لمواجهة العرموطي.. ائتلاف من خمس كتل نيابة يدعم الصفدي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
أعلنت خمس كتل نيابية على دعم مرشح حزب الميثاق النائب احمد الصفدي لموقع رئيس مجلس النواب، في مواجهة مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي .
وقال النائب هيثم زيادين إن كتل (الميثاق وتقدم وارادة والوطن الاسلامي واتحاد الأحزاب الوسطية وعزم) توافقت على دعم النائب احمد الصفدي لرئاسة مجلس النواب ، كما توافقت على تشكيلة المكتب الدائم.
واضاف في تصريح صحفي أن الكتل الخمسة التي عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء في مجلس النواب اتفقت ايضا على دعم مرشح حزب تقدم النائب الدكتور مصطفى الخصاونة لموقع النائب الاول والنائب احمد هميسات مرشح كتلة ارادة والوطن الاسلامي لموقع النائب الثاني.
وواصل بان الكتل الخمس توافقت على دعم ترشيح النائب هدى نفاع من حزب عزم والنائب محمد المراعية من ائتلاف الاحزاب الوسطية لموقع المساعدين للرئيس.
وشدد ان الكتل الخمسة ستشكل ائتلاف يستمر في العمل بشكل موحد لما بعد انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم بهدف العمل بشكل برامجي كأئتلاف للاغلبية البرلمانية.
وبحسب الأرقام تضم (105 نائبا ) من اصل 138 نائبا عدد اعضاء مجلس النواب .
ويتنافس على موقع رئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي الذي اصبح مرشح الائتلاف النيابي المكون من 105 نواب والنائب صالح العرموطي مرشح كتلة جبهة العمل الاسلامي التي تضم 31 نائبا .
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