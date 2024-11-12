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ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى وتقول: آل بايدن مثيرون للاشمئزاز

11/12/2024 2:54:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت تقارير إعلامية بأن ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رفضت عرضا لزيارة البيت الأبيض يوم الأربعاء ولقاء السيدة الأولى الحالية جيل بايدن.
وقال مصدر مطلع عن قرار ميلانيا لصحيفة "The Post": "هي لن تذهب.. زوج جيل بايدن سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتفتيش في درج ملابسها الداخلية. آل بايدن مثيرون للاشمئزاز. جيل بايدن ليست شخصا تحتاج ميلانيا لمقابلته".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع الرئيس الحالي جو بايدن في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء في لقاء تقليدي بعد الانتخابات، وعادة تقوم السيدة الأولى بدعوة خليفتها لاحتساء الشاي.

وكانت ميلانيا قد زارت البيت الأبيض بعد فوز زوجها في انتخابات 2016، وحصلت على جولة من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

وبعد خسارة ترامب في انتخابات 2020، لم يدعُ بايدن وعائلته إلى البيت الأبيض قبل توليهم المنصب، وهو تقليد استمر لعقود.

وفي 8 أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

وقالت ميلانيا إنها شعرت بالغضب لرؤية عملية تفتيش مكتب زوجها وخزانة ملابسها وحتى غرفة ابنها بارون، وأضافت: "رأيت أشياء غير سارة لا يرغب أحد في رؤيتها".

"The Post"

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