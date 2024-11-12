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المومني: الحكومة ستعقد جلساتها بالمحافظات شهريا لتأكيد سمتها الميدانية

11/12/2024 2:54:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني في مؤتمر صحفي عقد على هامش جلسة مجلس الوزاري في محافظة اربد أمس، أن الهدف من انعقاد جلسات المحكومة في المحافظات، هو تأكيد على أن سمة هذه الحكومة هي العمل الميداني.
وأكد المومني، أنه بالتوازي مع الجولات الميدانية في المدن والمحافظات لرئيس الوزراء والوزراء، سيستمر مجلس الوزراء بالانعقاد شهرياً في المحافظات.
وتحدث المومني عن باقي القرارات التي اتخذت امس، مؤكدا ان رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد ضرورة إنجاز المشاريع المتأخرة، كما هو الحال في مستشفى الأميرة بسمة الجديد، مشيرا الى انه لاستكمال متطلبات تحديث القطاع العام، أقر المجلس تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، وتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية، وتعليمات العمل الإضافي والأداء الاستثنائي.
وتابع المومني ان مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار، والنظام الداخلي لمجلس أمانة عمان، ونظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية.
كما وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ليجري إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033.
وتابع المومني، ان مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024؛ استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي أوصت بوضع إطار قانوني لوجود آلية وطنية تُعنى بالمرأة، ما يضمن لها الاستدامة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
كما وافق على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة معالجة مياه في منطقة غرب إربد التي ستخدم 17 قرية وقرابة 200 ألف نسمة.
كما وافق المجلس على نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ليعفى الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033.
وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة قال إن المجلس، قرر إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 م من 50 % من رسوم التسجيل، الى جانب القرار السابق بإعفاء الشقق دون الـ150 م بنسبة 100 % من رسوم التسجيل، مضيفا ان المجلس أعفى الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 % لـ3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.
وأضاف شحادة، ان قرارات المجلس هذه، باكورة لقرارات تحفيزية أخرى لقطاعات اقتصادية حيوية، مشيرا الى أن سوق العقار ركيزة مهمة ومحرك أساس للاقتصاد الوطني، اذ يرتبط به 44 قطاعاً آخر، ما يجعله مؤثراً على نطاق واسع في عدة مجالات اقتصادية.
وأوضح أن قرار الحكومة يهدف للتخفيف عن المواطن، وتشجيع الشباب على تملك الشقق، ما يعزز استقرارهم ويدعم تنمية هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل محلية، وتعمل فيه شركات أردنية وعمالة وطنية، وهذا القرارا يعزز فرص التوظيف للأردنيين.
وقال إن القرار اتخذ بالتشاور مع القطاع الخاص، في إطار السعي لتطويره وتشجيع نشاطه، فالحكومة تتابع تأثير القرارات على القطاعات، مؤكداً أنها تقيم أي قرار نتخذه؛ فإذا كان صائباً تطوره، وإذا لم يُظهر النتائج المرجوة، يجري تعديله.
وأعلن شحادة أن لجنة التسويات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تلقت طلبات من 4204 مواطنا منذ بدء عملها قبل 40 يوما، اذ بلغ إجمالي المبالغ قيد النظر نحو 133 مليون دينار، وبلغت الغرامات 52 مليون دينار، مؤكدا أن اللجنة تعقد اجتماعاتها حالياً كل يومين، مع السعي لزيادة عدد اجتماعاته لـ4 أيام أسبوعيا، لتسريع معالجة الطلبات وتسهيل الإجراءات.
وبين شحادة، أن هناك خطة لزيادة عدد اللجان لتصبح لجنتين بدلاً من واحدة، لتسريع وتيرة العمل وتخفيف العبء على المواطنين، مشيرا الى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف توفير بيئة اقتصادية مرنة، تشجع على التسويات وتحفز المواطنين على الالتزام الضريبي بما يسهم بتحسين الإيرادات العامة ودعم الاقتصاد الوطني.
كما كشف وزير الصحة د. فراس الهواري، أن مستشفى الاميرة بسمة الجديد في محافظة اربد، سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل، اعمال تجهيز الكهرباء والميكانيك، بحيث يكون تشغيله تجريبيا، لكنه سيبدأ في استقبال المراجعين خلال الربع الاخير من العام المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الهواري على هامش جلسة مجلس الوزراء في اربد، أكد فيه تحديد الجدول الزمني لاعمال التشطيب والبنية التحتية للمستشفى الجديد، الذي يعد ثاني اكبر مستشفى في الاردن، اذ يتسع لـ566 سريرا، ويمكن زيادتها لتصل الى 650، وسيشتمل على اختصاصات جديدة كالقسطرة القلبية والجراحية.
ولفت الى ان هناك خطة لاعادة تأهيل مستشفى الاميرة بسمة القديم، وتحويله الى مركز صحي شامل يعمل على مدار الـ24 ساعة، يخدم قصبة اربد، ونقل مستشفى الاميرة بديعة للتوليد إليه، ليصار الى استغلال أسرته لصالح مستشفى الاميرة بديعة، كما ستجر توسعة مستشفى الاميرة رحمة للاطفال.
وبين أنه سيجري تخصيص جزء من مستشفى الاميرة بسمة الجديد لمعالجة مرضى السرطان في الشمال، وهذا ياتي في نطاق تواصل وزارة الصحة مع مركز الحسين للسرطان، لتخصيص اسرة في المستشفى للمركز.
كما أعلن الهواري، عن تخصيص مليونين و200 الف دينار، لإعادة تأهيل مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الاميرة بسمة التعليمي، مبينا أنه بدلا من الاستمرار ببناء مراكز صحية عشوائية، ستركز الوزارة على النوع لا على الكم، وستتخلص من المراكز الفرعية، وتعزيز القائم لتحقيق اكتفاء صحيا ليس لاربد فقط بل ولمحافظات الشمال، بحيث لا يحتاج المواطن للتوجه إلى العاصمة الا للضرورة الملحة.
ونفى الوزير وجود نقص في الادوية بالمستشفيات والمراكز الصحية، إذ لم ترد الوزارة شكاوى بذلك، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد اغلاق مراكز صحية فرعية واولية بخاصة وان غالبيتها مستأجر لا يلبي الخدمة الصحية على نحو صحيح، وإحلال مراكز شاملة مزودة بالاختصاصات الطبية والاجهزة اللازمة، إذ وافق مجلس الوزراء على إنشاء 3 مراكز صحية في مناطق سال بإربد، والهاشمية وحلاوة بعجلون.

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