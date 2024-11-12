الأردن.. إعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة سائق سيارة بالصبغة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي فئة (رابعة، خامسة، سادسة) من حملة شهادة ثامن أساسي ناجح ولغاية توجيهي.



وعلى الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد mil) والذي سيتم تفعيله اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد.



الموافق 17 تشرين الثاني 2024 ولغاية الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت الموافق 30 تشرين الثاني 2024.

سيتم التواصل مع من تنطبق علية الشروط بواسطة رسالة نصية سيتم ارسالها إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه.



الشروط.



أ.أن يكون أردني الجنسية.

ب.أن لا يزيد عمر المتقدم حسب فئة الرخصة عند تجنيده للرخصة التي يحوزها عن العمر المدرج بالجدول وكما يلي:









ت فئة رخصة السوق العمر المحــــــــــــــــدد

1 حاصل على رخصة فئة /4



أن لا يزيد عن (30) عام





2 حاصل على رخصة فئة /5



أن لا يزيد عن (35) عام





3 حاصل على رخصة فئة 6- أ







أن لا يزيد عن (40) عام





4 حاصل على رخصة فئة 6- ب





5 حاصل على رخصة قيادة الآليات الإنشائية





(آليات هندسية)















جـ.أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قياده فئة (رابعة، خامسة، سادسة) فقط.



د.أن يكون لائق للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.

هـ.أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول.

و. أن يجيد القراءة والكتابة.

ز.أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ح.على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المقررة (المقابلة الشخصية، الفحص الطبي، الفحص الفني المقرر).

ط. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة دراسية (ثامن ناجح ولغاية توجيهي) فقط.

ي.أن لايكون للمتقدم خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.





5.الوثائق المطلوبة.

أ.الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية وصورة مصدقة عنها.

ب.الشهادة الدراسية للمؤهل العلمي الحاصل عليه (الأصلية أو مصدقه).

جـ.صوره عن رخصة القياده.

د. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة خطية من هيئة المصابين العسكريين تثبت إصابة أحد الوالدين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء.





6.ملاحظات.

أ.على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بملف (PDF).

ب.لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصليه أو مصدقه حسب الأصول.