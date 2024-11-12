ببجي موبايل وسبيستون: تعاون جديد ومفاجآت مميزة خلال موسم الرياض 2024

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) أعلنت ببجي موبايل(PUBG MOBILE )، إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول في العالم، عن تعاونها مع الذراع الترفيهي في سبيستون، المتخصص بابتكار تجارب ترفيهيّة عالمية، بهدف تقديم تجربة حية على أرض الواقع تُحاكي تجربة ببجي موبايل، وذلك في بوليفارد سيتي، إحدى أهم الوجهات الترفيهية في الرياض.
وستوفر هذه الشراكة تجربة معركة ليزر مميزة، ستقام طوال موسم الرياض 2024، مما يمنح عشاق ببجي موبايل، سواء كانوا محترفين أو مبتدئين، فرصة الاستمتاع بمعارك ببجي موبايل الملحمية، بدايةً من تاريخ 13 أكتوبر.
وتتيح هذه التجربة، المستوحاة من أسلوب لعب ببجي موبايل المميز، الفرصة لـ 24 لاعباً للمنافسة في 4 مناطق كلاسيكية مشهورة داخل اللعبة، مثل المرفأ والصحراء والغابة والسجن. وسيحظى اللاعبون أيضاً بفرصة الفوز بجوائز قيّمة، بما في ذلك بطاقات شحن ببجي موبايل بالإضافة لدبابيس مستوحاة من شارات ببجي موبايل الفريدة.
وسيتم تسليط الضوء على هذا التعاون المميز من خلال فيديو تفاعلي يجسد تجربة معركة الليزر المثيرة، الأمر الذي يتيح للاعبين فرصة اكتشاف ما ينتظرهم من مفاجآت رائعة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جو زغبي، المدير الأول لعمليات الألعاب في ببجي موبايل: "يسرنا التعاون مع سبيستون لإحضار معارك ببجي موبايل الملحمية إلى أرض الواقع. ومن خلال هذه الشراكة المميزة، نهدف لمنح محبي اللعبة تجربة لعب حقيقية غامرة، وإحياء الأجواء التنافسية وروح التحدي الذي يعكس جوهر عالم ببجي موبايل. كما يشكل موسم الرياض، أحد أبرز المهرجانات الترفيهية على مستوى المملكة، منصّة مثالية لهذا التعاون. ونتطلع لرؤية جميع اللاعبين الجدد والمحترفين يتشاركون أروع اللحظات معاً".
من جهته صرّح أحمد ويس، مدير الذراع الترفيهي في سبيستون قائلاً: "نجاح ببجي موبايل واستمرارها في جذب ملايين اللاعبين حول العالم أثبت أنّها ليست مجرد لعبة. لقد سُعدنا حقاً بنقل عالم ببجي موبايل من الشاشة الصغيرة إلى أرض الواقع، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق والانسجام الكبير بيننا وبين شركائنا في Tencent والذي ساهم في خلق تجربة تفاعلية مليئة بالتفاصيل، يلاحظها الزائر مباشرة لحظة دخوله هذا العالم".
لحجر التذاكر والاستمتاع بالتجربة المميزة، يرجى زيارة الرابط.
كما يمكن مشاهدة فيديو التعاون المميز بين ببجي موبايل وسبيستون من خلال الرابط.
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