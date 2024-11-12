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ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف

11/12/2024 2:54:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، لدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، ضرورة تعزيز الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في غزة.


وشدد سمو ولي العهد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (COP29) في باكو، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وخفض التصعيد في المنطقة.
ولفت سموه إلى ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الدولية بأداء واجبها الإنساني في قطاع غزة والمنطقة، محذرا من تبعات الضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية.
وأشاد سمو ولي العهد بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها غوتيريش لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما ثمن الدعم الفني والتقني الذي تقدمه اليونيسف ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


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