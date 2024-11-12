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هل نحتاج لخريطة طريق تدفع بتعليمنا إلى التقدم في اختبارات بيزا؟

11/12/2024 2:54:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – فيما يشارك الأردن في الدراسة الدولية لتقييم الطلبة "بيزا"، والتي ستعقد في نيسان (إبريل) المقبل، أكد خبراء في التربية على ضرورة تحسين المشاركة في هذا الاختبار عن طريق الاستفادة من الممارسات الفضلى لدول حققت مراتب متقدمة فيه، بالإضافة لتوعية الميدان التربوي بأهمية المشاركة في الاختبارات الدولية، وتدريب المعلمين عبر مشرفي القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن اختبار "بيزا" يقيس قدرة الطلبة على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في مباحث الرياضيات والعلوم والقراءة، وحل المشكلات الحياتية التي يواجهونها، داعين لتوعية الطلبة بأهمية هذه الاختبارات والتعامل معها بجدية، وتطوير طرائق تعلم في مدارس ما تزال تعتمد على الحفظ والتلقين.
وكانت الوزارة، عقدت مؤخرا بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لقاء تنسيقيا لمديريات التربية والتعليم بمحافظة المفرق، لرفع درجة الاستعداد والجاهزية للمشاركة في اختبارات بيزا الدولية، موضحة في بيان لها، أن هذا اللقاء يأتي ضمن استعداداتها للمشاركة في "بيزا"، الذي سيعقد في نيسان (إبريل) العام المقبل، لقياس مهارات الطلبة المعرفية القائمة على التفكير، بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية في مباحث الرياضيات والعلوم والقرائية.
وأوضح البيان، أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه، إذ ستنفذ زيارات ميدانية لمديريات التربية كافة، لافتا إلى المشاركين بحثوا تعزيز الجاهزية للاختبار، والخطة العامة للاستعداد له، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الطلبة، وتحقيق أفضل النتائج.
الخبير التربوي محمود المساد قال إن البرنامج الدولي المعروف باسم (PISA)، يهدف لقياس أداء الأنظمة التربوية في عدة دول بالعالم؛ بناءً على طلبها، إذ يجري دراسات تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كل 3 أعوام، ويهدف لقياس مهارات الطلبة المعرفية بعمر الـ15 عاما، أي بما يعادل الصف الـ9 الأساسي، بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية في مباحث الرياضيات، والعلوم، والقرائية.
وبين المساد، أن المقارنات بين ما تتطلبه هذه الاختبارات الدولية على تمكن الطلبة من مهارات التفكير وتحليل المعرفة ونقدها والاستخلاص منها وإنتاجها ونشرها، وفلسفة التعليم والتعلم التي تمارس ميدانيا على كتب مدرسية محشوة بكم هائل من المعلومات، ويطلب من الطلبة حفظها والإجابة عن أسئلة مغلقة، لا تحقق تفاعلا ولا تحرك اندماجا أو تعلما في المواقف الصفية، ومن ثم استعادة هذه المعلومات عبر اختبارات مدرسية أسبوعية وشهرية ونصف فصلية وفصلية.
وأشار إلى أن نتائج اختبارات "بيزا" الدولية السنوية، تنغمس الجهات المعنية بتحليل نتائجها وتدارسها، وتحديد ما لم يتمكن الطلبة من الإجابة عنه وضعفهم في مهارات: الحياة، والتفكير، وتحليل المشكلات ونقدها، واقتراح حلول لها.
وأوضح المساد أن النتائج التي حققها الطلبة في الدورة الاختبارية للعام 2018 كانت في: العلوم 429، والرياضيات 400، واللغة العربية 419، ثم تراجعت النتائج في الدورة الاختبارية الأخيرة للعام 2022، إذ حصل طلبتنا على: 375 في العلوم، و361 في الرياضيات، و342 في اللغة العربية.
وأشار إلى "أن ترتيبنا العالمي للعام 2018 الإجمالي وصل لـ56 من بين 79 دولة، شاركت في الاختبارات، في حين بلغ ترتيبنا 75 في اختبارات العام 2022 من أصل 81 دولة مشاركة، أي أننا في ذيل القائمة، ومن بين الدول العشرة الأخيرة الأسوأ في العالم".
