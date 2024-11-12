Tuesday, 12 November 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: 3 مراكز صحية في عجلون وإربد ومستشفى الأميرة بسمة الجديد سيكون تعليميا

11/12/2024 2:55:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال وزير الصحة فراس الهواري، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء 3 مراكز صحية جديدة في إربد وعجلون.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد اليوم، أن مستشفى الأميرة بسمة الجديد سيكون تعليميا مع جامعة اليرموك.


وأردف أنه تم "تخصيص 2.2 مليون دينار لاعادة تأهيل عيادات مستشفى الاميرة بسمة القديم".


MENAFN12112024000072011014ID1108878258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث