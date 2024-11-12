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عمان: مداهمة شقة مخصصة لتصنيع مستحضرات تجميل مزورة

11/12/2024 2:55:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



داهم فريق رقابة وتفتيش مشترك من كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة- قسم الرقابة البيئية، شقة سكنية في محافظة العاصمة خُصّصت لغايات التصنيع المنزلي لمستحضرات تجميل مزورة وفي ظروف صحية سيئة.
وفي بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بين مديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن كمية مستحضرات التجميل المضبوطة في الشقة قدرت بنحو أربع أطنان من أصناف متنوعة مزورة تحمل أسماء علامات تجارية عالمية مشهورة منها كريمات ترطيب، وكريمات واقية من أشعة الشمس، ومزيلات عرق ، لافتا إلى أن فريق التفتيش تتبع مستودعات تخزين هذه المستحضرات وضبطها في 10 مستودعات قبل توزيعها للأسواق ووصولها للمستهلكين وذلك ضمن عملية رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت على مدار الأيام الماضية من قبل فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

وأشار مهيدات إلى مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقه إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات وستتخذ أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه المخالفات.

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