الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن باللويبدة

التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في دارة الياسمين باللويبدة سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، كما زارت جلالتها إحدى الشركات المستفيدة من برامج الجمعية وهي محمصة وأكاديمية بُنّي للقهوة.



وخلال اللقاء الذي حضرته رئيسة مجلس إدارة الجمعية أمل دغلس، استعرضت العضو المؤسس والرئيسة التنفيذية للجمعية ثناء الخصاونة، مسيرة الجمعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم المجتمعات المحلية من خلال التخطيط الاستراتيجي والابداعي الذي يهدف إلى الوصول لأثر حقيقي ومستدام يتميز بالجودة الفعلية التي تترك أثراً ملموساً ينعكس على عمل وأداء المرأة العاملة وصاحبة الأعمال.

وتمكنت الجمعية من تحقيق نجاح باهر عبر تطبيق العديد من البرامج، أهمها وحدة التصدير التي أنشأتها عام 2019 لدعم وصول المرأة إلى الأسواق العالمية من خلال زيادة الفرص التصديرية وجاهزية المشاريع للتصدير.

وتعمل الجمعية من خلال مشروع (تفردي) على تطوير مهارات النساء وقدراتهن لبدء مشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة، وتقوم الجمعية بدور المنسق المحلي لمبادرة مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين التي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية حول دور المرأة ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص من خلال فتح آفاق جديدة لعمل المرأة في مجالات غير تقليدية.

والتقت جلالتها عدداً من السيدات المديرات أو صاحبات الشركات المشاركات في ورشة تدريبية متخصصة ضمن برنامج وحدة التصدير بهدف زيادة تنافسية شركاتهن في الأسواق العالمية.



وتبادلت جلالتها الحديث مع عدد من سيدات الجمعية اللواتي شاركن تجاربهن حول الخدمات والبرامج التدريبية المقدمة بالتعاون مع الشركاء المحليين، ودور تلك البرامج في تعزيز قدراتهن الإدارية وتحقيق التوازن بين حياتهن الاجتماعية والمهنية.









كما زارت جلالتها محمصة وأكاديمية بُنّي للقهوة، وهي إحدى الشركات المستفيدة من وحدة التصدير التابعة للجمعية ضمن برنامج تعزيز الصادرات. واستعرضت السيدة شيرين محيسن وزوجها السيد جيمس اينيس مؤسسي المشروع مراحل التأسيس والعمل ودور الأكاديمية في تمكين الأفراد والشركات من خلال تقديم دورات تدريبية للمجتمع المحلي في صناعة القهوة وتقديم منتجات قهوة عالية الجودة.