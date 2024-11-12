حسان: مصلحتنا في المقدمة.. وجميعنا معنيون بالحفاظ على الأمن

إربد- شدد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان على أن مصلحة الأردن والأردنيين تبقى فوق أي مصلحة أخرى، فنحن معنيون جميعاً بالحفاظ على أمن وطننا واستقراره، مؤكِّداً أنَّ الأردن القوي والمستقرّ والمتماسك هو الأقدر على تحقيق مصالح أبنائه وبناته، ومساندة أشقائنا الفلسطينيين والعرب.



وقال حسان إنَّ أولويَّتنا في محافظة إربد هي إنجاز المشاريع المتأخِّرة وتعزيز قطاعات الصِّناعة والزِّراعة والسِّياحة وجذب الاستثمارات الضروريَّة لإيجاد فرص العمل المطلوبة.



وأضاف رئيس الوزراء خلال حديثه في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في محافظة إربد أمس، بحضور ممثِّلي المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في المحافظة إن "وجودنا بينكم اليوم هو تأكيد على نهج الحكومة المستمر في المشاركة والعمل الميداني ولقاء أبناء الوطن وبناته في مختلف مناطق المملكة".

وأكَّد أنَّ رؤية التَّحديث الاقتصادي لا يمكن أن تنجح دون تحقيق التَّنمية في المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية فيها وتمكين المواطن في المدن والقرى والبوادي برفع سوية الخدمات العامَّة.



ولفت إلى أنَّه بدأ زيارته لإربد بتفقَّد سير العمل في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، وقال: "مصرِّون على إنجاز المبنى قبل نهاية العام الحالي حتى نتمكَّن من بدء التَّشغيل التَّجريبي في الرُّبع الأوَّل من العام المقبل والوصول إلى مرحلة يبدأ من خلالها المستشفى باستقبال المواطنين في الرُّبع الأخير من عام 2025 وبذلك نكون حقَّقنا مطلباً أساسيَّاً بالنِّسبة للمحافظة ومشروعاً كبيراً في القطاع الصحِّي على مستوى المملكة".



وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ قطاع الزِّراعة أساسي لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وأنَّ الصِّناعات الغذائيَّة لها مستقبل واعد، مشيراً إلى أنَّ محافظة إربد لديها ميِّزات تنافسيَّة عديدة في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه سيقوم بجولات ميدانيَّة مع وزير الزِّراعة للاطِّلاع على وضع القطاع الزراعي وسُبُل دعمهِ وتعزيز إمكاناته.

إنشاء سوق إربد المركزي الحديث فرصة واعدة للاستثمار

وفي هذا الصدد، بيَّن رئيس الوزراء أنَّه سيتمُّ البدء قريباً بالعمل على إنشاء سوق إربد المركزي الحديث، ليكون فرصة واعدة للاستثمار بالتَّعاون ما بين الحكومة والبلديَّة، لافتاً إلى أنَّ هذا المشروع يُعتبر من الأولويَّات المهمَّة حيث يخدم قطاع المزارعين ومحافظة إربد بشكل واسع.



وقال "خلال الفترة الماضية، اتخذنا قرارات وإجراءات؛ بناءً على ما سمعناه وما شاهدناه في الميدان في عدد من محافظات ومناطق المملكة"، مؤكِّداً أنَّه يتابع شخصيَّاً ما يتمُّ من عمل في كلِّ موقع يزوره لضمان ما يتم التعهُّد به من متطلَّبات في هذه المواقع.



وأكَّد أنَّ الحكومة ستستمرُّ بعقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات بطريقة مؤسسيَّة وطول الفترة المقبلة وبشكل شهري؛ بهدف وضع رؤية تنمويَّة للأعوام المقبلة يتمُّ الاتِّفاق عليها، لتمكِّننا من ترتيب الأولويَّات بالتعاون مع المجالس المنتخبة والهيئات المدنيَّة في كلِّ محافظة، ضمن ما هو متاح من موارد.

وأضاف "سنُسرِّع إنجاز المشاريع المتأخِّرة، ونبني هذه الرُّؤية التنمويَّة ونلتزم بها ونعمل على تنفيذها وفق مُدد زمنيَّة واضحة؛ حتى نكون مساءلين وواضحين فيما نقوم به".



