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نادي عبر البلاد يتبرع بمظلات لمدرسة سلحوب

11/12/2024 2:54:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل إيمانه بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وحرصا منه على أداء دوره تجاه المجتمع، تبرع نادي عبر البلاد لخدمات المركبات، بتركيب مظلات لطلبة مدرسة سلحوب الثانوية المختلطة، ولبلدية عين الباشا، فضلا دهان الارصفة والطرق المحيطة بالمدرسة بهدف وتوفير وسائل السلام المرورية امام مبنى المدرسة.
وتوفر المظلات السلامة لطلبة المدرسة اثناء تواجدهم داخل اسوار المدرسة وحمايتهم من المطر اثناء فصل الشتاء، ومن اشعة الشمس خلال فصل الصيف.







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