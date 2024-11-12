ولي العهد: يجب أن يبدأ العمل لإنقاذ كوكبنا من قناعة مفادها أن جميع الأرواح تستحق الإنقاذ

- ولي العهد: كيف لنا أن نعمل معا من أجل مستقبلنا المشترك عندما يُنظَر إلى البعض على أنهم لا يستحقون أن يكون لهم مستقبل؟



- ولي العهد: منطقتنا تتعرض لواقع قاسٍ مرتبط بالتغير المناخي.



- ولي العهد: تتسبب الحرب في تفاقم التحديات البيئية بالنسبة لغزة وخارجها.



- ولي العهد: النهج الشامل والعادل في التعامل مع تحدي المناخ يتطلب منا أن نولي اهتماما للعلاقة بين المناخ والسلام والأمن.



- يدعو لإعطاء الأولوية للدول المستضيفة للاجئين في التصدي لآثار التغير المناخي.

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين "COP29"، في العاصمة الأذربيجانية باكو.



وألقى سمو ولي العهد كلمة الأردن في المؤتمر، الذي يشهد مشاركة قادة دول من حول العالم، وممثلي منظمات دولية واقتصادية.



وتاليا نص كلمة سمو ولي العهد:

"بسم الله الرحمن الرحيم



بالنيابة عن الأردن، أشكر فخامة الرئيس إلهام علييف وشعب وحكومة أذربيجان على استضافة هذه القمة المهمة.



نجتمع هنا تحت عنوان التضامن: مجتمع الأمم يتحد من أجل حماية الكوكب الذي نتشاركه.



وندرك جميعنا أنه في غياب العمل المشترك، فإن مصيرنا سيكون الفشل.

ومع ذلك، نجتمع في لحظة يتلاشى فيها الإيمان بقدرتنا على الوقوف معا، عندما يتم انتهاك المعايير العالمية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات

جنيف، دون عقاب، عندما تنهار الثقة في قدرة المجتمع الدولي في الدفاع عن قيمه، وعندما تبث الانتهاكات الإنسانية يوميا ليشاهدها العالم أجمع، ومع ذلك يستمر تجاهلها دون عواقب.



يجب أن يبدأ العمل لإنقاذ كوكبنا من قناعة مفادها أن جميع الأرواح تستحق الإنقاذ، والتضامن الذي نحتاجه يعتمد على الإيمان بهذه الحقيقة.



ولكن على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، وقف العالم متفرجا أمام الآلاف من الشهداء الفلسطينيين في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال.



كيف لنا أن نعمل معا من أجل مستقبلنا المشترك، عندما يُنظَر إلى البعض على أنهم لا يستحقون أن يكون لهم مستقبل؟

إن العنف المستمر في منطقتنا يقوض السلام والأمن خارج حدودها، وفي نهاية المطاف، لن يصب هذا في مصلحة أحد.



إن منطقتنا تتعرض لواقع قاسٍ مرتبط بالتغير المناخي، كالارتفاع في درجات الحرارة، والجفاف، وفقدان التنوع الحيوي.



وتتسبب الحرب في تفاقم التحديات البيئية، بالنسبة لغزة وخارجها.



بينت دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مدى تلوث الأرض والمياه والهواء في غزة، كما أفادت بتدمير أنظمة الصرف الصحي وإدارة النفايات، وأصبحت مناطق بأكملها اليوم مقابر للحطام.



ووجدت دراسة أخرى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية التي ستنتج عن إعادة بناء غزة ستكون أعلى من الانبعاثات السنوية لأكثر من 135 دولة.



إن النهج الشامل والعادل في التعامل مع تحدي المناخ يتطلب منا أن نولي اهتماما للعلاقة بين المناخ والسلام والأمن.



ولا يوجد مثال أكثر وضوحا من مجتمعات اللاجئين والدول المستضيفة لهم، فهم من أكثر الفئات عرضة للتأثر بالتغير المناخي.



في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرين COP27، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة "مترابطة المناخ - اللاجئين" العالمية، والتي حظيت إلى الآن بدعم ثمانٍ وخمسين دولة، وندعو المزيد من الدول للانضمام إليها.



واحد من بين كل ثلاثة أشخاص يعيشون في الأردن هو من اللاجئين، مما يشكل ضغطا على بنيتنا التحتية. كما نواجه طلبا متزايدا على الموارد الشحيحة والخدمات، بما في ذلك المياه والصحة والتعليم.



ومع أننا قطعنا في الأردن شوطا كبيرا في مجال الطاقة النظيفة، والحفاظ على المياه، والزراعة الذكية مناخيا، إلا أن هذه الجهود ليست كافية. نحن بحاجة إلى حشد المجتمعات من أجل العمل المناخي وتأمين مستقبل أفضل لشبابنا والأجيال القادمة.



وفي بلدي، نحن نطبق السياسات المتعلقة بالمناخ ونتعامل في الوقت ذاته مع آثار النزاعات، ولكن لا يمكننا حل هذه الأزمات المترابطة بمفردنا.



وبينما تعمل قمتنا هذه نحو تحقيق "الهدف الكمي الجماعي الجديد"، يتعين علينا إعطاء الأولوية للدول المستضيفة للاجئين، وخاصة تلك التي تقع في مناطق أكثر عرضة من غيرها لآثار التغير المناخي، وعلينا ضمان المساءلة والشفافية للجميع في آليات تمويل المناخ العالمية.



وبنفس القدر من الأهمية، يتعين علينا إعادة بناء الثقة في المجتمع الدولي، والاعتراف بالإخفاقات السابقة. إن عدم قدرتنا على القيام معا بما هو صحيح يحولنا إلى مراقبين سلبيين، ندرك المشكلة تماما، ولكن غير مستعدين للعمل على الحلول.



وكما قال جلالة الملك عبدالله الثاني، "في صراع الحياة على هذه الأرض، ليس هناك متفرجون".



ويعني ذلك النضال في مواجهة التغير المناخي، والنضال من أجل السلام، والنضال من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في آن واحد، لأن كل حياة تستحق النضال من أجلها.

شكرا لكم."



وضم الوفد الأردني للمؤتمر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد بقاعين، وسفير الأردن في أذربيجان عمر النهار. -(بترا)