وأكَّد أنَّ الحكومة، وكما تعهدت في الردِّ على كتاب التَّكليف السَّامي، ستقوم خلال العام المقبل، استكمالاً لبرامج التَّحديث السِّياسي، بمراجعة التَّشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة استناداً لمخرجات لجنة التَّحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة؛ بهدف تجويد أدوار المجالس المنتخبة وضمان أفضل الممارسات التي تخدم المواطن.



وقال رئيس الوزراء: أمامنا عمل مكثَّف وتحديات كبيرة على كلِّ المستويات، "لكن بالجهد المشترك بيننا جميعاً سنجد فرصاً كثيرةً للتقدُّم والإنجاز"، مؤكِّداً أن الأردن يمضي للأمام بحكمة قيادتنا الهاشميَّة وشجاعة جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنيَّة التي تقف بالمرصاد لكلِّ من يحاول المساس بهذا البلد الآمن.



وشدد رئيس الوزراء: "مستمرُّون بمواقفنا الثَّابتة في دعم الأشقَّاء الفلسطينيين ورفع الظُّلم عنهم؛ حتَّى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني"، مؤكِّداً "نفخر دوماً بأنَّنا الأقرب للأشقاء الفلسطينيين والأقدر على إسنادهم، ونعمل كل ما يمكن لوقف العدوان وتكثيف الجهود الدوليَّة كذلك لإيصال الدَّعم الأساسي الضَّروري والعاجل في هذه المرحلة الصَّعبة للغاية والتي سنتجاوزها بعون الله".

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد تفقَّد قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، يرافقه وزيرا الأشغال العامَّة والإسكان والصحَّة.



وأكَّد ضرورة إنجاز المبنى لبدء التَّشغيل التَّجريبي في الرُّبع الأوَّل من العام المقبل 2025، على أن يبدأ المستشفى باستقبال المراجعين في الرُّبع الأخير من العام.



وتبلغ كلفة المشروع 110 ملايين دولار أميركي، وتبلغ مساحته 85 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية 566 سريرا قابلة للزيادة إلى 650 سريرا، وتشمل هذه الأسرة 60 سريراً للعناية الحثيثة.



كما يضمّ المستشفى الجديد أقساماً للقسطرة والقلب والرنين المغناطيسي والعديد من الاختصاصات الطبية.



واستعرض الوزراء أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي تم تنفيذها في محافظة إربد وتلك التي يجري العمل على تنفيذها خلال العام المقبل.



وفي رده على ملاحظات المتحدثين، أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن مستشفى الأميرة بسمة الجديدة المتوقع الانتهاء من إنجازه نهاية العام الحالي، وتشغيله خلال العام المقبل سيكون ثاني أكبر مستشفى يتبع لوزارة الصحة في المملكة بعد مستشفى البشير بعدد أسرة يبلغ 566 سريرا قابل للتوسعة إلى 650 سريرا.



ولفت وزير الصحة إلى أنه سيتم تخصيص نحو 100 سرير في مستشفى الأميرة بسمة الجديد ليخدم حالات علاج السرطان في مناطق الشمال على غرار مركز سميح دروزة لمعالجة الأورام في مستشفيات البشير.



كما تتضمن المشاريع إعادة تأهيل وصيانة لمستودعات في الشمال وإنشاء مستودع للأمصال والمطاعيم لإقليم الشمال وإنشاء وصيانة مراكز صحية وإنشاء مركز تشخيص الإعاقات المبكر والتلاسيميا في مستشفى الأميرة رحمة.



وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى أن مشاريع الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص تركز على التحريج والتصنيع الغذائي والحصاد المائي وحفر الآبار والتعبئة والتبريد للحمضيات والخضراوات دعما للمزارعين في محافظة زراعية بامتياز.



ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان وزير الطاقة بالوكالة المهندس ماهر أبو السمن إلى أن مشاريع وزارة الطاقة في المحافظة تشمل دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمساكن ودور العبادة والبلديات ومؤسسات العمل الإنساني وحلول لكفاءة الطاقة في المصانع.



