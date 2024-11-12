كاسبرسكي تُحدّث منصتها لمكافحة الهجمات الموجهة والتهديدات المتقدمة المستمرة

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) مع تزايد تعرض القطاعات للتهديدات المعقدة، والتهديدات المتقدمة المستمرة (APTs)، والهجمات الموجهة، قامت كاسبرسكي بتحديث منصتها المضادة للهجمات الموجهة، (KATA). توفر المنصة المحدثة للعملاء وظيفة الاكتشاف والاستجابة للشبكة (NDR) وتتيح دعماً أكثر مرونةً لترخيص الاشتراك لمزودي الخدمات الأمنية المدارة (MSSP).
تواجه القطاعات سيلاً لا يتوقف من التهديدات المعقدة، والتهديدات المتقدمة المستمرة، والهجمات الموجهة. وتشير دراسة حديثة أجرتها كاسبرسكي، إلى أن 77% من الشركات قد شهدت حادثاً سيبرانياً واحداً على الأقل خلال العامين الماضيين، بينما أفادت أكثر من نصف الشركات بأن هذه الحوادث كانت خطيرة. وبدون توفير حمايةً استباقيةً ضد هذا الهجوم، تترك الشركات نفسها عرضةً لعواقب وخيمة ومكلفة للغاية. لذا، يلعب الاكتشاف والاستجابة السريعان دوراً رئيسياً في حماية هذه الشركات. وتستمر كاسبرسكي بالعمل على تطوير منتجاتها لضمان حصول عملائها على أفضل مستوى من الأمن السيبراني.
تجمع منصة كاسبرسكي المضادة للهجمات الموجهة بين اكتشاف التهديدات المتقدمة على مستوى الشبكة وقدرات الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية، بينما توفر لمتخصصي أمن تكنولوجيا المعلومات جميع الأدوات اللازمة للتعامل مع اكتشاف التهديدات الخارقة متعددة الأبعاد، وتطبيق التقنيات المتطورة، وإجراء تحقيقات فعالة، واصطياد التهديدات بشكل استباقي، وتقديم استجابة سريعة ومركزية.
يمكن الإصدار الجديد من منصة كاسبرسكي المضادة للهجمات الموجهة للعملاء من تفعيل ميزات وظيفة الاكتشاف والاستجابة للشبكة، والتي تركز على المراقبة في الوقت الفعلي واكتشاف التهديدات داخل الشبكة. وبفضل القدرة الجديدة للتعرف بواسطة بروتوكول أمن طبقة النقل (TLS)، يمكن للعملاء الآن تحليل حركة المرور الداخلية والخارجية دون فك تشفيرها. ويساعد هذا الأسلوب على اكتشاف وتحييد التهديدات الأمنية وتصنيف أنواع مختلفة من العملاء والخوادم. علاوة على ذلك، ستكون الميزات الإضافية المحسنة لوظيفة الاكتشاف والاستجابة للشبكة متاحةً خلال النصف الأول من عام 2025.
كما ستوفر المنصة المحدثة دعماً أكثر مرونةً للترخيص القائم على الاشتراك لشركاء خدمات مزودي الخدمات الأمنية المدارة، وستمكنهم من تنشيط وتجديد تراخيص السعة تلقائياً عبر أكواد التنشيط.
علق تيموفي تيتكوف، رئيس خط منتجات أمن الشبكات والسحابة لدى كاسبرسكي، قائلاً: «تتطلب الشركات حلول أمن سيبراني شاملةً ومرنةً. ولذلك نعمل دائماً على تحسين منتجاتنا، وجعلها أكثر فعاليةً وموثوقيةً لعملائنا. ومع الإصدار الجديد لمنصة كاسبرسكي المضادة للهجمات الموجهة قمنا بتعزيز قدرات الكشف والاستجابة ضد تهديدات الشبكة، وتوفير دعم ترخيص مبسط للاشتراك لشركاء خدمات مزودي الخدمات الأمنية المدارة، مما يسهل ويسرع عمليات الإدارة.»
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