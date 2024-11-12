الحكومة تخفض رسوم المسقفات للمالك للمرة الأولى 50% لمدة 3 سنوات

قال الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرار بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.

وأضاف شحادة، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة إربد، أن مجلس الوزراء قرر أيضا إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.



وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلتنا، ومستمرون بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني بناء على حواراتنا مع مختلف القطاعات.