسي.

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