الحكومة: 3 مراكز صحية في عجلون وإربد ومستشفى الأميرة بسمة الجديد سيكون تعليميا

الحكومة: 3 مراكز صحية في عجلون وإربد ومستشفى الأميرة بسمة الجديد سيكون تعليميا
التاريخ
11/12/2024 2:55:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الصحة فراس الهواري، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء 3 مراكز صحية جديدة في إربد وعجلون.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد اليوم، أن مستشفى الأميرة بسمة الجديد سيكون تعليميا مع جامعة اليرموك.
وأردف أنه تم "تخصيص 2.2 مليون دينار لاعادة تأهيل عيادات مستشفى الاميرة بسمة القديم".
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