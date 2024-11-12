لمواجهة العرموطي.. ائتلاف من خمس كتل نيابة يدعم الصفدي

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

أعلنت خمس كتل نيابية على دعم مرشح حزب الميثاق النائب احمد الصفدي لموقع رئيس مجلس النواب، في مواجهة مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي .



وقال النائب هيثم زيادين إن كتل (الميثاق وتقدم وارادة والوطن الاسلامي واتحاد الأحزاب الوسطية وعزم) توافقت على دعم النائب احمد الصفدي لرئاسة مجلس النواب ، كما توافقت على تشكيلة المكتب الدائم.



واضاف في أن الكتل الخمسة التي عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء في مجلس النواب اتفقت ايضا على دعم مرشح حزب تقدم النائب الدكتور مصطفى الخصاونة لموقع النائب الاول والنائب احمد هميسات مرشح كتلة ارادة والوطن الاسلامي لموقع النائب الثاني.



وواصل بان الكتل الخمس توافقت على دعم ترشيح النائب هدى نفاع من حزب عزم والنائب محمد المراعية من ائتلاف الاحزاب الوسطية لموقع المساعدين للرئيس.



وشدد ان الكتل الخمسة ستشكل ائتلاف يستمر في العمل بشكل موحد لما بعد انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم بهدف العمل بشكل برامجي كأئتلاف للاغلبية البرلمانية.



وبحسب الأرقام تضم (105 نائبا ) من اصل 138 نائبا عدد اعضاء مجلس النواب .

ويتنافس على موقع رئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي الذي اصبح مرشح الائتلاف النيابي المكون من 105 نواب والنائب صالح العرموطي مرشح كتلة جبهة العمل الاسلامي التي تضم 31 نائبا .