وأكد المساد، أن الحل يكمن في التحول الحقيقي نحو التعلم النوعي القائم على التفكير والتفكير الإبداعي، ومعالجة المعرفة بالتحليل والنقد والاستخلاص، واتخاذ القرارات المبررة المدعومة بالشواهد المقنعة، بمعنى أدق، بتمكين المعلمين بالمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم لتقديم تعليم للطلبة قادر على إدماجهم بمشاريع وأبحاث وعروض، تنعكس عليهم بالتمكن البنائي التدريجي في مهارات ترتبط معظمها بمعالجة المعرفة بعد جمعها وتصنيفها، ونقدها والاستنباط منها، وما يسمى بالمعرفة الجديدة والأصيلة، وهنا فقط نقول إننا على أبواب عهد جديد قادر على رفع نتائجنا فوق المتوسط الدولي الذي لم تصله للآن دولة عربية.
واقترح تنفيذ مشروع تجريبي، يعهد بتنفيذه والإشراف عليه لخبراء يؤمنون بهذه الفلسفة التعليمية القائمة على إنتاج المعرفة، وإدخال الطلبة في عينة اختبار دولي لأغراض المقارنة، ودراسة النتائج، وتطوير العمل بهذا الاتجاه، فضلا عن إعداد أدلة للمعلمين، تتضمن ما يترجم هذه الأهداف.
بدوره، قال الخبير التربوي د. سامي المحاسيس، إن اختبار "بيزا" يقيس قدرة الطلبة على توظيف المعارف والمهارات التراكمية التي اكتسبوها في: الرياضيات والعلوم والقراءة بحل المشكلات الحياتية التي يواجهونها في حياتهم.
وبين المحاسيس، ان "بيزا" من أهم الاختبارات التي تعمل على مقارنة مستوى التعليم وجودته بين الدول، ولنضمن الحصول على مراكز متقدمه فيه، أكد ضرورة تضمين المعارف والمهارات التي تعتمد على التفكير في المناهج والكتب المدرسية، وتدريب المعلمين والاختبارات المدرسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية.
وشدد المحاسيس على ضرورة توعوية الطلبة باهمية هذه الاختبارات، والتعامل معها بجدية، وتطوير طرائق التعلم في مدارس ما تزال تعتمد على الحفظ والتلقين.
وشاطرهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة الذي قال إن اختبار "بيزا" ذو أهمية للنظم التربوية ومنها الأردن، فهو يهدف لتقييم شامل للمعارف والمهارات والاتجاهات التي ترتبط بالتغيرات في مباحث العلوم والرياضيات والقراءة، ومقارنة مستويات الطلبة في العالم، وكشف أوجه القصور لديهم، بحسب النوايسة.
وأشار النوايسة، إلى أن نتائج الأردن في العام 2022 شهدت تراجعا كبيرا في التصنيف العام لاختبار PISA وبواقع 11 مرتبة مقارنة باختبار العام 2018، ليحل في المرتبة 75 ضمن قائمة البلدان المشاركة (من أصل 81 دولة)، ويأتي بذلك في المرتبة 5 من أصل 6 دول عربية مشاركة فقط في التقرير.
واوضح أن هناك أسبابا عديدة خلف ذلك، إذ أجرت الوزارة تحليلا لواقع بيئة الاختبار وظروف عقده، وعلى نحو خاص بعد جائحة كورونا التي أثرت في تعلم وتعليم الطلبة سلبيا، كما إن إجراء الاختبار في بيئة إلكترونية، أثر على أداء الطلبة ممن لم يعتادوا على هذا النمط في الاختبار.
وأكد النوايسة على ضرورة تحسين مشاركة الأردن في الاختبار، بالاستفادة من الممارسات الفضلى لدول حققت مراتب متقدمة فيه، وتوعية الميدان التربوي بأهمية المشاركة الفاعلة فيه لانعكاسها على النظام التربوي؛ بتحسين جودة مخرجاته ومنافسته عالميا، وتدريب المعلمين عن طريق مشرفي القياس والتقويم بالوزارة على منهجية الاختبار، وطريقة إعداد الأسئلة لمحاكاتها في الواقع المدرسي اليومي.
بالإضافة للاستفادة من البيئة الإلكترونية في المدارس؛ لمحاكاة نموذج الاختبار وتدريب الطلبة على كيفية الاستجابة له والتعاطي معه إيجابيا، مؤكدا أن تحسين نتائج الطلبة فيه يحتاج لجهد مشترك بين المعنيين بعملية التعلم والتعليم.
وأشار إلى أنه لا بد من التركيز في التدخلات العلاجية التي تجريها الوزراة في مباحث الرياضيات واللغة العربية على المهارات المتمضنة في هذا الاختبار، وتشجيع المعلمين على الممارسات التعليمية الصفية التي تتضمن ربط المعرفة بالحياة.

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