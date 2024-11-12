جامعة كارنيجي ميلون في قطر تحتفل بعشرين عامًا من الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة قطر

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر – 11 نوفمبر 2024 - احتفلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر بمرور 20 عامًا على تدشينها في المدينة التعليمية، في فعالية شهدت حضور أكثر من 300 خريج جاءوا إلى الجامعة للاحتفاء بهذه المناسبة وبالرؤية المشتركة بين الجامعة ومؤسسة قطر والتزامهما الثابت بتقديم تعليم عالمي متميز في دولة قطر.
وقد شهد الاحتفال الذي أقيم في مبنى الجامعة كلًا من سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وسعادة السفير الأمريكي لدى قطر، تيمي ديفيس.
شهدت جامعة كارنيجي ميلون في قطر – إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر – منذ افتتاحها في عام 2004 تخريج 1300 طالب، يساهم معظمهم اليوم في نهضة قطر وازدهارها.
في كلمته بهذه المناسبة، تحدَّث الدكتور مايكل تريك، الذي عُيّن عميدًا للجامعة في عام 2017، عن التأثير العميق للجامعة خلال العقدين الماضيين، قائلًا: "أعظم إنجاز تحققه أي مؤسسة تعليمية هو أن ترى طلابها وهم يحرزون النجاح في حياتهم ويحدثون تغييرًا جوهريًا في العالم. تلك كانت الرؤية المشتركة لمؤسسة قطر وجامعة كارنيجي ميلون عند افتتاحها، وهي رؤية تتحقق مع كل خريج يبدأ مسيرته المهنية".
في رسالة ملهمة نُشِرت قبل الاحتفال، صرحت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني قائلة: "تقوم رؤية مؤسسة قطر على إطلاق العنان لقدرات الإنسان، وتشترك جامعة كارنيجي ميلون في قطر معنا في هذا الالتزام بالتعليم وتحفيز الشباب وإلهامهم لإحداث التغيير. يحصل خريجو كارنيجي ميلون على شهادات أكاديمية في مجموعة محددة من التخصصات، وبفضل هذه المعرفة حققوا إنجازات كبيرة في العديد من المجالات وهم الآن بحق يجعلون العالم مكانًا أفضل بوسائل فريدة ومبتكرة. إننا نقدر هذه الشراكة ونعتز بها، ونتطلع إلى مستقبل حافل بالتعاون والتميز التعليمي".
تخلل الحفل كلمات ملهمة من الدكتور فرنام جهانيان، رئيس جامعة كارنيجي ميلون، قال فيها: "بفضل التعليم الذي تلقيتموه، أنتم مؤهلون لمواجهة تحديات العصر الحديث الناجمة عن التقاطع بين التكنولوجيا والقضايا الإنسانية، حيث يُنظر إلى التغيير بأنه فرصة وليس عائقًا أو تهديدًا، وحيث صارت الأعمال التي تتقاطع فيها التخصصات وتذوب فيها الحدود مقصودة وتتم بسلاسة، وأصبحت هي القاعدة وليس استثناءً".
أما الدكتور فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم في مؤسسة قطر، فقد صرح خلال الفعالية نيابة عن مؤسسة قطر قائلًا: "مع دخول جامعة كارنيجي ميلون في قطر ومؤسسة قطر العقد الثالث من شراكتهما، فإن التزامنا المشترك بالارتقاء بالتعليم وخدمة المجتمع من خلال المعرفة والابتكار والتعاون والتجارب التعليمية المؤثرة صار أقوى وأشد ثباتًا من أي وقت مضى".
بدأت جامعة كارنيجي ميلون في قطر مسيرتها التعليمية في أغسطس 2004 مع 41 طالبًا فقط في تخصصي إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب. وفي عام 2007، أضافت الجامعة تخصص أنظمة المعلومات ثم العلوم البيولوجية في عام 2011.
وأكد الدكتور تريك في كلمته أن الرؤية المشتركة بين جامعة كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر أرست الأساس لشراكة قوية ومتينة بينهما في العقدين الماضيين. وأضاف قائلًا: "كانت الرؤية هي إحداث تأثير عميق على المجتمع. وفي هذه الأمسية يتجلى لنا كم قد أصبحت هذه الرؤية واقعًا ملموسًا ماثلًا للأعين. انظروا حولكم إلى مئات الخريجين الحاضرين معنا. إنهم يغيرون عالمنا للأفضل بفضل التعليم الذي تلقوه في المدينة التعليمية من خلال جامعة كارنيجي ميلون في قطر ".
احتفت الأمسية بنجاح الخريجين، وتضمن البرنامج الرسمي جلسة حوارية تحدث فيها نخبة من خريجي الجامعة عن تجاربهم وخبراتهم في سوق العمل في دولة قطر، وهم محمد الحردان (إدارة الأعمال، 2009)، رئيس الاستثمار في التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وعبد الله الخنجي (نظم المعلومات، 2015)، مؤسس "ميدي" و"فلير بزنس"، ونورا المفتاح (علم الأحياء الحاسوبي، 2016) أستاذ مساعد في جامعة قطر، ونوف السويدي (إدارة أعمال، 2011) المكلفة بمهام مدير إدارة التعاون الدولي والتنمية في وزارة الخارجية، وفهيم دالفي (علوم الحاسب، 2014)، مهندس برمجيات محترف في تقنيات اللغة العربية بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، وفرجانة صلاح الدين (أنظمة المعلومات، 2017)، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "إس تي إيه" وفنانة متخصصة في الوسائط التفاعلية والإعلام الجديد.
اختُتمت الأمسية بنظرة للمستقبل، إذ ألقى أحدث الخريجين، وهو عبد الرحمن درويش فخرو (إدارة الأعمال، 2024)، كلمة حول أهمية دور الخريجين الجُدُد – وخريجي الدفعات القادمة – في إحداث التغيير الإيجابي سواء في قطر أو في العالم.
تحتضن جامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم أكثر من 450 طالبًا من 61 دولة، وتفخر بأن الدفعة الجديدة، التي ستتخرج في عام 2028، تضم أكبر عدد من الطلاب القطريين في تاريخ الجامعة. وتقدم الجامعة شهادات أكاديمية مرموقة في تخصصات العلوم البيولوجية وإدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات. وتتيح الجامعة للطلاب تخصيص شهاداتهم الأكاديمية بما يتناسب مع اهتماماتهم من خلال التخصصات الفرعية وفرص التسجيل المشترك في الجامعات الأخرى بالمدينة التعليمية، بالإضافة إلى الدراسة في الخارج، والبرامج الدراسية المركزة التي يقدمها أساتذة من الجامعة الأم في بيتسبيرغ.
يُشكّل خريجو الجامعة مجتمعًا نابضًا بالحياة والإبداع، ويساهمون بقوة في تطوير المجتمع، ويزورون الجامعة بانتظام لدعم الطلاب الجدد وتقديم الإرشاد لهم، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات، وتعزيز قيمة العطاء وروح الانتماء.
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