ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومديرة صندوق المناخ الأخضر

التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتناول اللقاء مجالات التعاون بين الأردن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ أكد سموه أهمية دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة الخضراء، والسياحة، والمياه، والنقل، والصناعات عالية القيمة.

وثمن سمو ولي العهد دعم البنك لجهود المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

بدورها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التزام البنك بدعم المشاريع التنموية والاستثمارية بالمملكة، بما في ذلك مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، ضمن إطار استراتيجية البنك القُطرية 2025 - 2030 الجديدة بالشراكة مع الأردن، لافتة إلى التزام البنك في دعم فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المملكة.

وفي لقائه مع المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي، بحث سمو ولي العهد سبل تعزيز التعاون بين الأردن والصندوق.

وأشار سموه إلى أن الأردن كدولة رائدة بالمنطقة في قطاع الطاقة المتجددة، أحرز تقدما في مجالات الطاقة الخضراء، ووظف تقنيات زراعية صديقة للبيئة، رغم التحديات المائية.

وأكد سمو ولي العهد ضرورة توسيع الدعم لمشروع الناقل الوطني الحيوي، لدوره في تعزيز الأمن المائي، والتعامل مع التغيرات المناخية، وآثار اللجوء.

وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني في أذربيجان عمر النهار.