فيما تشمل مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق أبو السمن، إعادة إنشاء وتأهيل طرق رئيسة في المحافظة، وأخرى تربطها بالمحافظات الأخرى وتعزيزها بعناصر السلامة المرورية، إضافة إلى إنشاء وتأهيل وصيانة طرق ثانوية وقروية وزراعية.



ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أنه سيتم استكمال جزء من طريق إربد الدائري العام القادم والذي تم إنجاز نحو 18 كيلومترا منه.



وحول إعادة تأهيل طريق البترول، أشار أبو السمن إلى أنه تم إجراء دراسة لتوسعة الطريق للحد من الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق مع تزويده بالشواخص المرورية ووسائل السلامة العامة.



وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مشاريع الوزارة لدعم الأسر الفقيرة بوحدات سكنية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عبر استحداث مراكز للتدخل المبكر ولرعاية وتأهيل الأيتام، إضافة إلى تقديم دعم نقدي ومنح إنتاجية لجمعيات وللأسر محدودة الدخل وللشباب لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية.



وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزير التربية والتعليم بالوكالة محمد الخلايلة إلى أن مشاريع الوزارة تتضمن صيانة 40 مسجدا وتجهيزها بالفرش اللازم وفتح 85 مشروعاً تأهيلياً لتوفير فرص عمل للأفراد إضافة إلى تقديم مساعدات ورواتب شهرية لأسر وترميم منازل لأسر محتاجة.



وتشمل مشاريع وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إنشاء مدارس ثانوية وأساسية وإجراء صيانة وإضافات صفية للعديد من المدارس .



وأشار وزير المياه والري ووزير البيئة بالوكالة المهندس رائد ابو السعود إلى أن مشاريع وزارة المياه في محافظة إربد تتضمن إعادة تأهيل خطوط ناقلة وتوريد عدادات منزلية ذكية، إضافة إلى مشروع لدعم المجتمعات المستضيفة للجوء السوري في محافظات الشمال.



وبشأن مشاريع وزارة البيئة، أشار أبو السعود إلى أنها تشمل مشاريع للحصاد المائي وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي وزيادة الرقعة الخضراء وترميم الحدائق العامة ومشروع لإعادة تدوير النفايات وتركيب أنظمة خلايا شمسية لتشغيل مضخات المياه السطحية في القطاع الزراعي وتدريب مهندسين زراعيين حول أساليب الزراعة المائية والتسويق الإلكتروني.



ولفت وزير الادارة المحلية ووزير النقل بالوكالة المهندس وليد المصري إلى العديد من المشاريع الخدمية والتنموية المنفذة وقيد التنفيذ في بلديات محافظة إربد البالغة 19 بلدية سواء المنفذة من قبل الوزارة بقيمة نحو 19 مليون دينار خلال العام الحالي بقيمة نحو 10 ملايين دينار خلال العام المقبل أو مجلس المحافظة بقيمة 10 ملايين خلال العام الحالي و13.3 خلال العام المقبل.



وفيما يتعلق بمشاريع وزارة النقل، تتضمن إنشاء مجمع جديد للباصات في لواء الرمثا، من شارع المجمع الشمالي الجديد للحافلات في إربد بالتعاون مع بلديتي الرمثا وإربد.



وأشار وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إلى أن مشاريع الوزارة تتضمن إنشاء مبنى خاص لتدريب الفنون في محافظة إربد ودعم البنية التحتية وصيانة مركز إربد الثقافي وترميم بيت عرار بطابع تراثي ثقافي إضافة إلى دعم الهيئات الثقافية في المحافظة وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والمكتبة الإلكترونية الرقمية.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والتمويل المهندس يعرب القضاة إلى مجموعة من المشاريع الجديدة في مدينة الحسن الصناعية وهي ثاني أكبر تجمع صناعي في المملكة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار وغرفة صناعه إربد على استقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية.



ولفت الى وجود 33 مشروعا مستفيدا من مشاريع برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية و17 مشروعاً صناعياً مستفيدا من برامج دعم وتطوير الصناعة، إضافة إلى 124 مشروعاً زراعياً مستفيدا من برنامج التنمية الاقتصاديه الريفية والتشغيل.



