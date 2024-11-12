الأردن.. إعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة سائق سيارة بالصبغة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي فئة (رابعة، خامسة، سادسة) من حملة شهادة ثامن أساسي ناجح ولغاية توجيهي.
وعلى الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد mil) والذي سيتم تفعيله اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد.
الموافق 17 تشرين الثاني 2024 ولغاية الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت الموافق 30 تشرين الثاني 2024.
سيتم التواصل مع من تنطبق علية الشروط بواسطة رسالة نصية سيتم ارسالها إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه.
الشروط.
أ.أن يكون أردني الجنسية.
ب.أن لا يزيد عمر المتقدم حسب فئة الرخصة عند تجنيده للرخصة التي يحوزها عن العمر المدرج بالجدول وكما يلي:
ت فئة رخصة السوق العمر المحــــــــــــــــدد
1 حاصل على رخصة فئة /4
أن لا يزيد عن (30) عام
2 حاصل على رخصة فئة /5
أن لا يزيد عن (35) عام
3 حاصل على رخصة فئة 6- أ
أن لا يزيد عن (40) عام
4 حاصل على رخصة فئة 6- ب
5 حاصل على رخصة قيادة الآليات الإنشائية
(آليات هندسية)
جـ.أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قياده فئة (رابعة، خامسة، سادسة) فقط.
د.أن يكون لائق للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.
هـ.أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول.
و. أن يجيد القراءة والكتابة.
ز.أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.
ح.على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المقررة (المقابلة الشخصية، الفحص الطبي، الفحص الفني المقرر).
ط. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة دراسية (ثامن ناجح ولغاية توجيهي) فقط.
ي.أن لايكون للمتقدم خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.
5.الوثائق المطلوبة.
أ.الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية وصورة مصدقة عنها.
ب.الشهادة الدراسية للمؤهل العلمي الحاصل عليه (الأصلية أو مصدقه).
جـ.صوره عن رخصة القياده.
د. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة خطية من هيئة المصابين العسكريين تثبت إصابة أحد الوالدين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء.
6.ملاحظات.
أ.على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بملف (PDF).
ب.لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصليه أو مصدقه حسب الأصول.
MENAFN12112024000072011014ID1108878257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.