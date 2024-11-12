السعودية تعدم أردنيين اثنين بعد إدانتهما بتهريب المخدرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطنين الأردنيين (محمد. ن وسعد. ن)، في منطقة الجوف، وذلك بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وبإجراء التحقيقات اللازمة وُجِّهت إليهما تهمة تهريب المواد المخدرة، وبعد إحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر حكم قضائي يقضي بثبوت التهم الموجهة إليهما ومعاقبتهما بالقتل تعزيرًا.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكم قد تم تأييده من المحكمة العليا وأصبح نهائيًا بعد استئنافه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالمتهمين اليوم الثلاثاء، في منطقة الجوف.
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