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السعودية تعدم أردنيين اثنين بعد إدانتهما بتهريب المخدرات

11/12/2024 2:55:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطنين الأردنيين (محمد. ن وسعد. ن)، في منطقة الجوف، وذلك بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وبإجراء التحقيقات اللازمة وُجِّهت إليهما تهمة تهريب المواد المخدرة، وبعد إحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر حكم قضائي يقضي بثبوت التهم الموجهة إليهما ومعاقبتهما بالقتل تعزيرًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكم قد تم تأييده من المحكمة العليا وأصبح نهائيًا بعد استئنافه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالمتهمين اليوم الثلاثاء، في منطقة الجوف.


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