هل نحتاج لخريطة طريق تدفع بتعليمنا إلى التقدم في اختبارات بيزا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان – فيما يشارك الأردن في الدراسة الدولية لتقييم الطلبة "بيزا"، والتي ستعقد في نيسان (إبريل) المقبل، أكد خبراء في التربية
على ضرورة تحسين المشاركة في هذا الاختبار عن طريق الاستفادة من الممارسات الفضلى لدول حققت مراتب متقدمة فيه، بالإضافة لتوعية الميدان التربوي بأهمية المشاركة في الاختبارات الدولية، وتدريب المعلمين عبر مشرفي القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن اختبار "بيزا" يقيس قدرة الطلبة على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في مباحث الرياضيات والعلوم والقراءة، وحل المشكلات الحياتية التي يواجهونها، داعين لتوعية الطلبة بأهمية هذه الاختبارات والتعامل معها بجدية، وتطوير طرائق تعلم في مدارس ما تزال تعتمد على الحفظ والتلقين.
وكانت الوزارة، عقدت مؤخرا بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لقاء تنسيقيا لمديريات التربية والتعليم بمحافظة المفرق، لرفع درجة الاستعداد والجاهزية للمشاركة في اختبارات بيزا الدولية، موضحة في بيان لها، أن هذا اللقاء يأتي ضمن استعداداتها للمشاركة في "بيزا"، الذي سيعقد في نيسان (إبريل) العام المقبل، لقياس مهارات الطلبة المعرفية القائمة على التفكير، بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية في مباحث الرياضيات والعلوم والقرائية.
وأوضح البيان، أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه، إذ ستنفذ زيارات ميدانية لمديريات التربية كافة، لافتا إلى المشاركين بحثوا تعزيز الجاهزية للاختبار، والخطة العامة للاستعداد له، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الطلبة، وتحقيق أفضل النتائج.
الخبير التربوي محمود المساد قال إن البرنامج الدولي المعروف باسم (PISA)، يهدف لقياس أداء الأنظمة التربوية في عدة دول بالعالم؛ بناءً على طلبها، إذ يجري دراسات تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كل 3 أعوام، ويهدف لقياس مهارات الطلبة المعرفية بعمر الـ15 عاما، أي بما يعادل الصف الـ9 الأساسي، بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية في مباحث الرياضيات، والعلوم، والقرائية.
وبين المساد، أن المقارنات بين ما تتطلبه هذه الاختبارات الدولية على تمكن الطلبة من مهارات التفكير وتحليل المعرفة ونقدها والاستخلاص منها وإنتاجها ونشرها، وفلسفة التعليم والتعلم التي تمارس ميدانيا على كتب مدرسية محشوة بكم هائل من المعلومات، ويطلب من الطلبة حفظها والإجابة عن أسئلة مغلقة، لا تحقق تفاعلا ولا تحرك اندماجا أو تعلما في المواقف الصفية، ومن ثم استعادة هذه المعلومات عبر اختبارات مدرسية أسبوعية وشهرية ونصف فصلية وفصلية.
وأشار إلى أن نتائج اختبارات "بيزا" الدولية السنوية، تنغمس الجهات المعنية بتحليل نتائجها وتدارسها، وتحديد ما لم يتمكن الطلبة من الإجابة عنه وضعفهم في مهارات: الحياة، والتفكير، وتحليل المشكلات ونقدها، واقتراح حلول لها.
وأوضح المساد أن النتائج التي حققها الطلبة في الدورة الاختبارية للعام 2018 كانت في: العلوم 429، والرياضيات 400، واللغة العربية 419، ثم تراجعت النتائج في الدورة الاختبارية الأخيرة للعام 2022، إذ حصل طلبتنا على: 375 في العلوم، و361 في الرياضيات، و342 في اللغة العربية.
وأشار إلى "أن ترتيبنا العالمي للعام 2018 الإجمالي وصل لـ56 من بين 79 دولة، شاركت في الاختبارات، في حين بلغ ترتيبنا 75 في اختبارات العام 2022 من أصل 81 دولة مشاركة، أي أننا في ذيل القائمة، ومن بين الدول العشرة الأخيرة الأسوأ في العالم".
