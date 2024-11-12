الحكومة تخفض رسوم المسقفات للمالك للمرة الأولى 50% لمدة 3 سنوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرار بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.
وأضاف شحادة، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة إربد، أن مجلس الوزراء قرر أيضا إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلتنا، ومستمرون بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني بناء على حواراتنا مع مختلف القطاعات.
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