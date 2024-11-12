ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)

عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في باكو، اليوم الثلاثاء، سلسلة لقاءات منفصلة مع قادة دول شقيقة وصديقة ورؤساء وفود مشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (COP29).









فقد التقى سموه، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.



ونقل سموه خلال اللقاءات تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قادة الدول ورؤساء الوفود، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون.

وخلال لقائه بالرئيس الأذربيجاني، ثمن سمو ولي العهد جهود أذربيجان في استضافة هذا الحدث العالمي، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية للدول المستضيفة للاجئين، ضمن جهود مكافحة التغير المناخي.

وتناولت اللقاءات المستجدات الخطيرة بالمنطقة، إذ أكد سموه ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، داعيا إلى تعزيز الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في غزة، عبر مضاعفة المساعدات وضمان وصولها دون تأخير.

وحذر سمو ولي العهد من التحديات غير المسبوقة التي تعيق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة وأماكن عملها بالمنطقة.

وأكد سموه أنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن دون إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الأشقاء الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.







