نادي عبر البلاد يتبرع بمظلات لمدرسة سلحوب

في ظل إيمانه بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وحرصا منه على أداء دوره تجاه المجتمع، تبرع نادي عبر البلاد لخدمات المركبات، بتركيب مظلات لطلبة مدرسة سلحوب الثانوية المختلطة، ولبلدية عين الباشا، فضلا دهان الارصفة والطرق المحيطة بالمدرسة بهدف وتوفير وسائل السلام المرورية امام مبنى المدرسة. وتوفر المظلات السلامة لطلبة اثناء تواجدهم داخل اسوار المدرسة وحمايتهم من المطر اثناء فصل الشتاء، ومن اشعة الشمس خلال فصل الصيف.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.