وأكد المساد، أن الحل يكمن في التحول الحقيقي نحو التعلم النوعي القائم على التفكير والتفكير الإبداعي، ومعالجة المعرفة بالتحليل والنقد والاستخلاص، واتخاذ القرارات المبررة المدعومة بالشواهد المقنعة، بمعنى أدق، بتمكين المعلمين بالمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم لتقديم تعليم للطلبة قادر على إدماجهم بمشاريع وأبحاث وعروض، تنعكس عليهم بالتمكن البنائي التدريجي في مهارات ترتبط معظمها بمعالجة المعرفة بعد جمعها وتصنيفها، ونقدها والاستنباط منها، وما يسمى بالمعرفة الجديدة والأصيلة، وهنا فقط نقول إننا على أبواب عهد جديد قادر على رفع نتائجنا فوق المتوسط الدولي الذي لم تصله للآن دولة عربية.
واقترح تنفيذ مشروع تجريبي، يعهد بتنفيذه والإشراف عليه لخبراء يؤمنون بهذه الفلسفة التعليمية القائمة على إنتاج المعرفة، وإدخال الطلبة في عينة اختبار دولي لأغراض المقارنة، ودراسة النتائج، وتطوير العمل بهذا الاتجاه، فضلا عن إعداد أدلة للمعلمين، تتضمن ما يترجم هذه الأهداف.
بدوره، قال الخبير التربوي د. سامي المحاسيس، إن اختبار "بيزا" يقيس قدرة الطلبة على توظيف المعارف والمهارات التراكمية التي اكتسبوها في: الرياضيات والعلوم والقراءة بحل المشكلات الحياتية التي يواجهونها في حياتهم.
وبين المحاسيس، ان "بيزا" من أهم الاختبارات التي تعمل على مقارنة مستوى التعليم وجودته بين الدول، ولنضمن الحصول على مراكز متقدمه فيه، أكد ضرورة تضمين المعارف والمهارات التي تعتمد على التفكير في المناهج والكتب المدرسية، وتدريب المعلمين والاختبارات المدرسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية.
وشدد المحاسيس على ضرورة توعوية الطلبة باهمية هذه الاختبارات، والتعامل معها بجدية، وتطوير طرائق التعلم في مدارس ما تزال تعتمد على الحفظ والتلقين.
وشاطرهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة الذي قال إن اختبار "بيزا" ذو أهمية للنظم التربوية ومنها الأردن، فهو يهدف لتقييم شامل للمعارف والمهارات والاتجاهات التي ترتبط بالتغيرات في مباحث العلوم والرياضيات والقراءة، ومقارنة مستويات الطلبة في العالم، وكشف أوجه القصور لديهم، بحسب النوايسة.
وأشار النوايسة، إلى أن نتائج الأردن في العام 2022 شهدت تراجعا كبيرا في التصنيف العام لاختبار PISA وبواقع 11 مرتبة مقارنة باختبار العام 2018، ليحل في المرتبة 75 ضمن قائمة البلدان المشاركة (من أصل 81 دولة)، ويأتي بذلك في المرتبة 5 من أصل 6 دول عربية مشاركة فقط في التقرير.
واوضح أن هناك أسبابا عديدة خلف ذلك، إذ أجرت الوزارة تحليلا لواقع بيئة الاختبار وظروف عقده، وعلى نحو خاص بعد جائحة كورونا التي أثرت في تعلم وتعليم الطلبة سلبيا، كما إن إجراء الاختبار في بيئة إلكترونية، أثر على أداء الطلبة ممن لم يعتادوا على هذا النمط في الاختبار.
وأكد النوايسة على ضرورة تحسين مشاركة الأردن في الاختبار، بالاستفادة من الممارسات الفضلى لدول حققت مراتب متقدمة فيه، وتوعية الميدان التربوي بأهمية المشاركة الفاعلة فيه لانعكاسها على النظام التربوي؛ بتحسين جودة مخرجاته ومنافسته عالميا، وتدريب المعلمين عن طريق مشرفي القياس والتقويم بالوزارة على منهجية الاختبار، وطريقة إعداد الأسئلة لمحاكاتها في الواقع المدرسي اليومي.
بالإضافة للاستفادة من البيئة الإلكترونية في المدارس؛ لمحاكاة نموذج الاختبار وتدريب الطلبة على كيفية الاستجابة له والتعاطي معه إيجابيا، مؤكدا أن تحسين نتائج الطلبة فيه يحتاج لجهد مشترك بين المعنيين بعملية التعلم والتعليم.
وأشار إلى أنه لا بد من التركيز في التدخلات العلاجية التي تجريها الوزراة في مباحث الرياضيات واللغة العربية على المهارات المتمضنة في هذا الاختبار، وتشجيع المعلمين على الممارسات التعليمية الصفية التي تتضمن ربط المعرفة بالحياة.
MENAFN12112024000072011014ID1108878245