وعرض وزير الشباب المهندس يزن الشديفات مشاريع الوزارة في محافظة إربد التي تضمنت إنشاء مركز شباب وشابات الوسطية وتغيير أرضية ملعب ستاد مدينه الحسن للشباب إلى العشب الطبيعي وتحويل أرضية مجمع الأمير هاشم في لواء الرمثا إلى العشب الطبيعي وإنشاء ملعب وماسي لمركز شباب الشونة الشمالية إضافة الى تدفئة مياه بركة مدينه الحسن.



كما عرض وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، مشاريع الوزارة التي تتضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف - مشروع نمو الأردن الذي استفاد منه أكثر من 1000 متدرب إضافة إلى مشروع قبة للرياضات والألعاب الإلكترونية وإنشاء وتشغيل مركز الشباب والتكنولوجيا والوظائف ومشروع تمكين المهارات الرقمية.



واشارت وزير السياحة والآثار لينا عناب إلى مشاريع الوزارة في محافظة إربد والتي تشمل إنشاء نزل بيئي في محمية اليرموك الطبيعية وصيانة المواقع السياحية في لواء الكورة وتطوير المسارات السياحية في منطقة وادي الريان.

فيما تشمل مشاريع دائرة الآثار العامة مشروع صيانة وترميم موقع أم قيس الأثري ومشروع التنقيب في موقع بيت راس الأثري ومشروع الدراسات لتطوير متحف دار السرايا.



وأشار وزير العمل الدكتور خالد البكار إلى أن الوزارة ومن خلال البرنامج الوطني للتشغيل وبالتعاون مع القطاع الخاص تم دعم 2650 مشتغلا خلال العام الحالي ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نحو 3 آلاف مع نهاية العام الحالي.



وتتضمن مشاريع الوزارة إنشاء فرع إنتاجي ضمن المبادرات الملكية السامية بمنطقة بني كنانة يوفر 150 فرصة عمل إضافة إلى تطوير وإدارة وتشغيل عدد من معاهد التدريب المهني في مناطق عديدة بالمحافظة.



كما تتضمن المشاريع إنشاء أكاديمية لفنون الطهي ومشغل لصيانة الأجهزة الخلوية ومختبر البيت البلاستيكي الذكي ومشغل للصناعات الغذائية.



وتحدث عدد من أعيان ونواب محافظة إربد وممثلي الهيئات المنتخبة والهيئات المدنية، مثمنين هذا النهج الحكومي بعقد اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات ما يؤكد الرغبة الأكيدة بالتواصل المباشر مع المواطنين وممثليهم وتلمس الاحتياجات على أرض الواقع.



وأكدوا أهمية التوزيع العادل للمشاريع التنموية في جميع المحافظات الأمر الذي من شأنه المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال برامج دعم اقتصادي واجتماعي مستدامة، مطالبين بزيادة موازنة مجلس المحافظة وتدويرها، بهدف توفير الموارد اللازمة لمشاريع تنموية محلية.



وطالبوا بالانتهاء من مشروع الطريق الدائري الذي يربط مدينة إربد بالقرى المجاورة، إضافة إلى ربطه بمستشفى الأميرة بسمة لتحسين سهولة الوصول وتعزيز الخدمات الصحية.



وأشاروا إلى أهمية إعداد مخطط شمولي لمحافظة إربد بهدف تحسين التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية وإنشاء "نفق الثقافة" لتخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة في المنطقة وتوفير خدمات الصرف الصحي للألوية غير المخدومة في مناطق الكورة، الطيبة، المزار، والوسطية.



وطالبوا بتقديم حوافز للسياحة وإعلان مناطق برقش، بني كنانة، وأم قيس كإقليم سياحي لدعم وتنشيط السياحة المحلية وفتح الطرق الزراعية وحل مشكلة الطرق الواقعة ضمن حدود البلديات وخارج حدود التنظيم.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية لمشكلة المخدرات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.



وطالب متحدثون بإيجاد حلول لطريق البترول الذي يخدم خمسة ألوية وتزويده بوسائل السلامة المرورية.



وأكدوا أهمية تنفيذ مشروع إحياء وسط مدينة إربد ليكون جاذبا للسياحة والتركيز على السياحة العلاجية نظرا لتوفر المياه المعدنية في مناطق بالمحافظة-(بترا)













