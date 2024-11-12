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وسط حملة استخباراتية إسرائيلية لتشويه السمعة.. مدعي عام“الجنائية الدولية” يواجه تحقيقاً بـ”سلوك غير لائق”

11/12/2024 2:54:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت هيئة إشراف“المحكمة الجنائية الدولية”، يوم الإثنين، أنها ستفتح تحقيقاً خارجياً في اتهامات السلوك الجنسي غير اللائق ضد المدعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكدة تقارير من وكالة أسوشيتد برس (أ ب). وقال خان إنه لن يتنحى خلال التحقيق.


وجاء إعلان الجمعية العامة للدول الأطراف بعد أن فتحت أجهزة المتابعة الداخلية للمحكمة تحقيقاً في تلك المزاعم، ثم أغلقته بعد خمسة أيام فقط.


وقالت رئيسة الجمعية، بايفي كاوكورانتا، في بيان:“سيتم الآن متابعة التحقيق الخارجي لضمان عملية مستقلة وحيادية وعادلة بالكامل”.


ونفى خان بشدة الاتهامات التي تفيد بأنه حاول إجبار مساعدة له على إقامة علاقة جنسية.

وتأتي هذه الادعاءات وسط تقارير عن حملة استخباراتية إسرائيلية مستمرة لتشويه سمعة الادعاء في محاكمة بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.


وتوصّل تحقيق لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إلى أن موظفين في المحكمة كانا قد استمعا للضحية المزعومة، وقرّرا تقديم الشكوى في مايو/أيار، أي قبل بضعة أسابيع من طلب خان إصدار أوامر بالقبض على بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة“حماس” بتهم ارتكاب جرائم حرب.


ويتعامل الآن فريق مكون من ثلاثة قضاة مع هذا الطلب.


وذكرت أسوشيتد برس أن خان كان يسافر بشكل متكرر مع المرأة بعد أن نقلها إلى مكتبه من قسم آخر في مقر المحكمة في لاهاي.


وفي بيانه، يوم الإثنين، قال خان إنه على دراية بالتحقيق الجديد، وقد طلب من نائبيه تولي المسؤولية الداخلية لهذه المسألة.


وأضاف:“أرحّب بفرصة المشاركة في هذا العملية”.-(أ ب)

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