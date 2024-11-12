نادي عبر البلاد يتبرع بمظلات لمدرسة سلحوب
التاريخ
11/12/2024 2:54:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في ظل إيمانه بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وحرصا منه على أداء دوره تجاه المجتمع، تبرع نادي عبر البلاد لخدمات المركبات، بتركيب مظلات لطلبة مدرسة سلحوب الثانوية المختلطة، ولبلدية عين الباشا، فضلا دهان الارصفة والطرق المحيطة بالمدرسة بهدف وتوفير وسائل السلام المرورية امام مبنى المدرسة.
وتوفر المظلات السلامة لطلبة المدرسة اثناء تواجدهم داخل اسوار المدرسة وحمايتهم من المطر اثناء فصل الشتاء، ومن اشعة الشمس خلال فصل الصيف.
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