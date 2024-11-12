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عبيدات: خريجو الأردنية يعملون بـ88 دولة

11/12/2024 2:54:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - أكد رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات أن ثلث خريجي كلية الطب بالجامعة يعملون ويتخصصون في الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن هذا مثال واضح على ما تحققه الجامعة وخريجوها من تقدم عالمي، فأغلب طلبتها يعملون في أكثر من 88 دولة عربية وأوروبية.
وبين عبيدات في اجتماع للمجموعات البحثية الذي عقده نائبه لشؤون التصنيف والاعتماد الدولي د. فالح السواعير، بحضور قادتها وأعضائها أمس، أن البحث العلمي يعد من معايير التصنيفات العالمية التي يجب أن نستمر بتحسينه، مؤكدا أن وجود المجموعات البحثية في الجامعة فكرة رائدة.
وعرج على التحديات التي تواجه البحث العلمي، المتمثلة في ربطها بالصناعات، وعلاقة الباحثين في قطاع الصناعة؛ فللأبحاث دور مهم بتقدم الصناعات، والمجموعات البحثية تحتاج لأن تشتبك مع القطاع الصناعي، بالإضافة لفتح آفاق للتعاون الدولي مع أكثر من دولة، إلى جانب تطوير مسار الاستشهادات بين الباحثين.
ودعا عبيدات الباحثين لإشراك طلبة الدراسات العليا في المجموعات والاستفادة من أبحاثهم، ضاربًا مثلا بأن كلية الطب هي الأولى بإنتاج الأبحاث العلمية عن طريق طلبة الدراسات العليا والاختصاص العالي، إذ بلغ عدد منتجهم من الأبحاث 400 بحث، وطلبة البكالوريوس 42 بحثا.
وقال إن هناك أرقاما ومعلومات مضيئة في الجامعة، تثبت بأن الأبحاث العلمية تتحسن باستمرار، موضحا، أنه عندما يكون لدينا بحث علمي جيد؛ يكون لدينا تعليم جيد؛ ما يؤثر على المجتمع وتقدمه، وأن المجموعات البحثية تعكس اهتمامها بالبحث العلمي والباحثين؛ ما يؤدي لتعزيز مسيرة الجامعة، مشيرًا إلى أن البحث العلمي أداة لبناء المعرفة، وتوفير فهم أعمق للقضايا، وتقديم إنجازت عدة تسهم بتطور البشرية.
وشكر الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ممن كان لهم دور بحصول الجامعة على جائزة الملك عبدالله الثاني، مطالبًا إياهم بمزيد من العمل.
بدوره، تحدث السواعير عن أن البحث العلمي في تحسن مستمر، إذ بلغ عدد الباحثين 2500، وهم في تزايد مستمر، كما أن نسبة الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية بلغت 54 %، كما أن تأثير الأبحاث في السنوات الأخيرة يحقق نتائج مرضية، مشيرا إلى أن 15 % من الأبحاث التي تنتج في الجامعة مصنفة ضمن مرتبة Top Ten، مقارنة بأبحاث من العالم، كما أن هناك 5 أبحاث، صنفت ضمن الأبحاث المهمة لتناولها موضوعا أصيلا أو فكرة عالمية.
وبين السواعير، أن هناك تشبيكا بحثيا للجامعة مع دول وجامعات في العديد من المجالات وتعاون مع القطاع الحكومي، لافتا إلى أن الهدف من المجموعات، يتمثل بدعم التعاون البحثي والتشبيك بين الباحثين، وتشجيع الاستفادة من الخبرات المتنوعة وتعزيز قدرات الباحثين الناشئين، وطلبة الدراسات العليا، ودعم الشراكات البحثية مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، وتجويد الأبحاث كما ونوعًا، وتحسين فرص الدعم البحثي الخارجي، وتحسين التصنيف العالمي للجامعة.

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